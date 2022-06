La Semana Nacional de Teatro de Caravaca de la Cruz alcanza este año su 41 edición con novedades y consolidada como uno de los festivales de su género más antiguos de la Región de Murcia. El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Cultura, vuelve a apostar por reforzar el nivel de este festival, que el pasado verano, coincidiendo con el 40 aniversario, regresó después de varios años a la Plaza de Toros, un escenario al aire libre idóneo para las noches veraniegas.

«En esta 41 edición volvemos a hacer más grande la Semana de Teatro, ofreciendo una programación ampliada de alto nivel para hacer de esta cita con la cultura un atractivo del verano caravaqueño y un referente regional» José Francisco García - Alcalde de Caravaca

Un total de seis obras teatrales con actores y actrices de larga y prestigiosa trayectoria, dos montajes para el público infantil y una noche de música con un concierto que incluye un homenaje a la cantante Mari Trini se podrán disfrutar entre el 14 y 23 de julio en el coso caravaqueño.

Actores destacados como María Garralón, que abrirá el ciclo con un montaje del Festival de Teatro de Mérida, junto a Pepe Viyuela, Josema Yuste, Esperanza Colares o Rafael Álvarez ‘El Brujo’ pisarán el escenario de la Plaza de Toros

El alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, y el concejal de Cultura, Juan Manuel de León, han presentado este evento cultural acompañados por la autora del cartel anunciador, la ilustradora caravaqueña Teresa Aranda, y el director de la compañía murciana Alquibla Teatro, Antonio Saura, y la actriz Esperanza Clares.

“Esta edición de nuestra Semana de Teatro continúa el camino emprendido el año pasado, cuando este festival alcanzó sus 40 ediciones y apostamos fuerte por darle un empuje y un salto cualitativo”, ha manifestado José Francisco García, quien ha añadido que “se incorporan novedades y se ofrece una programación de alto nivel para hacer de esta cita con la cultura un atractivo del verano caravaqueño y un referente regional”.

El concierto de la banda ‘N1 La Playlist de tu vida’ incluirá un homenaje a la cantante Mari Trini en el 75 aniversario de su nacimiento

El alcalde ha destacado la “calidad y variedad” de la programación, que contará con obras de autores clásicos y actuales y actores de renombre, como Rafael Álvarez ‘el Brujo’, Josema Yuste, María Garralón, Esperanza Clares o Pepe Viyuela. El evento subirá el telón con una obra que viene del Festival de Teatro Clásico de Mérida, ‘Las suplicantes’ el jueves 14 de julio.

José Francisco García ha agradecido la implicación con el evento del Gobierno Regional, a través del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, por su importante colaboración económica, y ha subrayado que “nuestra apuesta por el teatro hará que de nuevo Caravaca sea un referente y que las miradas de la cultura y del espectáculo se dirijan hasta nuestra ciudad para disfrutar de esta Semana de Teatro”.

Por su parte, el concejal de Cultura ha extendido el agradecimiento a la autora del cartel anunciador, Teresa Aranda, una obra gráfica que, en tonos rojos y negros, representa a varios personajes y tipos teatrales.

Las entradas estarán a la venta a partir del jueves 30 de junio en la web www.teatrocaravaca.es y en el Punto de Información Turística de la Cuesta del Castillo (esquina de la Muerte)

El edil Juan Manuel de León ha detallado la programación, destacando la calidad de los montajes y la novedad de este año al incorporar un espectáculo musical que rendirá un homenaje a la cantante Mari Trini en el 75 aniversario de su nacimiento. Mari Trini estuvo muy vinculada durante su vida a Caravaca de la Cruz, ya que nació y pasó su infancia en la pedanía de Singla.

HORARIOS Y LUGARES DE REPRESENTACIÓN:

Todas las representaciones tendrán lugar en la Plaza de Toros de Caravaca de la Cruz a las 22.30 horas, excepto programación infantil (21.00 horas) y espectáculo musical homenaje a Mari Trini (22.00 horas).

ENTRADAS Y ABONOS:

Las entradas estarán a la venta a partir del jueves 30 de junio en los siguientes canales:

Online, a través de la web: www.teatrocaravaca.es

Presencial, en el punto de información turística de Caravaca de la Cruz en Calle Cuesta del Castillo (Caravaca de la Cruz)

El precio de las entradas y los abonos se mantienen con respecto a la edición anterior:

Abono de 6 espectáculos de teatro: 60 euros

Entradas para las obras de teatro: 15 euros

Teatro infantil/familiar: gratuito hasta completar aforo

Concierto N1 la playlist de tu vida y homenaje a Mari Trini: 10 euros

PROGRAMACIÓN:

JUEVES 14 JULIO

Inauguración oficial de la 41 Semana de Teatro de Caravaca de la Cruz

‘LAS SUPLICANTES’

Última Coproducción del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.

“Las suplicantes”, tragedia con nombre plural femenino, es un viaje al pasado para reencontrarnos como seres humanos.

En este periplo entrelazamos las historias de dos manuscritos que comparten un mismo título: Las Suplicantes de Eurípides y Las Suplicantes de Esquilo. Dos historias trágicas, dos grupos de mujeres (hijas de oriente y madres de occidente) que, junto a hombres de labios libres y en situaciones de angustia, resuelven conflictos tan humanos como el derecho al propio cuerpo, el derecho de asilo y el derecho a dar digna despedida a los muertos.

Entre ambas tragedias hemos tejido un único texto, un lienzo que celebre la lucha histórica, intergeneracional y colectiva de las mujeres y de los hombres que la defienden.

Reparto: María Garralón, David Gutiérrez, Carolina Rocha, Cándido Gómez, Rubén Lanchazo, Maite Vallecillo, Laura Moreira, Nuria Cuadrado, Eduardo Cervera, Javier Herrera. Con la participación de la cantaora Celia Romero (con 16 años fue la ganadora del Festival Internacional del Cante de las Minas (agosto 2011).

Dirección: Eva Romero.

VIERNES 15 DE JULIO – ‘PASSPORT’

La compañía Yllana es creatividad. Nace en 1991 como compañía de teatro de humor gestual, aunque en la actualidad ha diversificado su actividad ofreciendo distintas prestaciones en el mundo de las artes escénicas y el audiovisual. Una compañía de referencia en el panorama nacional que ha cosechado infinidad de premios tanto a nivel nacional como internacional durante toda su carrera.

‘Passport’ es la historia de cuatro cómicos de gira por un país llamado Komedistan. Los problemas en la aduana para entrar en el país, el conflicto con el idioma en un restaurante, hospedarse en un hotel desastroso y el antes y después de una función resumen la experiencia de trabajar en el extranjero.

Passport es un homenaje a la vida de los artistas que cruzan fronteras con el propósito final de compartir la risa por todo el planeta. Comicidad vertiginosa sin palabras para todos los públicos.

Idea Original:Yllana

Dirección Artística: Fidel Fernández

Intérpretes: César Maroto Rubén Hernández Susana Cortés Edu Ferres

SABADO 16 DE JULIO – ‘EL LAZARILLO DE TORMES. HOMENAJE A FERNANDO FERNAN GÓMEZ’ POR RAFAEL ÁLVAREZ ‘EL BRUJO’

Déjenme decirles algo: jamás abandonaré al Lazarillo. Cada vez que lo represento disfruto especialmente. Nunca he dejado de conectar con el público de una manera especial. La satisfacción del gozo no se puede fingir y yo gozo de veras con esta obra. El Lazarillo y yo hemos recibido mucho más de lo que ambos hemos dado. La compensación afectiva y emocional es muy grande y el alivio y la tranquilidad mayor. Esta criatura de ficción nació con un destino muy especial y por eso sigue aquí. Como desde el primer día, siento un enorme privilegio al poder entregar mi voz y mi cuerpo a esta joya de la literatura. Este ente del mundo imaginario podría cambiar el mundo real porque hace del hambre y la necesidad un arte, la recicla en sabiduría. Frente al dolor tenemos dos caminos: la queja o el arte.

Es como una metáfora que todo el mundo entiende, es un mundo, un pozo de vida y significados que te conducen. Nace en una época de enormes desequilibrios entre el mundo oficial de la Corte y el real, de hambre. Y antes al igual que ahora, no se puede ser feliz en un mundo desgraciado, porque las vidas maltratadas tienen que ver con la tuya. Al menos yo no puedo. Por todo esto, porque Fernán Gómez supo capturar el alma de este pícaro, porque me apasiona recitar sus andanzas por los teatros; aquí está este maravilloso relato, primordial para mí, como lo es servir la necesidad del público a cada momento. Una necesidad que puede ser de diversión, de esclarecimiento, de relajo, de un silencio o de un grito. A saber.

RAFAEL ÁLVAREZ, EL BRUJO

Versión: Fernando Fernán Gómez

Dirección: Rafael Álvarez

Reparto: Rafael Álvarez, El BRUJO

JUEVES 21 DE JULIO – ‘MI CUERPO SERÁ CAMINO’

‘Mi cuerpo será camino’: la migración, el arraigo, la nostalgia. ‘Mi cuerpo será camino’ se adentra en el viaje migratorio, el ansiado, el inesperado o el impuesto. Es una historia sobre el desarraigo y la distancia. Una propuesta que habla de muchos cuerpos y sus diversos caminos, los de una familia, los que pudieron ser de cualquiera. Marcada por el dolor de la nostalgia, la obra nos muestra que tan difícil es quedarse como marcharse, regresar como buscar otros rumbos. Es la historia de todo un país que está en su tierra y en cualquier persona que la extraña desde lejos.

La obra ahonda en los lazos de una familia originaria del Campo de Cartagena en sus devenires migrantes: desde el tío que se marcha a Buenos Aires finalizando el siglo XIX a la joven que acude a trabajar a Madrid en los años veinte, los hermanos que deben labrarse un futuro entre Francia, Alemania o Cataluña en los años sesenta o Laura, joven que emigra a Alemania ya en el siglo XXI, entre la pluralidad de voces que pueblan la escena. El sentimiento por la tierra se vive tanto dentro como fuera, en una obra cargada de fantasmas del pasado, encuentros generacionales imposibles y lazos familiares tan profundos como dolorosos, de añoranza y extrañeza. Se recupera parte de la historia de todo el país, desde la copla y personajes populares, a las historias más personales que pintan otros pasajes.

Las vidas de los personajes de Mi cuerpo será camino nos ayudan a descubrirnos y reconocernos en el otro.

Autora: Alba Saura

Dirección: Antonio Saura

Reparto: Cristina Aniorte, Esperanza Clares, Nadia Clavel, Julio Navarro, José Ortuño y Pedro Santomera

VIERNES 22 DE JULIO – ‘EL AGUAFIESTAS’

Sergei (Josema Yuste) es un asesino a sueldo que se hospeda en un hotel, para poder cumplir con su rifle desde la ventana, uno de sus “encargos”. Pero su tarea se verá constantemente interrumpida por Ramón (Santiago Urrialde), el huésped de la habitación contigua. Un hombre muy, pero que muy pesado, que pretende suicidarse después de que su mujer le ha abandonado.

Escrita por Francis Veber, uno de los dramaturgos más reconocidos en Francia y otros países de Europa, autor del clásico de humor “La cena de Los idiotas”, llega ahora la nueva versión de esta comedia de éxito.

‘El aguafiestas’ es una comedia para reír por dentro y, después, reír hacia fuera. Es una comedia para que el espectador la vaya cocinando y digiriendo casi a la vez.

Dirección:Marcelo Casas

Reparto:Josema Yuste, Santiago Urrialde, Maribel Lara, Vicente Renovell, Kiko Ortega, Arturo Venegas

SABADO 23 DE JULIO – ‘TARTUFO’

El buen burgués Orgón ha caído bajo la influencia de Tartufo, un falso devoto, que busca quedarse con todos sus bienes. El impostor exagera la devoción y llega a convertirse en el director espiritual de Orgón. Además, pretende casarse con la hija de su benefactor, al tiempo que trata de seducir a la segunda esposa de este, Elmira, mucho más joven que su marido. Una vez desenmascarado, tratará de aprovecharse de unas donaciones firmadas que Orgón le ha transmitido para intentar echar al dueño de su propia casa. Recurre, incluso, ante el rey, pero éste, hace que Tartufo sea detenido al descubrir que el beatucón no es más que un estafador.

Versión y Dirección: Ernesto Caballero

REPARTO: Pepe Viyuela, Paco Déniz, Silvia Espigado, Germán Torres, María Rivera, Estibaliz Racionero, Javier Mira, Jorge Machín.

MARTES 19 DE JULIO – ‘N1 LA PLAYLIST DE TU VIDA, HOMENAJE A MARI TRINI’

ESPECTÁCULO MUSICAL, 22.00 horas, Plaza de Toros

Entrada 10 euros

Proyecto ideado y liderado por Diego Martin para rendir homenaje a sus compañeros de profesión; compositores de esas canciones que forman parte de nuestras vidas. Una banda de versiones única cuyo repertorio son los ‘números uno’ de hoy y de siempre, aquellas canciones que sonaron en radios nacionales e internacionales.

Espectáculo de 140 minutos con el repertorio de “la playlist de tu vida” y en su parte central llevará a cabo el Homenaje a Mari Trini en su 75 aniversario a través de sus temas más representativos.

Diego Martin. Voz – Guitarra Acústica

José Ramón Soler. Director Musical – Guitarras – Voz

Juan Carlos Armero. Percusión – batería

Guillermo Salas. Bajo – Teclados

PROGRAMACIÓN INFANTIL

21.00 horas, Plaza de Toros

Entrada gratuita hasta completar aforo

DOMINGO 17 DE JULIO – ‘LA CASITA DE CHOCOLATE’

‘La Casita de Chocolate’ es un texto original de Juanchi Ruiz basado en la obra de los Hermanos Grim, “Hansel y Gretel”. La bruja de aquella leyenda sobrevive misteriosamente en su casita del bosque, intentando atraer niños para hacer su receta preferida. Greta, huyendo de sus obligaciones en la ciudad y las normas de sus padres decide irse a vivir al bosque y se encuentra con una deliciosa casita de chocolate.

Un musical original, que contiene 6 canciones realizadas para el espectáculo

Una obra original de Juanchi Ruiz

Reparto: Inma Guillén, Rosen García, Juanchi Ruiz

MIERCOLES 20 DE JULIO – ‘LA MAQUINA DE LOS CUENTOS’

‘La máquina de los cuentos’ es un texto original de Juanchi Ruiz que trata sobre la llegada a la ciudad del señor Mr Robinson y su ingenioso invento capaz de reproducir historias como “El traje del emperador”, “El flautista de Hamelin” o “Caperucita Roja”.

Es una divertida obra familiar basada en cuentos clásicos con una ingeniosa producción repleta de efectos audiovisuales, canciones originales y una original puesta en escena. Un solo actor encarna todos los personajes de la obra, que intercala personajes reales con audiovisuales a tiempo real.

Una obra original de Juanchi Ruiz

Reparto: Juanchi Ruiz