José Luis Ortín: "En mi novela no se juzga ni a la izquierda ni a la derecha"

El empresario murciano José Luis Ortín, colaborador de la sección de Deportes de La Opinión, acaba de publicar Cuando madura septiembre (2022), una novela con la Guerra Civil y la postguerra como telón de fondo. Después de editar dos poemarios, Momentos de Otoño, en 1997, y Luces de Plegaria, en 2011, que tuvieron una gran aceptación del público, ahora, tras un intenso trabajo de documentación, presenta este jueves, a las siete y media de la tarde en Cartagena, en el Centro Cultural de la Fundación Cajamurcia, un libro que también aborda el amor y el desamor dentro de un período trágico de la historia de nuestro país.

Federico García Lorca, Dionisio Ridruejo y Francisco Franco, entre otros muchos, son algunos de los personajes que aparecen en esta novela. Pero los protagonistas son dos primos de Murcia que tuvieron que emigrar por diferentes motivos durante la Guerra Civil, «un período que nos marcó», explica el autor. «Relato la historia de dos primos que salen de la huerta profunda de Murcia a los que separa la guerra. Él se hace falangista porque tenía un pasado Franciscano, y de ahí va viajando por toda la geografía nacional, combatiendo en el frente y en la retaguardia y que conoce todo lo que ocurre durante ese período. Ella, una bella chica de 18 años que enamora a los lectores, también sale de la Murcia profunda y se va a Madrid con un anarquista. Allí pasa toda la Guerra y descubre el sentido de su vida», concreta el autor sobre un libro cuya portada ha sido diseñada por el pintor y acuarelista Zacarías Cerezo, que ha dado forma para la cubierta a los dos protagonistas.

"La Guerra Civil no fue un conflicto de buenos contra malos, fue un conflicto de buenos, malos y regulares, que los hubo en los dos bandos"

La relación entre esos dos primos era sobrenatural: «Tenían una química muy especial, pero de ese cariño se pasa al desencuentro, a la incomprensión e incluso al odio para luego retomar esos vínculos, aunque después de lo ocurrido ya nunca podrían ser lo mismo... Hago un paralelismo con la historia de España como tal, cainita, que heredamos de nuestros padres y nosotros también de ellos, y de tantos miles de personas que vivieron historias parecidas. La novela acaba una vez muerto Franco, cuando se abre un camino de esperanza, pero cuarenta años después de vivir ese camino de transición tan esperanzador, estamos otra vez con que si la abuela fuma», lamenta José Luis Ortín, quien trabajó durante dos décadas en Cajamurcia y fue director general de Juver. Además, por su afición al fútbol, durante la temporada 92-93 fue presidente del Real Murcia en uno de los momentos de crisis que ha vivido el centenario club, al que logró salvar junto a su grupo de colaboradores.

"En una guerra no hay vencedores ni perdedores porque la sangre y el sufrimiento nos iguala a todos"

En Cuando madura septiembre no hay buenos ni malos, sino una historia trágica: «He tratado de dar un equilibrio, no juzgo las causas de la guerra y tampoco guardo equidistancia, trato de reflejar la historia de las personas, que son las que resuelven los conflictos. Trato de guardar un equilibrio y por ello me han felicitado tanto personas de izquierdas como de derechas. La Guerra Civil no fue un conflicto de buenos contra malos, fue un conflicto de buenos, malos y regulares, que los hubo en los dos bandos. En las guerras todos somos víctimas, no gana ni pierde nadie», comenta.

El autor descarta que esta novela guarde un fondo autobiográfico: «No tiene nada de mis experiencias. Sí viví la postguerra, tanto en un pueblo como Guadalupe como en Murcia. Es cierto que aquello me dio una perspectiva de que no hay vencedores ni perdedores porque la sangre y el sufrimiento nos iguala a todos. Y aunque la novela no es autobiográfica, sí es de sensaciones», explica Ortín.

De aquella etapa de postguerra que vivió el autor, recuerda especialmente que «en los años cincuenta era raro en las familias que se hablara de la guerra porque todos sufrieron, pero eso me fue marcando y me empecé a interesar mucho en aquellos años», explica el autor de esta novela, que asegura que ha tratado de documentarse de la mejor manera posible para escribir Cuando madura septiembre. «Conservo cientos de volúmenes de biografías y novelas y he estudiado a personajes que aparecen en este libro como García Lorca, Dionisio Ridruejo o Franco. Me ha llevado mucho trabajo, muchas horas de leer y rebuscar, pero todo lo que relato en la novela son hechos muy parecidos a cómo ocurrieron. Por ejemplo, hay un encuentro del protagonista con García Lorca donde pongo en boca del poeta palabras que realmente fueron suyas», termina diciendo.