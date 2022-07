Incognito: "La música le limpia al alma el polvo de la vida diaria"

La persistencia de Incognito es una de las grandes historias de la música británica. Formados en 1979, celebran tras la pandemia –que frenó sus actuaciones por todo el mundo– más de cuarenta años de vibraciones positivas y jazz-funk sin diluir.

Jean-Paul ‘Bluey’ Maunick, su líder, llegó a Londres desde su Mauricio natal cuando apenas tenía diez años, y ahora pertenece a la realeza del brit-funk y el acid jazz. Desde que saltó a la escena en los años ochenta con Incognito –su grupo principal–, este guitarrista, compositor y productor también fue uno de los miembros fundadores de Light of the World y Freeez, además de formar The Warriors y, más recientemente, Citrus Sun. En su nuevo programa como DJ para Apple Music Hits, Groove Velocity Radio, comparte su conocimiento de la escena.

En los últimos tiempos, Bluey ha hecho un álbum de STR4TA con Gilles Peterson, y ha producido a varios artistas. Lo siguiente será un nuevo álbum de Incognito, luego uno propio en solitario y, más tarde, otro con Citrus Sun; además, varios artistas le piden composiciones y servicios de producción. Es un músico muy atareado, pero ha encontrado tiempo para acercarse con Incognito al Jazz SanJavier, encargándose esta noche de la apertura de su vigésimo cuarta edición, que trae de vuelta la normalidad al Auditorio Parque Almansa para bailar con estilo.

¿Qué tal por Glastonbury? El festival celebraba su cincuenta aniversario...

Estuvo genial, y fue una gran alegría tocar con Carl Cox. Además, notamos enseguida que el público venía preparado para la fiesta, sobre todo después de dos años de pandemia. Creo que no les defraudamos...

¿Cómo fue buscar el ritmo perfecto en tiempos de covid-19? ¿Encontraste un sentido de la oportunidad en la pandemia?

Sí. Trabajé más duro que nunca, de hecho: hice un álbum de STR4TA con Gilles Peterson, fui DJ para Apple Music con mi show Groove Velocity Radio with Bluey –vamos ya por el episodio 80–, produje a varios artistas y, muy importane: encontré el silencio que necesitaba para ser mejor compositor.

¿La música es el lenguaje del corazón?

No lo sé. Pero estos años he comprendido más que nunca que la música le limpia al alma el polvo de la vida diaria.

¿Cómo ha afectado a tus gustos musicales el hecho de mudarte a Inglaterra? ¿Cómo es la comunidad a la que llegaste?

Londres es la ciudad más cosmopolita de este planeta, y ofrece más oportunidades a alguien con un alma creativa que cualquier otro lugar. Así que allí me desarrollé y me desarrollo como músico y como compositor de la mejor manera posible. Quizá también porque, cuando llegué, rápidamente comprendí que trabajar duro compensa.

Has colaborado con George Benson, Chaka Khan y Stevie Wonder, entre otros. ¿Qué aprendes de gente así?

Muchas cosas. Pero, sobre todo, son momentos para escuchar sus historias, bañarte en su talento y viajar con su inspiración. Cada momento pasado con leyendas como ellos te lleva a un lugar elevado en el tiempo.

¿A quién perseguirías para un nuevo álbum de Incognito?

Rosie Frater-Taylor, Emma-Jean Thackray, Kaidi Tatham, Cleo Sol y The Putbacks, de Melbourne. Hay más, pero la lista sería eterna.

¿Se aproximan novedades?

Habiendo terminado el segundo álbum de STR4TA, lo siguiente es un nuevo disco de Incognito, luego uno de Bluey en solitario, el de Citrus Sun y... tengo a varios artistas que me piden composiciones y servicios de producción. En medio de todo esto, necesito sacar algo de tiempo para pescar.

¿Cómo le afecta el mundo a tu música ahora mismo?

Nuestro mundo roto y conflictivo necesita la verdad de los músicos y los cantantes, los ojos de los grandes artistas y pintores, las almas de los poetas y el timbre de las voces conmovedoras para curarnos y unirnos.

¿Puede seguir mejorando una banda de jazz que lleva cuarenta años tocando?

¡Claro! El aprendizaje va más allá de la vida.

Cuarenta años después del primer disco de Incognito, ¿prefieres el jazz o el funk?

Para mí no existe uno sin el otro.

Con Incognito han colaborado cientos de músicos. ¿Compones para un artista concreto como un guionista de cine escribiría un papel?

Exacto. Tienes que conocer el material con el que trabajas para obtener la mejor creación.

Cuando planeas una nueva producción, piensas cómo sonará en directo, o en sus potenciales efectos en la pista de baile?

Piensas en todos los aspectos, sabiendo que la canción es como un hijo que sale al mundo sin tenerte a su lado. Hará sus propias conexiones, con suerte inspirará a otros y será una estrella brillante que todos ven.

¿Qué piensas de la música urbana (trap, reggaeton)?

No creo en las fronteras. Toda música significa algo para alguien. Hay cosas que me atraen y algunas de las que huyo. Es una cuestión de gusto personal.

¿Qué puede esperar el público de tu concierto?

Funk y jazz conmovedor e inspirador, improvisaciones e interacciones.