Octubre: "‘Epílogo’ es una despedida:parafraseando a La Granja, vemos cerca el final"

El regreso de la banda caravaqueña Octubre es una gran noticia en tiempos difíciles. Si algo ha demostrado la situación que hemos estado viviendo en los últimos años es que el refugio del arte, y especialmente de la música, supone un bálsamo importante a la hora de poder soñar con volver a tomar las calles. En 2015 publicaron la que hasta ahora era su última referencia, Mouseland, redimensionando sus mejores artes compositivas, su ya de por sí amplio universo propio, tanto melódico como rítmico. Su último disco, Epílogo (2021), publicado por dos sellos amigos y de cercanía (Hurrah! Música y Snap! Records), muestra una estupenda colección de canciones deudoras de la new wave y el power pop que ha servido también para bautizar una gira cuya última estación será, esta noche, La Yesería de Murcia, en el marco del Microsonidos. «Tal vez no haya mañana ni otro despertar», como dice uno de los cortes del disco, pero siempre quedará el recuerdo de esas canciones y esos tiempos.

Epílogo salió hace un año. ¿Qué sensación ha quedado todo este tiempo? ¿En qué estado anímico os encontráis Octubre? ¿Qué tal las reacciones de medios y público?

Pues la verdad es que estamos muy contentos. No esperábamos que tuviera tanta repercusión como ha tenido. El hecho de salir cuando todavía estaba la pandemia y que muchos grupos estuvieran esperando a que terminara nos dejó un hueco en los medios, que hemos tenido la suerte de poder aprovechar y así sonar en muchos sitios y que hablaran de nosotros. Pero es que, además, no esperábamos que después pudiéramos hacer una gira y que la gente tuviera tantas ganas de vernos. Si a eso sumamos que los que vienen dicen que estamos en nuestro mejor momento en directo por repertorio e interpretación, pues genial.

¿Cómo describirías Epílogo? ¿Dónde habéis puesto el acento? ¿Qué mejoras crees que incluye respecto a sus predecesores?

El centrarte solo en cuatro canciones hace que vayas más al grano. Las llevábamos muy claras tanto en estructura como en arreglos. No hemos escatimado en nada, sobre todo en meter armonías vocales. Otro despertar y Como George Darling tienen ocho voces distintas. No te imaginas lo que he disfrutado metiéndolas... La sobredosis de Beatles, Beach Boys y demás tenía que salir por algún sitio.

¿De dónde o por qué surgió el nombre de Epílogo?

Era sencillo. Íbamos a editar un EP, y ya no sabíamos si íbamos a editar después algo más. El juego de palabras estaba ahí: ‘EPílogo’.

¿Después de todos estos años, en qué aspecto musical crees que Octubre haya evolucionado/crecido más? ¿Cuál pensáis que es la mejor cualidad de vuestro sonido?

Al principio intentábamos hacer buenas composiciones con buenas melodías. A partir de 2010, además de lo anterior, empezamos a trabajar mucho las armonías vocales, tanto que se han convertido en lo más característico de nuestro sonido. Por otra parte, esporádicamente habíamos contado con una sección de vientos, tanto para algunas canciones de estudio como para algunos conciertos, y solo en algunas partes del directo; hoy, en cambio, son parte fundamental del sonido Octubre, y en directo tocan en todas las canciones.

¿En dónde encuentra Octubre tanta inspiración para escribir sus letras? ¿De qué hablan vuestras canciones?

Nosotros siempre hemos hecho letras melancólicas. Nos gusta ese contraste entre ese tipo de letras con la música pop luminosa; nos queda bien, y ha sido nuestro sello desde el principio. El desamor, la soledad, la certeza de que vamos a morir, evadirse física y mentalmente… Todo eso, dicho de distintas maneras, es lo que aparece en nuestras canciones.

¿Qué grupos os han marcado y cuáles son las influencias que mejor se aprecian en el disco y en el grupo en sí?

El grupo ha ido evolucionando, y, actualmente, por el trabajo vocal y nuestra forma de tocar, suena muy al pop escocés de los noventa. Sobre todo a Teenage Fanclub. Pero la sección de vientos le da a nuestro sonido un toque soul que hace que, uniendo las dos cosas, nuestro sonido sea muy característico. Por otra parte, nos divierte ver influencias en nuestros discos. En Epílogo, además de TFC, hemos visto influencias de Raspberries, George Harrison, Todd Rundgren, Ocean Colour Scene, Nada Surf, The Byrds, Oasis, The Who, The Left Banke, The Beach Boys, The Zombies, Elvis Costello e incluso de AC/DC y Nick Kamen.

El disco ha visto la luz a través de Hurrah Records y Snap! Records ¿Os sentís respaldados?

Pues sí. Hurrah y Snap! son amantes de esto. Además, son fans del grupo. ¿Qué más quiere una banda? Y dan el follón a todos los que se encuentran hablando bien de nosotros e intentando meternos en todos sitios.

Este disco está compuesto por cuatro canciones (tres de ellas originales, y una versión del legendario grupo inglés de los sesenta The Action). ¿Es una tradición lo de incluir covers en vuestros discos? ¿Por qué Never ever, en esta ocasión?

Le hemos pillado el gusto a hacerlo. No tenemos premeditado el decir que siempre tenemos que hacer una versión, pero, si surge, no nos da ningún reparo el hacerlo. Eso sí, la versión tiene que cumplir unos requisitos y es que tiene que pegarnos estilísticamente, sentir que el grupo está a gusto tocándola y que nos suene bien, compacta y con contundencia. Si todo eso se cumple, adelante. Never ever, de los Action, estaba ahí esperándonos: tenía muchas voces, sección de vientos..., es un temazo. Solo tuvimos que adaptarla al castellano y darle un pequeño toque a lo Attractions, de Elvis Costello.

Por otra parte, se ha reeditado en vinilo Todo se lo lleva el viento, disco originalmente publicado en 2010 a través de Rock Indiana y exclusivamente en CD. ¿Qué os ha empujado a esta reedición?

Desde hace muchos años, nuestro público nos pedía que editáramos nuestros discos en vinilo. Era curioso que, habiendo hecho apología del vinilo en varios de nuestros discos, solo estuvieran editados en plástico Mouseland y este último, Epílogo. Pero ha sido gracias al empuje de Antonio de Hurrah! Él tenía mucha ilusión en que este disco estuviera en vinilo, y así ver nuestra versión de No sé qué hacer por fin en este formato, puesto que Los Ángeles nunca la editaron, y otra versión que se hizo por parte de los Fortune Tellers solo salió en CD. Si funciona, no descartamos editar el resto de nuestra discografía en vinilo.

Los versos de la canción Otro despertar hacen suponer que han inspirado el título de Epílogo. ¿Una despedida anunciada a lo Cooper?

Tal vez no haya mañana ni otro despertar. /No existe otro momento que haya que esperar. / Y es verdad que no hay nada más. /Y es verdad que todo va a acabar. /Y es verdad que nos van a olvidar. Es una despedida, sí. Parafraseando a La Granja, vemos cerca el final. No sabemos si editaremos más material nuevo. La letra es una letra existencialista. De aprovechar el momento, puesto que en algún momento dejaremos de estar vivos. Evidentemente, se puede extrapolar a la situación del grupo.

El final de una obra muchas veces es el principio de otra nueva. ¿Qué va a ser lo siguiente para Octubre? ¿Qué significa para vosotros Epílogo?

El final de una época. Es quitarnos la presión de tener en mente que hay que seguir grabando, buscando conciertos y todas esas cosas. ¿Qué nos puede deparar el futuro? No lo sabemos. A lo mejor sacamos canciones sueltas y las ponemos en redes y ya está, pero no tenemos nada pensado. Estamos centrados en esta gira, y después ya se verá.

Tras casi treinta años de trayectoria, ¿se ven las cosas ahora de otra manera? ¿Es todo más fácil?

Hemos sido unos privilegiados. Algunas veces no sé si merecemos todo lo que el grupo nos ha dado durante estos años. Si cuando empezamos me dicen que íbamos a tocar en el FIB, Purple, Lemon, The Cavern en Liverpool… no me lo hubiera creído. Hemos tenido la suerte de surgir en una época en que un chico de un pueblo de Murcia mandaba las maquetas de su grupo a radios regionales y nacionales y te ponían. Hoy esa radio de autor se está perdiendo. Quedáis sólo la resistencia. En muchos sitios que nosotros sonábamos, hoy, si no vas con una agencia, es prácticamente imposible que te pongan. Nosotros tenemos la suerte de que, por ser un grupo de aquella época, tenemos un poco de nombre, y aún nos ponen en algún sitio, pero me da rabia por los grupos que empiezan ahora. O pasas por el aro o no hay nada que hacer. La verdadera independencia hoy día es muy underground.

¿Qué tal os ha ido en esta minigira en la que volvíais al directo? ¿Os habéis quedado con ganas de seguir?

Tenemos alguna fecha más. Pero ya estamos solo tocando en, digamos, ‘territorio amigo’. Después de esta gira no buscaremos más conciertos. Tocaremos alguna vez, evidentemente; no nos vamos a separar. Pero ya iremos solo a festivales que nos llamen y apetezca tocar, y en salas en las que por condiciones y por afinidad estemos a gusto. Por lo demás, está siendo la mejor gira de la historia de Octubre. Nos estamos riendo más que nunca fuera y dentro del escenario, estamos disfrutando de nuestras canciones, y las críticas están siendo muy, muy buenas.

Pero llegamos a la última estación de la gira Epílogo. ¿Qué habéis preparado para este show?

Hemos preparado nuestro repertorio más ganador. Todas y cada una de las canciones que han salido de singles de nuestros discos o en repertorios que han editado distintos sellos. No podemos decir que hayamos tenido éxitos, pero lo que vamos a tocar es lo más parecido que tenemos. Además, no sabemos cómo vamos a hacerlo, porque el espacio es muy limitado, pero traemos a nuestra sección de vientos al completo para que el show sea lo más espectacular posible.