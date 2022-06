El pasado 1 de abril se cumplieron cuarenta años del fallecimiento de Miguel Espinosa. Con este motivo, el municipio de Caravaca de la Cruz (Murcia) decidió colocar una placa conmemorativa en la fachada de la que fuera la casa natal del escritor. Sin embargo, el acto de inauguración no se celebró el día en que se cumplía la efeméride, sino más de un mes después. Los días 1 y 2 de abril se celebraba el XX Congreso Nacional del Partido Popular y el alcalde de Caravaca, miembro de esa agrupación política, consideró más importante desplazarse a Sevilla. Cuestión de prioridades.

La anécdota resultaría irrelevante si no fuera un ejemplo perfecto de la desidia que las autoridades culturales de ámbito local, regional y estatal han mostrado desde hace años hacia la obra y la figura de Miguel Espinosa, uno de los autores más relevantes en lengua castellana de la segunda mitad del siglo XX.

«A pesar de ser la cuna de Miguel Espinosa, he tenido que luchar mucho para que su nombre sea valorado. El texto de la placa lo redacté yo, el fragmento de Asklepios [una obra del escritor] que aparece en ella lo elegí yo y la colocación la coordiné yo con el encargado de Cultura del Ayuntamiento de Caravaca que, dentro de unos meses, inaugurará por fin la ruta Miguel Espinosa, que también he diseñado yo. Pero eso ha sido en Caravaca. Si hablamos de Murcia, aquello es un páramo. Allí, el alcalde es del Partido Socialista, y Cultura la lleva Ciudadanos. Para evitar beneficiar de manera indirecta a los rivales políticos, nadie ha querido implicarse en un homenaje», explica Carmen Carrión, experta en la obra de Miguel Espinosa, creadora de la web miguelespinosa.com y responsable de la editorial El Eremita, especializada en la publicación de ediciones críticas de la obra del escritor murciano.

«El Eremita es una editorial digital dedicada a los libros de Miguel Espinosa, disponibles para descarga gratuita. Que es como, en mi opinión, debería ser la cultura», afirma Carrión. «Tengo un acuerdo contractual con Juan Espinosa, el hijo de Miguel, para hacer todo esto, y él es el primero que está satisfecho con el resultado. Después de años peleando con las editoriales para que publiquen la obra de su padre, por fin puede verla disponible en ediciones de calidad que en papel serían imposibles de hacer porque, en Escuela de mandarines, por ejemplo, se incluyen las tres versiones que existen del libro».

El interés de Carmen Carrión por Miguel Espinosa surgió en plena adolescencia. Con apenas diecisiete años, cayó en sus manos La fea burguesía y, a partir de entonces, decidió dedicar su vida a investigar y divulgar su obra. «Procedo de una familia de tradición militar y yo iba por ese mismo camino pero, cuando leí ese libro, me cambió todo. Comprobar cómo una persona ajena a mí captaba la esencia de determinados tipos de individuos con los que yo había tratado, la soberbia de algunos catedráticos, la impostura de algunos personajes que, por pertenecer a una clase privilegiada, se creían con derechos sobre los humildes… Luego estudié Filología Hispánica, hice mi tesis sobre Miguel Espinosa y oposité a profesora de bachillerato. Aunque saqué nota suficiente para elegir cualquier destino, pedí el lugar en el que nació Miguel porque quería conocer sus orígenes».

OBRA ATRAVESADA POR LA VIDA

Miguel Espinosa nació en Caravaca de la Cruz en 1926. Licenciado en Derecho, desempeñó diversos trabajos para poder mantener a su familia, al tiempo que desarrollaba una obra literaria marcada por diferentes acontecimientos relacionados con su vida personal.

«Miguel se casó muy joven. Pocos años después, a mediados de los años cincuenta, conoció a Mercedes Rodríguez. Ella era una chica segoviana que había venido a Murcia a estudiar química. Se conocieron en una cafetería de la universidad, comenzaron a hablar y solo la muerte de Miguel puso fin a esa conversación», comenta Carmen Carrión sobre una intensa relación amorosa que no fue precisamente sencilla para sus protagonistas. «Miguel estaba casado, tenía dos hijos y, aunque en esa época no había divorcio, podría haberse separado. Sin embargo, fue postergando la decisión hasta que Mercedes, desesperada, decidió casarse con el mejor amigo de Miguel. Cuando eso sucedió, Miguel y Mercedes hicieron un pacto: él la animó a que se casara con Paco, Francisco Guerrero, y ya se encargaría él de hablar con el amigo para que pudieran seguir viéndose».

Si bien en un primer momento la pareja cumplió sus deseos, luego todo cambió. Guerrero se convirtió en un cargo relevante de la administración franquista y fue destinado a Bruselas. En consecuencia, Miguel y Mercedes tuvieron que separarse. El golpe emocional fue tan grande, que Espinosa lo canalizó escribiendo La fea burguesía.

«Suele afirmarse que Miguel Espinosa retrata la España del franquismo. La Feliz Gobernación de Escuela de Mandarines, por ejemplo, se relaciona habitualmente con la España franquista, pero eso solo es el punto de partida. Hacer una correspondencia entre los libros de Miguel y una época concreta es caer en el error. Lo que él consigue es servirse de su experiencia personal y de acontecimientos de su vida para llegar a una conclusión universal que le permite exponer las luces y las sombras del ser humano, porque Espinosa es el primero que es consciente de que no somos seres puros, ni moral ni éticamente», explica Carmen Carrión, a la que, en más de una ocasión, le han salpicado los juicios despectivos que sobre la vida de Miguel Espinosa manejan críticos, investigadores y lectores en general.

«No te imaginas lo que he tenido que luchar. En Murcia nunca se le ha perdonado que escribiera Tríbada. En ella, salvo Daniel y Lucía, los demás personajes eran fácilmente reconocibles y la gente se lo tomó muy mal. De hecho, cuando se publicó, se llegaron a pegar carteles por la calle contra él y, posteriormente, a mí me han llegado a llamar defensora de homófobos, de machistas y de maltratadores de mujeres», comenta Carrión, que adelanta cómo, una vez más, la vida personal de Espinosa y su obra literaria estuvieron estrechamente vinculadas.

«Después de Mercedes, a finales de los sesenta y principios de los setenta, Miguel conoció a Marta, una mujer muy inquieta, que se había educado fuera y que tenía muchas ganas de experimentar. Estuvieron juntos diez años, hasta que ella conoció a otra mujer, una escultora de Murcia muy famosa», relata Carrión. «Al inicio de su relación, Miguel y Marta habían pactado que se lo contarían todo, y prueba de ello era que Marta tenía otros amantes con conocimiento de Miguel. Sin embargo, de esa nueva relación no le contaba tantas cosas. Un día, Miguel subió al piso, se encontró con la otra mujer en el dormitorio y le pegó una bofetada a Marta. Aunque ella le denunció, posteriormente retiró la denuncia y no le guardó rencor. De hecho, cuando le hablaban de la homofobia de Miguel, ella decía que no habían entendido nada».

ULTIMOS AÑOS TORMENTOSOS

Esa situación personal dio lugar a Tríbada, libro dividido en dos partes, la segunda de las cuales Espinosa no pudo ver publicada. Antes de que saliera a la venta, falleció de un ataque al corazón. «Sus últimos años fueron muy tormentosos, tanto por lo personal como por lo económico. Le dolía no ser reconocido como escritor, pero también le dolía no ser reconocido como abogado, ser menospreciado por no tener casa propia, por no haberse comprado un Mercedes cuando pudo hacerlo o por no haber sido profesor en la Universidad, no tanto por el prestigio, como por tener una estabilidad económica que le permitiera dedicarse a escribir», comenta Carrión. «En esa última época, pedía dinero a los amigos, pedía comida en las cafeterías, pasaba frío… En una de las cartas a Mercedes, llegaba a decir ‘soy nada. No he podido caer más bajo’, pero se refería al aspecto económico. En lo literario tenía mucha fe en su obra. Sabía que se convertiría en un autor clásico».