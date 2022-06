‘The Hole’ vuelve más X que nunca

Hace ya una década desde que Paco León popularizara la frase: «Hay que estar en el agujero para salir del agujero». El reconocido actor y director sevillano, junto con la compañía Yllana y la productora Letsgo, ponía en marcha entonces un novedoso espectáculo titulado The Hole con el que pretendía «revolucionar» la cartelera. Y lo consiguió, qué duda cabe. Además, con un show provocador, rompedor y ante todo muy canalla que se convirtió en una auténtica sensación, agotando entradas en cada ciudad que visitaron.

Aquel éxito, por supuesto, animó al trío a continuar refrescando y actualizando su propuesta, con lo que tras The Hole llegó una secuela, The Hole 2, y hasta una precuela, The Hole Zero, para cautivar a más de dos millones y medio de espectadores en sus giras nacionales e internacionales. Un ‘pequeño’ porcentaje de esas cifras –que son enormes– corresponde a Murcia, que religiosamente ha acogido cada una de las producciones de la franquicia. Así que ahora que León y compañía celebran el décimo aniversario de su pelotazo escénico, la capital del Segura –y en concreto el Teatro Circo– no ha querido perderse la fiesta.

El TCM volverá a transformarse, retirando las butacas y disponiendo mesas y sillas, durante más de dos semanas de representaciones

Para más señas, la fiesta se llama The Hole X y tiene a Gabriel Chamé como director. ¿Y la premisa? Por supuesto, celebrar diez años del nacimiento de un show que es un género en sí mismo: una mezcla de circo, burlesque, teatro, cabaret, música y humor en un tono divertido, atrevido y muy sensual. Por eso, esta nueva entrega de la saga rescata la esencia del espectáculo original «con los números más impresionantes y los personajes más icónicos de las tres ediciones anteriores», aseguran sus responsables. Así, desde hoy durante más de dos semanas, quienes se acerquen al TCM serán testigos de las mejores y más sorprendentes actuaciones de artistas nacionales e internacionales, protagonistas de sugerentes stripteases, números circenses del mejor nivel e, incluso, una gran historia de amor aderezada con algo de picante.

Con Canco Rodríguez, Álex O’Dogherty, Eva Isanta y Víctor Palmero en el papel de maestros de ceremonias –se alternarán– , el espectáculo «invita» a pasarlo bien. «El que asista debe dejarse llevar», apuntaba hace unas semanas éste último durante la presentación de The Hole X en Valencia. Además, «cada función va a ser distinta; esa es la esencia de este proyecto. De hecho, nadie, ni el propio maestro de ceremonias, sabe qué va a pasar», bromeaba. Mientras, Canco Rodríguez opinaba que, más allá de la puesta en escena, este show es un «canto a la libertad», algo que pretenden transmitir a los espectadores. «Cada uno debe amar a quien quiera, y eso merece ser respetado. Hay que recuperar la libertad», enfatizaba el actor de, entre otras series, Aida.

Funciones Hoy 20.30 horas. Mañana 18.30 horas y 22.00 horas. Sábado 18.30 horas y 22.00 horas. Domingo 18.00 horas. Miércoles 1 20.30 horas. Jueves 2 20.30 horas.









De este modo, el escenario del Teatro Circo quedará reservado casi en exclusiva hasta el 11 de junio por el equipo de The Hole X, con una treintena de artistas que incitarán al público a «derribar barreras, avanzar y evolucionar»; o, lo que es lo mismo, a seguir saliendo del agujero (una vez más). Lo harán en cerca de una veintena de funciones de unos 120 minutos de duración cada una y que, una vez más, transformarán el TCM en un cabaret, retirando el patio de butacas e instalando mesas y sillas en el foso para vivir una experiencia más inmersiva.