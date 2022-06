La noche cae sobre Tebas

En 1939 Salvador Espriu escribió Antígona. Su tragedia, que solo adquirió forma definitiva en los veinte años siguientes, toma como modelo la obra homónima de Sófocles, pero introduce una serie de cambios significativos que ilustran claramente el pensamiento del autor catalán frente las consecuencias de la guerra civil española. La maldición que pesa sobre la estirpe de Layo, padre de Edipo, continúa golpeando Tebas, recién salida de una contienda fratricida en la que los herederos al trono, Eteocles y Polinices, murieron luchando entre sí.

Caídos ambos hermanos, se inaugura una nueva era bajo el gobierno autoritario de Creonte. Mientras que Eteocles es enterrado con todos los honores reales, Polinices es acusado de rebelión y su cuerpo expuesto a perros y aves. Las órdenes del nuevo señor de Tebas son tajantes; no admiten discusión. Es entonces cuando Antígona invoca leyes ancestrales y sagradas para rendir el último homenaje al hermano muerto y no permitir que su cuerpo quede abandonado en un descampado al antojo de las alimañas, sus huesos dispersos por un camino cualquiera y su nombre olvidado o maldito sin una modesta tumba que lo albergue. Antígona, voz de la razón, hace ver que si la situación hubiera sido la contraria, también hubiera clamado por el rescate del cadáver de Eteocles. Pues la muerte iguala a vencedores y vencidos en la oscuridad de un sueño eterno, y queda como tarea de los vivos preservar la memoria de su sacrificio y de su pérdida, para que futuras generaciones no tengan que volver a beber un amargo cáliz de lágrimas.

Creonte, que fue el verdadero instigador de los combates, y quien a la postre sembró la discordia entre los hijos de Edipo hasta lograr lanzarlos uno contra otro, no piensa en los beneficios de la paz, sino en los réditos de la victoria. Levantar una nueva era de reconciliación supondría perder la aureola de libertador y restaurador de la ciudad que le acompaña ahora. Con los graneros vacíos, la ciudad llena de huérfanos y viudas, poblada por madres enlutadas, es la fantasía de la victoria, la ilusión del poder y del triunfo de la fuerza lo que aún mantiene cohesionada a Tebas, cuyo destino es tan incierto en realidad. El colegio de consejeros que asiste a Creonte teme al nuevo caudillo, asiente, se resigna; y en el peor de los casos, excita su ambición y obedece con servilismo el mandato tiránico de despojar de la memoria a los hijos de Tebas que eligieron estar en el bando perdedor. Con ello sellan el destino de Antígona, condenada a morir encerrada viva en un sepulcro, por haber desobedecido las órdenes de la ciudad rescatando el cuerpo de su hermano. Un único consejero prudente se oculta detrás de los aduladores, no es tiempo de hablar, la palabra es inútil y ha de esconderse como si fuera un criminal. Quién sabe si de haberse pronunciado, hubiera atajado la ambición de Creonte, hubiera moderado el ímpetu ciego de Antígona, o por el contrario, hubiera desencadenado desdichas aún mayores e inesperadas. Nadie lo sabrá, porque nadie hablará más frente al tirano.

Antígona, en sus instantes finales, envidia la ceguera paterna de Edipo, la hubiera deseado para sí, para no ver el triste espectáculo de Tebas. Los últimos pensamientos de Antígona son para su ciudad natal, tal y como era antes que la abatieran tantas calamidades, una ciudad llena de vida y esperanza. Conforme se acerca la muerte y la oscuridad cierra sus ojos es más y más lo que su espíritu contempla de aquel mundo, perdido en las aguas del tiempo, disperso a los cuatro vientos por el torbellino de la guerra. Así espera su última hora la princesa tebana. Mientras, fuera del sepulcro en que ha sido recluida, el silencio proyecta su funesta sombra sobre la ciudad. Expulsada la razón y silenciada la palabra, solo quedan, victoriosos, los hijos de la venganza: el silencio y la oscuridad.