El dramaturgo Juan Mayorga (Madrid, 1965), el gran autor teatral en español del momento, es el premio Princesa de Asturias de las Letras 2022. Director del teatro de La Abadía y Académico de la Lengua, Mayorga ha sido distinguido con el Premio Nacional de Teatro y el Premio Nacional de Literatura Dramática, además de cinco premios Max. Un extraordinario currículum al que ahora suma el Princesa de Asturias de las Letras, que vuelve a distinguir a un autor en lengua española siete años después de que se llevase el premio Leonardo Padura. La candidatura de Mayorga había sido propuesta por Rafael González Cañal, catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha y director de las Jornadas de Teatro Clásico de Almagro.

El jurado acordó dar el premio a Mayorga "por la enorme calidad, hondura crítica y compromiso intelectual de su obra: acción, emoción, poesía y pensamiento". Asimismo, el fallo destaca que "Desde sus comienzos, Mayorga ha propuesto una formidable renovación de la escena teatral, dotándola de una preocupación filosófica y moral que interpela a nuestra sociedad, al concebir su trabajo como un teatro para el futuro y para la esencial dignidad del ser humano".

La trayectoria de Mayorga se inicia en 1989, cuando logra el accésit en el premio Marqués de Bradomín con su primera obra, 'Siete hombres buenos'. En aquella edición, el ganador del premio fue el dramaturgo y actor asturiano Maxi Rodríguez, quien lo obtuvo con la obra "El color del agua". Apenas cuatro años después, en 1993, Mayorga participó en la fundación del Teatro del Astillero junto a José Ramón Fernández, Luis Miguel González Cruz y Raúl Hernández Garrido, grupo al que se unión después Guillermo Heras, que empezó a poner en escena los textos nacidos en ese entorno vanguardista. Mayorga acabaría alejándose del proyecto en 2006, para fundar cinco años después La Loca de la Casa, con la que presentó obras como su aclamada 'Reikavik'.

Juan Mayorga mantiene una férrea conexión con Asturias, a través del teatro Palacio Valdés, donde ha estrenado varias de sus obras. Aun el pasado 30 de abril Mayorga estuvo en Avilés para presentar, en este caso en el Centro Niemeyer, su obra 'El Golem'. En vísperas del estreno, Mayorga reflexionaba, en una entrevista con La Nueva España, lo siguiente: "Me digo siempre, y a veces lo digo en público, que el teatro no debe buscar un teatro que lo respalde, si no, una filosofía que lo prolongue. Si en mis obras hay un contenido filosófico no es porque contengan un conjunto de posiciones que el texto pueda ilustrar o dejar de ilustrar, si no más bien porque lo que contienen son ocasiones para pensar. Mi teatro quiere dar a pensar".