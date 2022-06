Arde Bogotá: "No hacemos la música que más funciona en ‘streaming’, pero hacemos la que nos gusta"

Arde Bogotá protagonizan hoy la última jornada de esta primera edición del Cartagena Suena, un evento musical que ha nacido con la intención de apoyar a las bandas nacidas en la ciudad portuaria. Y, por supuesto, ellos debían ser (y serán) los encargados de poner el punto final a esta fiesta. En la actualidad, el cuarteto cartagenero anda recorriendo el país presentando su exitoso álbum de debut, La noche (2021) con la gira Vibra Mahou, que comenzó el pasado 1 de abril después de ser elegidos por la organización para girar con el patrocinio de la firma por todo el país (el tour pasará por cerca de una veintena de localidades a lo largo y ancho de la península). Y es que Arde Bogotá son la banda del momento, uno de los pocos grupos de guitarras que siguen despertando interés entre crítica y público. De hecho, tienen una misión: salvar el rock.

En esta ocasión, los cartageneros estarán acompañados por Yarea, singular autora y voz destacada de la nueva escena pop nacional que acaba de lanzar su primer disco, Lombardía 22. Será, por tanto, una cita espectacular con dos de los proyectos más esperanzadores de la música cartagenera y que seguro harán que «arda» el Cartagonova, como vaticinan en Exoplaneta Antonio García Vázquez y los suyos. Los pillamos en el estudio «probando cositas» y componiendo, y es el propio vocalista y frontman del grupo quien nos responde.

Todo está yendo muy rápido. ¿Cómo lo digerís, Antonio? ¿Cuánto ha cambiado la banda en estos dos años?

Con mucho trabajo... Y sí, la banda ha crecido: ahora es un gran equipo de mucha más gente que la que se ve en el escenario y sin la que ya no se entiende Arde Bogotá. Digamos que la cosa se ha profesionalizado, obteniendo más medios, pero, también, más responsabilidad.

Habéis publicado vuestro primer álbum con una ‘multi’. ¿Esto qué os supone?

Esencialmente, medios y conocimiento. Medios que vienen del músculo de una empresa como Sony y el conocimiento que aportan profesionales con mucha experiencia que saben aconsejarte y guiarte.

¿Sentís que habéis llegado en el momento preciso, que las canciones de La noche eran esperadas por el gran público? ¿Ha sido casualidad?

Las canciones eran la música que queríamos hacer, sin más. Intentamos componer temas que nos gustaría oír; ese es el único mantra. Así que si a la gente le encajan quizá sea simplemente porque compartimos gustos musicales con ellos, y eso está muy bien.

Dicen que Exoplaneta se ha convertido en todo un himno a Cartagena. ¿Podéis salir a la calle sin que os acosen con selfies y autógrafos?

Sí, podemos salir sin problema; esto no deja de ser una banda emergente.

Los Arctic Monkeys evolucionaron mucho: partieron de una energía muy bruta hasta llegar a una música más sofisticada. ¿Os veis un poco en esa dirección?

Ojalá. Lo cierto es que la nueva música de Arde Bogotá suena muy a Arde Bogotá (o así lo sentimos nosotros), pero eso ya lo hablaremos en unos meses...

¿Sabéis de seguidores en Latinoamérica?¿Hay en ciernes alguna gira por esas tierras?

¡Todavía no!

¿Cuándo podremos escuchar material nuevo? ¿En qué punto se encuentra la grabación del segundo disco de Arde Bogotá?

Estamos componiendo y entraremos a grabar dentro de no mucho, así que pronto podremos daros noticias.

¿Ha cambiado en algo vuestra forma de componer? ¿Qué es lo que está saliendo ahora?

Seguimos trabajando igual. Hemos crecido como compositores a fuerza de la experiencia y el estudio. El resultado, para nosotros, son canciones de Arde Bogotá, pero un poco más maduras.

¿Qué temas ocuparán el nuevo disco? ¿De dónde surgen? ¿De qué estado emocional y anímico salen? ¿Hay cambio sónico?

Estamos trabajando sobre los problemas que nos rodean ahora. La vida fuera de casa, echar de menos ciertas cosas, el estrés..., pero también la libertad de hacer lo que quieres.

¿En vuestro nuevo disco saldrá el sol, se hará de día, o seguís enganchados a la noche?

En algún momento se tiene que acabar la noche; eso está claro. Ya descubriremos cuándo...

¿Os sigue produciendo Lalo GV o Sony os ha hecho una oferta irrechazable?

Lalo es parte del sonido de Arde Bogotá, y eso es innegociable para nosotros.

¿Supone algún quebradero de cabeza el querer superar las expectativas creadas tras el éxito de La noche?

El quebradero es más el hecho de ‘avanzar’, en general; de ser capaces de crear algo nuevo y llegar a nuevos destinos. Es complicado, pero apasionante.

Hacer una gira y un disco a la vez... ¿cómo se lleva?

Está siendo difícil. Implica trabajar los siete días de todas las semanas del año, y no precisamente en algo mecánico o repetitivo, sino en algo creativo y artístico, lo cual implica ponerle sustancia ‘equis’ a lo que haces..., y no siempre hay sustancia ‘equis’. Pero, como una vez me dijo un amigo, es mil veces mejor que lo que hacíamos antes.

Actuar en Cartagena, en el Cartagonova, debe ser algo muy especial para vosotros. ¿Os sentís reconocidos en vuestra ciudad?

Sí. Creo que es bueno ser honesto respecto de donde venimos, y que eso tiene un efecto positivo en la gente de nuestra ciudad. Cantamos eso de fundar Cartagena muy a gusto por los escenarios de por ahí.

Habéis dejado vuestros trabajos para dedicaros a Arde Bogotá. ¿Os ha costado asumir los riesgos? ¿Ha habido mucha discusión? ¿Tan bien van las cosas en el seno de la banda?

Hemos dado el salto cuando la banda lo ha necesitado, pero igual casi que antes de cuando sería lógico... Es un riesgo, claro, pero es lo que queríamos hacer, y siempre nos hemos apoyado mucho los unos a los otros en nuestras decisiones personales.

¿Cómo de estimulante os resultó que os dieran el Premio de la Música de la Región de Murcia al Mejor Álbum de Rock?

Mucho. Es un reconocimiento muy especial por venir de donde viene y por la categoría en la que nos encajan.

Sois el grupo protagonista de la gira Vibra Mahou. ¿Qué esta suponiendo para vosotros esta gira?

La posibilidad de llevar nuestra música a sitios donde no iríamos sin Vibra Mahou. Vamos, algo muy guay.

Parece que sois muy afortunados para encontrar nuevos aliados... ¿Qué ofrecéis vosotros a cambio?

Ojalá que canciones. Nos gusta pensar que la base de esto es hacer canciones, y que si algo funciona o va bien es porque (además de tener suerte) haces buenas canciones.

Ya lleváis unos cuantos conciertos desde que empezó vuestra última gira. ¿Cómo se presenta el verano?

Cargadito. No pararemos de tocar hasta noviembre.

¿Veis dificultades en estos tiempos para haceros escuchar con una propuesta que, para gran parte de las nuevas generaciones, es algo que no está tan de moda?

No hacemos la música que más funciona en streaming, eso está claro. Pero hacemos la música que nos gusta, y viene mucha gente a vernos, por lo que no podemos hablar de dificultades, sino de motivos para agradecer.

¿Eres de los que esperan a que llegue la inspiración o de los que se toman la escritura de canciones como un oficio al que dedicarle horas delante del papel en blanco?

Un poco de ambos tipos. La inspiración te tiene que llegar trabajando, o eso dicen, y en Arde Bogotá es muy cierto ese refrán.

«Ten fe, confía en mí, y mañana lo arreglamos». ¿Habéis tenido que oír muchas veces esta frase?

Ojalá la oigamos muchas veces más.