El Teatro Circo Murcia (TCM) finaliza esta noche su temporada con música. En concreto, con ‘Música de cerca’, el ciclo que sienta a los espectadores sobre el mismo escenario para disfrutar de los conciertos de una manera diferente, mucho más cercana, íntima. Y, en esta ocasión, de tres hermanas que, por medio del soul –aunque con un estilo pop de influencias africanas–, tratan de luchar contra la injusticia, de defender los derechos humanos y de transmitir esperanza en el futuro.

Hablamos de The Sey Sisters, catalanas de nacimiento aunque de ascendencia ghanesa. Tres hermanas que combinan sus voces «en vibrantes armonías» y que se dejan acompañar por «ritmos contagiosos» que son el vehículo por medio del cual reivindican su lugar y su identidad como afrodescendientes. Es música para «conmover el alma y remover conciencias», señalan. «Emoción y energía en estado puro». No es de extrañar, por tanto, que las entradas para el concierto –que comenzará a las 20.00 horas– estén ya agotadas.

En el TCM presentarán su último trabajo discográfico, We got your back (2021). Para ello, contarán sobre el escenario con el pianista y saxofonista Albert Bartolomé, que servirá la música para que Kathy, Edna y Yolanda Sey desgranen los temas de este tercer disco, en que se reinventan musicalmente, buscando sonoridades nuevas para reafirmar su mensaje antirracista y feminista. Eso sí, siguiendo siempre el legado de las generaciones que las preceden y su lucha por encontrar su lugar y su identidad como afrodescendientes a través de las canciones. Tal y como ellas mismas explican: «Abrimos un espacio para el cuidado, para el empoderamiento, para reforzar el sentimiento de comunidad y para honrar a nuestros antepasados y las personas que han muerto y siguen muriendo en el viaje».

Desde su creación como grupo en 2006, The Sey Sisters ha actuado por diferentes festivales de toda España y colaborado con múltiples artistas, tanto nacionales como internacionales. En 2015 publicaron su primer álbum, Let freedom ring, y, en 2018, lanzaron Rise, con el que consolidaron su lugar dentro de la escena musical catalana y empezaron a abrirse camino en el resto del país y fuera de él.