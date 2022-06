Primer concierto en Jazz San Javier de una de las más espectaculares bandas de blues rock de la última década. Surgida en Los Ángeles en 2010 y enraizada en el blues clásico, el soul y el rock and roll de los años 50 y 60 del siglo XX, los espectaculares directos de Vintage Trouble son de tal nivel, que han abierto en conciertos multitudinarios para leyendas del rock como The Who, The Rolling Stones o AC/DC.

Fantásticos instrumentistas, capaces de galvanizar a la audiencia con su virtuosismo, y su vocalista Ty Taylor, con un magnetismo que hace imaginar a James Brown cantando con Led Zeppelin. Más info del concierto Día: jueves 14 de julio Hora: 22:00 Lugar: Auditorio Parque Almansa Entradas: https://www.festivalessanjavier.com/evento/25-aos-sin-tete-vintage-trouble (25€)