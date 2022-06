Carmen Inglés: las mujeres mantienen los pueblos vivos

A la labor de lograr una nueva cultura de defensa y promoción de la mujer, construyendo una nueva realidad más justa y acorde a los tiempos, hay que subrayar el esfuerzo de Afammer (Asociación de familias y mujeres del medio rural) y de su incansable presidenta regional, Carmen Inglés Inglés, que desde hace 31 años viene dedicándose en cuerpo y alma a este necesario trabajo que le apasiona y que ha solventado ostensiblemente la postergación, discriminación, ocultación y, en muchos casos, explotación de las mujeres en el entorno rural.

Carmen ha compaginado su dedicación incansable a la empresa familiar de viñedos y bodegas en el Campo de Cartagena y a su activismo en defensa de la mujer rural en todos los rincones de la Región. Por eso no es de extrañar que haya recibido, por su labor asociativa, premios tan significativos como el 8 de Marzo de la Comunidad Autónoma en 2017, el de Ruralmur en 2021 y este año el Arado de Oro del Campo de Cartagena y, además, el Premio AMEP Mujeres que suman.

Quedo con ella en el caserío galileo de La Loma, frente a la casa de sus padres, donde desde niña alternó la escuela con el ayudar en las labores agrícolas de la familia. Como siempre fue muy echada para adelante, nunca se amedrentó ni cuando tuvo que subirse a un tractor, así que la foto se la hago frente a un veterano Barreiros de su hermano. Su madre nos saca un par de sillas y nos ponemos a hablar a la sombra y a la fresca que nos da un viejo pino. Carmen es de mi generación y la conozco desde hace muchos años, pero no voy a superar la emotiva semblanza que su hermana hizo de ella este mes de mayo en las fiestas de Pozo Estrecho, así que tomo unas palabras suyas con las que coincido totalmente: «Carmen siempre ha sido la alegría de la familia, es una persona y mujer valerosa, prudente, arriesgada, amable, trabajadora, luchadora, entregada y fortísima. Siendo sus valores más destacados su alegría y simpatía». En todo caso, como siempre, lo más importante de estos encuentros que me publica este diario es el rato impagable de conversación con personas que admiro y cuya labor, que me parece tan necesaria, nos hace mejores.

Me cuenta que «en estos 31 años de tarea», su trabajo asociativo «ha contribuido a una tremenda evolución en la situación de la mujer en el mundo rural. Aún queda mucho por hacer para conseguir la igualdad efectiva, la mejora de su situación laboral y familiar y el acceso a los mismos servicios a los que se tiene acceso en las zonas urbanas, pero la mejora es evidente». Afammer realiza una ingente labor en la que no faltan cursos de formación en multitud de disciplinas, sin faltar la tan necesaria digitalización, así como temas específicos de especialización agraria o comercial: «Nos preocupa que el medio rural siga vivo y la mujer, sin lugar a dudas, es quien lo ha posibilitado siempre, por eso hay que apoyarla, formarla, empoderarla y darle los medios y un entorno con servicios para que no tenga que abandonarlo». Me cuenta Carmen que, con la pandemia, el entorno rural se ha vuelto a poner de moda, que las gentes han vuelto a los pueblos y se han dado cuenta que necesitamos el contacto con la naturaleza y la tranquilidad y humanización que se ha perdido en la ciudad, pero que no todo es tan bonito, porque hay que trabajar mucho para que este reencuentro sea fructífero y perdure. Gran parte de la conservación nos la pasamos recordando tiempos pasados donde el campo no era una Arcadia feliz, sino que la vida era dura, particularmente la de la mujer, que compaginaba el llevar los hijos, la casa y la familia para adelante, con el trabajo, con muchos menos medios, en las explotaciones agrícolas y ganaderas: «El trabajo de mujeres como mi madre o la tuya y tantísimas otras, muchas veces callado e infravalorado, es digno de ser conocido y reconocido. Sin las mujeres, todo habría sido imposible, ellas han mantenido los pueblos vivos», y me cuenta que hasta 2011 no se aprobó una ley (con el impulso de asociaciones como Afammer) que reconoce la titularidad compartida de las explotaciones agrícolas, para que se haga efectivo que hay un trabajo, una responsabilidad y una propiedad compartida y por igual entre el hombre y la mujer, «pues aún estamos trabajando para que estas cosas pasen de los papeles a la realidad y a las mujeres se les reconozca al mismo nivel que a sus maridos, por ejemplo. Nos queda mucho trabajo, sobre todo en la zona rural, para que la igualdad sea real».

De entre las preocupaciones y actividades de la Asociación, Carmen me cuenta algunos proyectos de promoción del talento y otros de prevención y apoyo contra la violencia de género: «El mundo rural tiene muchas cosas hermosas que hay que mantener y potenciar, pero también puede ser un mundo más cerrado donde es más difícil que la mujer salga de situaciones de acoso, discriminación y violencia», me dice. También hablamos de sus 30 años de dedicación a los vinos y de que su hija Clara trabaja en el laboratorio de una muy conocida bodega nacional. Y sobre el Mar Menor: «Hemos de compatibilizar el desarrollo económico y agrícola con el cuidado del medio ambiente. No podemos renunciar al trasvase, pero hay que seguir incidiendo en las buenas prácticas y en la agricultura sostenible. No saldremos de esta si no se sientan, de verdad, todas las administraciones y todos los implicados, sin echarse la culpa unos a otros». El mundo es mejor con las mujeres al mando, y más si son como Carmen.