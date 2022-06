Facu Díaz y el murciano Miguel Maldonado, los chicos de No te metas en política, han vuelto, por fin, a hacer lo que más les gusta: «lamer barandillas». Además, han aprovechado su gira por diferentes ciudades españolas (por aquello de catar el mayor número de barandillas posibles) para presentar en cada una de ellas su nuevo espectáculo, Qué rico Tour. ¿Y a que no sabes cuál es su próxima parada? La capital del Segura. Además, como en esta ciudad hay muchas barandillas, se han reservado dos días (sábado y domingo) para degustarlas todas y, a última hora de la tarde, hacer unos cuantos chistecitos en el Teatro Romea. Allí harán su movida, que no es otra cosa que repasar las cuestiones más relevantes de la actualidad política, como los buenos «rojos peligrosos» que son. ¿Posibles responsabilidades? Al ciclo ‘Murcia Sonríe’, que es el que les ampara.