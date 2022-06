De ella ha dicho Jazz Time que es «una revelación»: «Nunca pensamos que podíamos escuchar una cantante con el rango, musicalidad y dominio del tono y el timbre de la voz como el de Sharon».

Esta fantástica cantante, que ha actuado como solista junto a The Duke Ellington Orchestra, la Smithsonian Jazz Masterworks Orchestra y otras de gran prestigio en EEUU; que ha ganado la Billie Holiday Vocal Competition y que destaca como una de las más bellas voces del jazz actual, es el concierto de lujo de esta edición en la Plaza de España.

Sharon Clark es brillante versionando los estándares del jazz, pero no se queda atrás cuando lleva al terreno del jazz los temas de The Beatles o los clásicos del soul. Un concierto para no perdérselo.

Más info del concierto

Día: domingo 17 de julio

Lugar: Plaza de España

Entradas: Libre