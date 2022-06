Reciclaje es una banda canaria de rock clásico, encabezada por Ángel Quintana y Quino Martínez, con casi siete años de carrera. “Mágico”, su último disco, lleno de canciones frescas y divertidas, cuenta con la colaboración de Rubén Pozo (ex miembro de Pereza); fue grabado antes de la pandemia, pero se aplazó su publicación para evitar que la cuarentena arruinase el lanzamiento.

¿Cuándo? Este viernes a las 22.30 horas ¿Dónde? Sala Revólver ¿Precio? Entrada libre

Milk: make grunge great again

Con influencias como Queens of the Stone Age, Muse o Faith No More, el power grunge de los barceloneses Milk es denso y enérgico como el líquido que les da nombre. Están presentado su primer LP, “Escape from dead Planet” (2021), publicado en formato cómic, y aunque no son los primeros en lanzar tebeos inspirados en sus canciones (o en sus andanzas), no muchos han publicado un disco únicamente en ese formato. Con fina ironía y sonido intenso, su misión tiene nombre: “Make Grunge great again”.

¿Cuándo? Este sábado a las 22.30 horas ¿Dónde? Sala Revólver ¿Precio? Entrada libre

Adriano Tortora Quartet: jazz, barroco y música brasileña

El italiano Adriano Tórtora vive en Valencia desde los 19 años, donde se formó como pianista y lleva a cabo su carrera artística. En solitario lidera un trío junto a Michelangelo Scandroglio (Premio Getxo Jazz 2021) y Tico Porcar, con quienes ha grabado ‘Choret’, un álbum de temas propios “extremadamente melódicos,” afirma él. La pieza titular del álbum junta tres estilos musicales: el choro brasileño, la música barroca y el jazz, una mezcla sugerente y que ejemplifica la idiosincrasia de este músico inquieto. En formación de cuarteto, con un invitado muy especial como es Marc Bullón al cello, Adriano Tórtora presentará «Choret» en Jazzazza.

¿Cuándo? Este sábado y domingo a las 22.30 horas ¿Dónde? Jazzazza Jazz Club ¿Precio? 12/18€



Mare Carrier

Mare Carrier, alter ego de Salvador Martínez-Artero y geniecillo a descubrir si aún no lo has hecho, presentará con banda las canciones de su recién estrenado primer LP, “Who the Fuck Is Mare Carrier?” (Grabaciones Vistabella), en el que han participado músicos de formaciones como Pedriñanes 77, Aló Presidente, Ave Alcaparra o Viciorama, además de secundarle Vitus a la guitarra. El álbum es una mezcla libérrima de rock y electrónica que mantiene el pulso entre lo clásico y lo moderno, una espiral lisérgico-doméstica que se asoma al neo soul con sintetizadores etéreos y envolventes para una propuesta heterogénea y atractiva. El proyecto tiene influencias como Debussy, Ultimate Spinach,Parliament, Funkadelic, Pond, Vanilla Fudge o Foxygen.