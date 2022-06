Buscando a Ola (Al Bahz an ‘Ola) es, junto a Escuela para Señoritas Al Rawabi, la ficción propia de Netflix proveniente del mundo árabe con mayor potencial internacional. Número uno en Egipto como serie más vista durante cuatro semanas y Top 10 en once países de la región (en Jordania también logró ser número uno), cuenta la historia de Ola, una mujer de clase media alta de El Cairo, farmacéutica de formación y en la cuarentena, que es abandonada por su marido en el primer episodio. Tras el impacto inicial, la serie nos narra su coraje e ilusión por empezar una nueva vida como mujer divorciada y con hijos en Egipto.

La ficción audiovisual, el arte en general, dan lugar a pensamientos y sentimientos humanos universales, por lo que al ser transformadas artísticamente con medios propios, con historias originales y realidades ficcionadas autóctonas nos adentran el la reacción de curiosidad por lo diferente por un lado y la empatía de sentirnos identificados por otro.

Aquí la historia recreada, personajes y contexto son como un prisma con miles de colores, un arcoíris con miles de matices donde descubrimos y nos pasaeamos por una plantación de rosas o las calles de El Cairo, a la vez que seguimos a Ola, mientras buscamos o reconocemos nuestra propia Ola.

Cada espacio tiene una historia que contar también para romper paradigmas desde la comedia y así generar sonrisas, cercanía y complicidad: fórmula perfecta contra los prejuicios sobre la estereotipado Mundo Árabe.

No en vano, Second Chances (Segundas Oportunidades) es el nombre de la marca cosmética que creará como símbolo de emprendimiento e inicio profesional, pero también filosofía de vida y que marcará su camino de autodescubrimiento a través de los seis episodios que dura su primera temporada. Grabada totalmente en árabe, disponible con 32 subtítulos y en 190 países en Netflix, ¿cómo ha conseguido esta serie conquistar al público de los países árabes y tener la capacidad de hacerlo con una audiencia más global? Repasemos algunos de sus aciertos.

En primer lugar, es un historia de ficción universal, con base realista, contada desde la perspectiva femenina árabe. Protagonizada y producida por Hend Sabri, destacada actriz tunecina, creadora y activista, la serie nos habla de ser mujer en Egipto en la actualidad. La serie se fraguó durante años en el blog Wanna be a Bride de Gada Abdel Aal que luego se convirtió en un libro en el que la escritora egipcia contaba sus múltiples y fracasadas propuestas de matrimonio en un tono satírico. Fue todo un éxito y ese sentimiento se plasmó en 2010 en la popular serie I Want to Get Married (Ayza Atgawez), protagonizada por la propia Hend Sabri como Ola y en la que nos narraba sus fracasadas peripecias para encontrar marido con 30 años. Esta serie fue la serie más vista en el Ramadán de 2010.

Hend Sabri retoma ahora de nuevo la historia de Ola para Netflix como showrunner, guionista y actriz dando así visibilidad a ese sentir con una historia desde su madurez como mujer y mostrando un gran conocimiento de las técnicas narrativas que funcionan en Occidente. De hecho, uno de los principales aciertos que ha tenido ha sido la elección del género de la dramedia, como una manera de exponer tema actual y siempre ofreciendo una mirada cómica y positiva de una situación en la que muchas mujeres se pueden sentir reflejadas. No es innovador, por ejemplo, el recurso que utiliza de romper la cuarta pared y mirando a cámara hablarle directamente al espectador (lo vimos por primera vez en The Office de Ricky Gervais y después en muchas otras comedias como Modern Family). Sin embargo, esto permite conectar potencialmente su historia con el espectador occidental y con la audiencia en general a modo de confidente y poner sobre la mesa la universalidad de sus sentimientos. Un papel importante para conseguir esto es la actuación de Hend Sabri como Ola. Consigue transmitir a través de su personaje de ficción una historia de superación cambiando de registro cómico al dramático de una manera sobresaliente.

Como nos decía oportunamente una periodista murciana al conversar con ella de esta serie, «las mujeres nos parecemos mucho y siempre hay una ola a la que subirse».

Mundo árabe, ficción audiovisual, humor, reflexión, protagonistas mujeres, retahíla de perfiles de varias generaciones (madre, hija, abuela, amiga...) y sus ‘roles’ sociales, diferentes estados civiles, crianza, conciliación familiar, mundo laboral, youtubers, apps de citas... esta serie árabe en el ecositema audiovisual glocal es de radical actualidad, ferviente éxito, queda de manifiesto, ya que lo que sí tenemos confirmada es una segunda temporada Buscando a Ola.