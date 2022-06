José Blanc: "Escribir poesía es mostrarte tal y como eres, desnudarte ante el lector"

Gavillas de aire (2022) es el nuevo trabajo de José Blanc. En esta ocasión, y bajo el sello de Balduque, el escritor caravaqueño se adentra en el mundo de la poesía. La vivencia en una cortijada de alta montaña durante varios años durante la década de los ochenta ha nutrido estos versos, con imágenes que conectan con la esencia del hombre en la naturaleza. Entre otros galardones, en el año 2005 obtuvo el Premio IV Centenario del Quijote con Las galas del rocín y, en 2018, el Albacara de su localidad con Una melena rubia en el hospicio.

José, en esta ocasión nos sorprende con una antología de poemas. La ha titulado Gavillas de aire.

Como bien sabes, una gavilla es un manojo. El contenido de los poemas está relacionado con la naturaleza y con sus trascendencia. También con el amor, el desengaño, etc.

¿Qué incluye este trabajo?

Es una antología y, por lo tanto, recoge poemas escritos en diferentes épocas de mi vida. Yo escribo desde bien jovencito, con lo que hay poemas de mi adolescencia y otros más recientes. Pero todos tienen ese sello, ese idea de vincular mis sentimientos con lo que es la trascendencia de la vida, con la vitalidad que aparece en la naturaleza.

La Sierra del Segura está muy presente también en este libro.

Desde luego. Principalmente porque hubo un tiempo en el que viví allí, en las montañas, en la zona de Nerpio, y de alguna forma aquello ha influido notablemente en mi manera de escribir y en las temáticas de mi obra: las imágenes de la vida campestre y retirada, la vida tradicional... Todo eso nutre mi poesía.

Una vez que uno se sumerge en esa vida rural, ¿cómo se toma lo de volver a la ciudad?

Cada época tiene lo suyo. Aquellos fueron mis años de juventud, tras terminar mis estudios universitarios. Animado por un fuerte sentimiento de rechazo al sistema consumista en el que nos habíamos sumido y al capitalismo más rancio, decidí vivir una experiencia de autoabastecimiento y autosuficiencia en el ámbito económico, viviendo de las cosas que yo mismo criaba. Se trataba de imitar la vida que habían tenido quienes vivieron allí, en aquella montaña a 1.200 metros de altitud sobre el nivel del mar. Y era una vida difícil..., muy penosa a veces, pero que a mí me reportó una serie de experiencias y de conocimientos que luego me sirvieron de mucha ayuda cuando decidí formar una familia y bajé de nuevo a la planicie. Pude utilizar todos esos aprendizajes para lo que son los avatares de la vida.

¿Por qué se ha decantado en esta ocasión por la poesía?

Sé que se me conoce como un escritor de relatos; además, he terminado también una novela recientemente. Pero me considero más poeta que un escritor de narrativa. De hecho, aunque opte por la prosa, mis historias siempre guardan una forma poética en la expresión. Por eso yo entiendo que todo lo que escribo es poesía. La cuestión es que la poesía (a nivel forma) siempre es más complicada de publicar... La poesía, si es de verdad, forma parte de tu acerbo más íntimo, así que cuando decides publicar estás dando un paso adelante y diciéndote a ti mismo que no te importa desnudarte ante el lector. Porque la poesía no esconde. También es más raro que haya ficción... Realmente cuando escribimos poesía estamos mostrando lo que somos; como si de una especie de diario se tratara, te muestras tal y como eres.

Por cierto, también cambias de firma...

Sí. Yo soy José Fuentes Blanc, pero en esta ocasión he utilizado solo ‘José Blanc’. No es la primera vez que lo hago, de todas formas. En el pasado, en colaboraciones y en revistas, también lo he utilizado. Por dos razones, principalmente: por la sonoridad que tiene y, además, porque en mi familia materna ha habido otros escritores vinculados a Caravaca, y me apetecía ‘reivindicar’ y contribuir a esa historia.

En cualquier caso, en Caravaca ya ha hecho un nombre: ha sido ganador del Albacara tanto en su modalidad juvenil como en la categoría de narrativa.

Es un gran certamen. Y no lo pienso solo yo, también algunos autores consagrados como Luis Leante, Miguel Sánchez Robles, Orrico o Marín Ceballos. Realmente el Premio Albacara significó desde sus inicios la oportunidad de asomarnos al sector editorial y mostrar, aquellos que siempre hemos tenido la inquietud de escribir, algunos de nuestros relatos o poemas. Y sí, en sus inicios, en 1972, ya recibí algún premio siendo ‘juvenil’, pero el último fue hace relativamente poco, en 2018, con el relato Una melena rubia en el hospicio, que fue editado por Gollarín y que ha tenido una acogida muy buena entre la gente.