Admirada superestrella del bajo eléctrico y el contrabajo y uno de los primeros, si no el primero, de los músicos de jazz en alcanzar el reconocimiento mundial como maestro absoluto en ambos instrumentos, Stanley Clarke lleva ya varias décadas en la cima de un instrumento que él mismo revolucionó en los años 70 del siglo XX como miembro fundador del grupo de fusión Return to Forever del gran Chick Corea.

Otros hitos en su carrera fueron los álbumes School days en 1976 y If this bass could only talk de 1988, de enorme éxito popular. Recordada también es su colaboración con el teclista George Duke en The Clarke/Duke Project, con quien grabó tres álbumes, o el supergrupo SMV con Marcus Miller y Victor Wooten.

Una gran ocasión, en su primer concierto en Jazz San Javier, para disfrutar el arte de esta leyenda viva del jazz.

Más info del concierto

Día: jueves 7 de julio

Hora: 22:30

Lugar: Auditorio Parque Almansa

Entradas: https://www.festivalessanjavier.com/evento/stanley-clarke-n-4ever (25€)