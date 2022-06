Joan Manuel Serrat se despidió anoche de la ciudad de Murcia. Pero no mucho; solo un poquito... Más que nada porque el cantautor barcelonés, de 78 años, volverá a subirse hoy a esas mismas tablas (las del escenario de la Plaza de Toros de la Condomina) para seguir diciendo adiós. Porque uno no deja atrás sesenta años de música así como así... Tampoco se despide de toda la gente que ha conocido (o que le ha conocido) con apenas una actuación, por grande que sea el recinto (que rozó el lleno) y por generoso que fuera el artista... Porque el Noi del Poble-Sec no escatimó en nada: ni en banda ni en set-list.

De hecho, es difícil que ninguno de los allí presentes saliera anoche del coso murciano con la sensación de haberse quedado con las ganas de alguno de sus numerosísimos éxitos. Cierto es que la discografía de Serrat es extensísima y que cada uno tiene sus sensibilidades y sus favoritas, pero el catalán no se hizo el escurridizo. Sonó Lucía, Hoy puede ser un gran día, Aquellas pequeñas cosas... También, por supuesto, Mediterráneo, así como Cantares, en un ‘fin’ de fiesta apoteósico y tremendamente emotivo, tanto para el público como para Serrat. Porque el de ayer –aunque hoy vuelva a cantar para seguir despidiéndose de la capital del Segura– fue un concierto especial. Por definición, todos los de esta gira (El vicio de cantar, 1965-2022) lo serán, pero algunos brillarán en la memoria del artista más que otros, y la actuación de este martes 7 de junio marcó para el cantautor el principio del fin. Cierto es que el tour lleva ya unas cuantas semanas en marcha, pero por Latinoamérica y Estados Unidos. Su primera parada en España, en su tierra, ha sido y será para siempre Murcia. Sin embargo Serrat no quiso vestir de despedida este último baile. Tampoco optó por salirse demasiado del guion. La puesta en escena –como es habitual en él– fue sobria, carente de artificio, pero rica en emotividad (como para no...). Con eso bastaba. Deleitó a los más mayores con canciones de sus primeros años (Canço de Bressol, Pueblo blanco, Nanas de la cebolla, Para la libertad..., así como algunas de las ya citadas), e incluso se permitió el lujo de cantar alguna más ‘desconocida’ en momentos clave del espectáculo (arrancó, sin ir más lejos, con Dale que dale, otro poema musicalizado de Miguel Hernández) ante un público maduro que peinaba canas desde hace tiempo. Una vez pasada la emoción de los primeros minutos del concierto, afirmó que quería venir a Murcia «a despedirse personalmente de cada uno» de los asistentes presentes en la Plaza de Toros. «Esto es una fiesta de despedida, pero una fiesta a lo grande que ustedes y yo queremos compartir», tras lo que dijo que «se prohíbe toda nostalgia, porque todo es futuro».