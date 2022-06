Concierto de Serrat en Murcia: Las grandes canciones no miran el reloj

Serrat, Plaza de Toros. 7 de junio 2022

«He venido a despedirme de todos y de cada uno, pero, en previsión de cómo se desarrollen los acontecimientos, guarden sus entradas. Siempre podrán decir: ‘Yo estuve allí’. Se prohíbe toda nostalgia porque todo es futuro». Así estableció el cantautor y poeta Joan Manuel Serrat las bases para su última gira, “El vicio de cantar 1965-2022″. Tras anunciar hace unas semanas su retirada definitiva de los escenarios y girar por América, arrancaba su gira española en Murcia con dos fechas.

El público murciano fue tremendamente respetuoso y agradecido, en un ambiente magnífico, y obtuvo una gran recompensa: Serrat ofreció un concierto sensacional. Hizo canciones que representan varias metamorfosis musicales a lo largo de su prolífica discografía, y, como si fuera un remolcador de emociones, buscó en su obra heridas y tesoros nuevos donde hurgar. Y sí, aunque el sonido se percibió renovado, la esencia permanece, con una escenografía sencilla, apoyada en proyecciones.

Salió Serrat por el centro del escenario, a lo Twin Peaks, mientras los músicos, dirigidos por su inseparable Ricard Miralles (al piano) y Kitflus, ya tocaban “Dale que dale”, con letra de Miguel Hernández. Sus historias y sus personajes, que no han envejecido, como a él mismo le gusta decir, ya son parte de nuestra memoria musical. Su voz presentó problemas, pero todos se lo perdonaron. Se retiró brevemente del escenario, hubo una especie de fundido en negro, y le vimos haciendo aspavientos con sus técnicos de monitores; volvió para zambullirse en ‘Mi niñez’ con la fuerza de un chaval de casi 80, dando una palmada al salir que nos hizo saber que, por mucho que fallaran las cosas, el Nano se dejaría la piel.

Ya metidos en harina, nos invitó a montar en el “Carrusel del furo”. Serrat, con su característico vibrato, propuso al entusiasta público (en lágrimas a veces) más que una antología de su obra, un compendio del arte de vivir y crear. El ‘noi’ no ha perdido la ilusión, aunque la vida le haya puesto duras pruebas. Nos reveló que, sin sus personajes, las canciones no serían nada; que “aquella mujer no se purificaba con agua bendita, sino con ginebra, como la reina de Inglaterra”; que Merceditas, la del guardarropa, y Curro “El Palmo” nunca se conocieron: él los juntó en una historia de amor absolutamente irrepetible con aroma de copla, lección aprendida de Quintero, León y Quiroga (“Ay, mi amor, sin ti no entiendo el despertar”). “Los personajes no envejecen”, continuó. “Romeo y Julieta llevan 400 años juntos”. Siguió con “Señora”, para luego abordar “Lucía”, “la más tierna historia de amor que tuve y tendré” , y con arreglos jazzísticos cantó “No hago otra cosa que pensar en ti”. Luego comentaría que los académicos de la RAE no se han calentado mucho la cabeza para definir lo que es una canción: “Una canción es cuando la música habla y la letra canta”.

Pasó de los amores al compromiso, arremetiendo a ritmo de charlestón con una diatriba contra los poderosos y opresores en “Algo personal”, que precedió a un momento más íntimo, cuando recordó que Miguel Hernández fue un pastor de cabras, aunque siempre supo que era poeta: “Un hombre sencillo y sensible que amaba la libertad y la vida. Ambas cosas se las quitaron” . Así introdujo "Nana de la cebolla", a la que puso música Alberto Cortez. Puntualizó que “recordar a Miguel es un deber de España”, como dijo Neruda. Siguió con “Para la libertad” cuyos versos sonaron vigorosos entre imágenes de Banksy: “Aún tengo la vida”. Recordó a su madre con una nana, “Cançó de Bressol”, y, guitarra en ristre, rescató “Hoy por ti, mañana por mí”, de La orquesta del Titanic, su aventura con Sabina.

Siguieron “Hoy puede ser un gran día” y “Mediterráneo” (en la pantalla, pateras, alambradas y su amigo Paco de Lucía), que fue el momento cumbre, cómo no, coreada por todos. Lo mismo sucedió con “Cantares”, “golpe a golpe, verso a verso”. La dulce voz de la violinista Ursula Amargós le acompañó en “Es caprichoso el azar”, y se refirió nuevamente a los recuerdos: “Nuestros antepasados creían que la memoria y las emociones residían en el corazón, pero la vida —según nos dice Gabriel García Márquez— no es la que uno vive, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda”. No en vano, antes había cantado “aquellas pequeñas cosas”. Envuelta en alegres aires mexicanos, llegaba “Tu nombre me sabe a yerba”, y otro de los momentos de la noche fue “Pare”, con imágenes de la guerra, que habla del río que ya no canta y del bosque ya sin árboles. Serrat aprovechó para manifestar su compromiso medioambiental y su solidaridad con el desastre del Mar Menor antes de entonar la preciosa balada “Sinceramente tuyo”.

“Fiesta”, con sus banderas lilas, rojas y amarillas, habría constituido un remate perfecto (“vamos bajando la cuesta, que arriba en mi calle se acabó la fiesta”), pero después llegó “Penélope” (las grandes canciones no miran el reloj). La compuso para él Augusto Algueró. “Si no supiera que me iba a morir, empezaría el concierto de nuevo”, dijo, como si el tiempo inexorable pudiera detenerse.

“El mediterráneo es un sueño que hemos perdido”, escribe Manuel Vicent. Resulta difícil imaginar a Serrat alejarse para siempre de los escenarios. Hay canciones, momentos, imágenes que se nos quedan clavadas en el alma, por más tiempo que transcurra, por más que nuestra vida haya cambiado tanto que apenas si nos reconocemos. Crecimos, luchamos, amamos, y siempre estaban sus canciones. Hace ya mucho que Joan Manuel Serrat es maestro de maestros, con una brutal capacidad melódica. El más grande de nuestros cantautores es además poeta, un clásico. La acertada selección de las más de veinte canciones de todas las épocas hizo de este un concierto para enmarcar en el recuerdo, aunque Serrat ya hace años que alcanzó la eternidad. Gracias, maestro.