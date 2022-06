La banda británica pionera en la fusión de la música pop con el jazz y los ritmos latinos, se hizo muy popular en toda Europa a mediados de la década de los 80 del siglo XX. Temas como Half a minute, Sneaking out the black door, Yeh yeh, o Don’t blame it on that girl, entre otros muchos, fueron grandes éxitos también en España en aquella década maravillosa para la música.

Con Mark Reilly, su vocalista y líder al frente, y una gran discografía posterior a presentar, en especial su maravilloso álbum de 2017 Gravity, Matt Bianco es una clausura de lujo para la XXIV edición del festival, integrando en su formación actual una exquisita selección entre los mejores músicos de jazz del Reino Unido. Más info del concierto Día: sábado 23 de julio Hora: 22:00 Lugar: Auditorio Parque Almansa Entradas: https://www.festivalessanjavier.com/evento/cyrille-aime-matt-bianco (25€)