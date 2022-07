Sonia Nawri es una cantante y compositora murciana cuya carrera musical se inició en 2019 gracias a «sessions», una aplicación estadounidense que reclutaba artistas para conciertos online. Tras esa experiencia, también fue seleccionada por la plataforma británica “show4me.com”, surgida durante la pandemia como fuente de ingresos alternativa para los músicos mientras duraba el confinamiento. En junio de 2020 realizó un concierto online de pre-presentación de EP que fue 'sold out'.

Cuándo Viernes 1 de julio, 21.00 horas. Dónde. La Yesería, 21,00h. Entradas. 8 euros.

Nawri, cuyo estilo y voz tan personal han suscitado comparaciones con Alanis Morisette o Dolores O´Riordan, lanzó en 2019 un single, Law and chaos, que fusiona dream-pop, new wave y rock alternativo. Su primer videoclip, Summer vibes, consiguió una gran aceptación del público en su canal de Youtube. Este viernes estará presentando el EP Law and Chaos, después de más de un año de espera por la pandemia, y lo plantea como un Welcome Summer Party, acompañada de los también murcianos Retrodisea.