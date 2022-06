El IBAFF regresa reforzado a la Filmoteca Regional

Tras la experiencia formativa del pasado mes de marzo –el programa ‘Panorama’, con talleres, seminarios y alguna proyección centrada en el papel de la mujer en la historia del séptimo arte–, la duodécima edición del IBAFF, el Festival Internacional de Cine de Murcia, arrancó este viernes con la definitiva fase de concursos. Lo hizo en su sede habitual, la Filmoteca Regional, con la proyección de dos cortometrajes: El intérprete de los deseos, de Esther Ruiz, y Los sueños dormidos, de Ramón González Palazón, pero sin duda es la selección de largos aspirantes al premio principal del certamen la que acapara la mayor parte de la atención.

En total son diez las películas nominadas este año (y de muy diversa categoría): hay cintas de carretera que muestran mucho menos de lo que cuentan y que transitan por los caminos abiertos por Kiarostami (Hit the road, del iraní Panah Panahi); directores legitimados por mujeres que cantan a Una elefanta sobre la tela de una araña de casi 110 años (del español Rolando Díaz); experiencias sensoriales que subvierten ideologías y gritan contra extremos religiosos y la opresión del hombre (Medusa, de la brasileña Anita Rocha da Silveira), y hasta modernos robinson crusoe que se preguntan si hay armonía entre la naturaleza y la humanidad (con la suiza Nostromo, de Fisnik Maxville).

También hay un viaje de ida y vuelta a Arica (de Lars Edman y William Johansson Kalen); el retrato de una artista olvidada (La visita y un jardín secreto, de Irene M. Borrego y dedicada a Isabel Santaló); reflexiones sobre la amenaza de la sequía, la certeza de la muerte y la trascendencia del amor (en Utama, de Alejandro Loayza Grisi), y tres historias mediterráneas que acercarán el mar hasta la sala A (Stories from the sea, de Jola Wieczorek, que será estreno nacional). Por último, el IBAFF recoge el reflejo de cómo los espacios íntimos corren el riesgo de ser arrasados por la insensible voluntad de una esfera pública que rara vez atiende a las necesidades de los individuos (Costa Brava, Líbano, de Mounia Akl), y los Diarios de Otsoga (de los portugueses Maureen Fazendeiro y Miguel Gomes), para recordar que hay que bailar y recordar la importancia de las respuestas a nuestras reflexiones.

Todos los filmes citados se proyectarán entre el próximo lunes –cuando arrancarán las sesiones con Hit the road (17.00 horas), Arica (19.00 horas) y la propia Diarios de Otsoga (21.00 horas)– y el jueves 23, día en el que se podrá disfrutar en la Filmoteca de manera gratuita –la entrada es libre hasta completar aforo– de Medusa (17.00 horas), La visita y un jardín secreto (19.00 horas) y Stories from the sea (21.00 horas). El resto de pases pueden consultarse en la web del festival (www.ibaff.es), donde también figuran las dos maratones de cortometrajes (martes y miércoles, en ambos casos a partir de las 21.00 horas), con, en este caso, nueve aspirantes al premio. Conviene resaltar que para esta duodécima edición se inscribieron 701 filmes, de lo que un 88% eran cortometrajes y un 12%, largometrajes; o, lo que es lo mismo: trescientas creaciones más que en la última entrega del festival.

El jurado profesional elegirá el Mejor Largometraje y el Mejor Cortometraje de esta edición, premios dotados con 10.000 y 6.000 euros, respectivamente. Pero, además, habrá un Premio del Público para ambas categorías, un Premio IBAFF Joven –votado por estudiantes de institutos de la Región–, el Premio Arrebato –que reconoce una trayectoria o aportación a las nuevas experiencias audiovisuales–, y el Premio Honorífico.

Talento de la Región

Además, como novedad, el equipo del IBAFF ha decidido incorporar un apartado a la ‘Sección Oficial’ bautizado como ‘Panorama IBAFF Murcia’, para el que se han programado una serie de trabajos audiovisuales realizados en la Región y/o por creativos murcianos que optarán a un galardón de 3.000 euros. Se trata de una selección de filmes que han sido programados desde Oculto.TV, la plataforma audiovisual del Ayuntamiento de Murcia, «para dejar constancia del salto de calidad que el sector ha experimentado en la Región en los últimos años».

La programación de este Panorama IBAFF Murcia 2022, una categoría con vocación de continuidad, está integrada por dos largometrajes –El Salas, de Alberto García Marqués, y A diente de perro, de José Luis Estañ– y dos programas de cortometrajes con un total de once trabajos realizados por Carlos Saiz (Muerte Murciélago), Blas Egea (RWYS), Eva Libertad y Núria Muñoz (Sorda), Javier Lara (Fast Youth), Pedro Manuel García (82 cosas que tengo), Víctor Clemente (Esquina con Broadway), Álvaro Company y Meka Ribera (Mesa para tres), Elena Marcelo (Miss Finiquiting), Alfonso G. Cañadas (Daguestán), Alvaro López Alba (La Mancha) y Gonzalo Ballester (Karim).

Por otro lado, y también de la mano de Oculto.TV, habrá una sesión especial con la proyección de once videoclips con sello murciano. Los trabajos seleccionados incluyen a artistas y bandas como Maestro Espada, Califato ¾, The Prodigy, Rocío Márquez, Jaime Lorente y Orslok.