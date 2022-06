Zakk Wylde: "Tener la mente abierta y prestarle atención a otros géneros también es parte de tu educación como guitarrista"

Seguramente sea una de las figuras más imponentes del hard rock y el metal de las últimas décadas. Su larga melena rubia contrasta con una frondosa barba oscura, mientras que su estética de yanqui motero sureño –aunque nacido en Nueva Jersey– añade un plus de agresividad a un físico de portero de discoteca (ronda el 1,90 y acostumbra a exhibir brazos musculados) trabajado durante años de interminables giras coast to coast por ‘los Estates’. Quizá por eso, sorprende la cercanía con la que Zakk Wylde, de 55 años, atiende a nuestra llamada; incluso se permite hacer algunas bromas. Quizá también sea porque, como reconoce, está contento con cómo le están saliendo las cosas en las últimas semanas. Ha podido volver a liderar a Black Label Society en la gira europea en la que se encuentran inmersos después de perderse unas cuantas representaciones al haberse quedado literalmente sin voz. Además, se muestra orgulloso del trabajo que ha hecho la banda en Doom Crew Inc. (2021), su último disco, el cual presentarán el viernes 24 en el Rock Imperium Festival de Cartagena. Será una oportunidad única para disfrutar en directo de una leyenda, de la gran mano derecha del mismísimo Ozzy Osbourne (Black Sabbath) durante buena parte de su carrera en solitario y de uno de los guitarristas con más personalidad de los áridos terrenos del rock. Señoras y señores, con todos ustedes, Zakk Wylde.

Los primero de todo: ¿Cómo está? ¿Qué tal la garganta?

Bien, mucho mejor. Pillé una gripe terrible y perdí la voz por completo; la única cosa que podía hacer para recuperarme era descansar, con lo que tuvimos que cancelar seis presentaciones... Nunca me había perdido un concierto, en mi vida, pero no nos quedó más remedio que parar. Por suerte, al cabo de uno días pudimos volver, retomamos la gira e incluso hicimos algún festival. Y las cosas salieron como debían, por supuesto.

Entonces... le veremos en plena forma en Cartagena, ¿no?

[Ríe] Sí, eso seguro. Puedes darlo por hecho.

Imagino que aprovecharán la visita para presentar su último disco, Doom Crew Inc.

Sí. Tocaremos un poco de todo, pero obviamente hemos estado incorporando un montón de material de este último disco a nuestro set list. Es que siempre es divertido tocar canciones nuevas... Lo estamos pasando genial en esta gira.

Vamos, que podemos garantizarle a los asistentes al Rock Imperium un gran espectáculo por parte de Black Label Society.

¡Por supuesto! Con un montón de cambios de vestuario, coreografías grupales... [Risas]

No sé si me encaja con la imagen del grupo...

Que sí. Hasta hemos contratado a Paula Abdul y estamos trabajando con ella nuestros movimientos de baile. Creemos que eso será realmente lo que marque la diferencia [Risas].

Me encantaría creerle... Pero, volviendo a Doom Crew Inc.: cuando anunciaron su lanzamiento dijeron que era un homenaje tanto al equipo de gira de Black Label Society como a sus fans, supongo que en reconocimiento a quienes han seguido ahí junto a la banda pese a las dificultades de la pandemia.

Sí, esa era la idea.

Y les ha encantado, pero no solo a ellos: también a la crítica. Mucha gente dice que Doom Crew Inc. es uno de los mejores discos de Black Label Society; al menos, de los últimos años.

Bueno... Cuando sacas nuevo material la gente siempre está contenta; y nosotros también, claro. Pero ya veremos qué dicen en unos años... [Ríe]. La verdad es que no es algo a lo que le prestemos demasiada atención; al final, son solo opiniones. Me importa más que la gente disfrute con nuestra música, eso sí que es genial.

El resto del grupo también se nota que está disfrutando: se les nota particularmente inspirados...

Sí. Pero bueno, como casi siempre. Antes de que ellos llegaran al estudio, yo estuvo cerca de un mes trabajando a diario para pulir las canciones; de hecho, muchas cosas ya estaban terminadas e incluso grabadas antes de que los chicos entraran por la puerta. Pero, cuando lo hicieron, ellos se encargaron de rematarlo. Recuerdo que Jeff [Fabb] hizo algunos arreglos a la batería y prácticamente lo dejamos hecho. La verdad es que estoy muy orgulloso de cómo han salido las cosas en este disco. Y, por supuesto, estoy realmente emocionado con la posibilidad de presentarlo en directo.

Pese a que una vez más cargó con la práctica totalidad del peso compositivo del álbum, en esta ocasión comparte el protagonismo a las seis cuerdas con Dario Lorina: en Doom Crew Inc. han trabajado más que nunca como ‘guitarras hermanas’, dejando a un lado esa distinción canónica entre la ‘solista’ y la ‘rítmica’. ¿Qué le hizo tomar esta decisión?

En realidad hace años que en directo actuamos así. Tanto Dario como yo asumimos el rol de solista constantemente: ya sabes, estirando los solos y todo eso. Así que cuando estaba escribiendo este disco pensé que eso también iba a ocurrir en esta gira, con lo que pensé que sería divertido empezar a hacerlo ya en el propio estudio. Pero, sobre todo, el alejarnos de esa idea de la primera y la segunda guitarra nos permite construir armonías juntos y acercarnos a algunos clásicos; ya sabes, en la onda de The Allman Brothers, Judas Priest, Thin Lizzy... Estos tíos necesitaban a dos tipos que tocaran muy bien la guitarra, y nosotros tenemos la suerte de contar con Dario, que es un maestro; no podíamos desaprovecharlo. Nos lo pasamos realmente bien interpretando juntos.

"Recuerdo ver, con ocho años, a Elton John tocando ‘Lucy in the sky with diamonds’. Sentí el poder de la música

Usted es , para muchos, uno de los guitarristas más grandes de las últimas décadas. Por eso me sorprendió mucho una anécdota que contó hace poco durante una entrevista. Hablaba de cuando conoció a Elton John, y dijo que él fue quien le hizo querer dedicarse a la música. Cualquier hubiera imaginado que su gran inspirador hubiera sido Jimmy Page, Ritchie Blackmore o alguno de estos, pero no, fue Elton. ¿Por qué?

[Ríe] Sí. Recuerdo perfectamente tener como unos ocho años y estar sentado viendo un concierto de Elton. Estaba tocando Lucy in the sky with diamonds y..., no sé, quizá ese sea uno de los momentos musicales más grandes que he vivido. Estaba hipnotizado viéndole al piano, cantando... Sentí el poder de la música, ¿sabes? Desde entonces soy un gran fan. Y sí, aquello me marcó y fue determinante a la hora de querer dedicarme a esto de hacer canciones e interpretarlas en vivo.

Llama la atención porque, a veces, a los aficionados al rock nos cuesta abrirnos a otras músicas (al pop, por ejemplo). ¿Es partidario de abrir la mente?

¡Por supuesto! Yo escucho todo tipo d e música. Es verdad que quienes más me inspiran son grupos como Black Sabbath, Led Zeppelin, los Stones, The Beatles, Bad Company, Lynyrd Skynyrd..., ya sabes, todo el rock clásico. Pero intento aprender de todo y de todos. Por eso estoy siempre escuchando música: en casa, en el coche..., y tanto temas clásicos como cosas de la nueva ola. Creo que es parte del trabajo, ¿no? También me pongo a guitarristas de jazz como Pat Martino y Joe Pass, aunque no sepa demasiado del tema. Es algo que está como en tu ADN, ¿entiendes lo que te quiero decir? Tener la mente abierta y prestarle atención a otros géneros también es parte de tu educación como guitarrista. De hecho, te invito a que le preguntes a otros, seguro que te dicen lo mismo.