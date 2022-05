Butler: "Las salas chicas te vuelven a poner en tu lugar, pero, si puedes transmitir tu mensaje, puedes pasarla bomba igual"

Dejando atrás los meses más duros de la pandemia y con una nueva ‘enfermedad’ (y disco) debajo del brazo, La Vela Puerca ha cruzado el charco para presentar sus composiciones más recientes en España, y, en concreto, en Murcia, en Garaje Beat Club, que es donde hoy estarán actuando desde las 18.00 horas. Los de Montevideo presentarán Discopático (2022), su novena referencia de estudio, un trabajo en el que vuelven a demostrar su actitud crítica con la alegría que les caracteriza. Rock maduro con vientos para «mover la patita». Hablamos con su guitarrista, Santiago Butler.

Dicen en la nota de prensa de Discopático que este es un álbum «sincero y revitalizante». Lo primero lo han sido siempre (creo), pero... ¿a qué se refieren con lo segundo?

Bueno, a que es un disco que teníamos muchas ganas de hacer. Empieza a componerse con algunos riffs pero, sobre todo, con líneas de bajo que tenía por ahí Sebastián Teysera y encajaban perfectamente con lo que queríamos: melodías recordables, que te hicieran mover la patita. Al final nos ha quedado un disco bailable, alegre, que te lleva hacia arriba... ‘revitalizante’.

Según tengo entendido, se compuso, grabó y masterizó en muy poquitos meses: entre agosto y febrero.

La verdad es que sí. Desde que dimos con Ale Vázquez [productor], todo fue rodado. Trabajamos en las demos en nuestra sala, en Montevideo, y luego prácticamente que lo grabamos todos juntos: las dos guitarras, la batería y el bajo. A partir de ahí, Ale lo mezcla en Buenos Aires, se manda a masterizar y lo lanzamos. Estamos muy contentos con cómo han salido las cosas, creo que tiene un sonido diferente al de los discos anteriores...

Lo siento, pregunta obligada: ¿La pandemia le ha marcado los tiempos a La Vela? ¿Qué pasó desde que todo se paró y hasta que se pusieron con Discopático?

Obviamente. Piensa que fueron casi dos años de no poder hacer el noventa por ciento de los que hacemos habitualmente, que es tocar en vivo. Es verdad que hicimos algún streaming, pero como que nunca nos llegó a convencer el formato... No era lo mismo. Después ya nos pusimos a trabajar en este álbum. Pero, sin duda, fueron meses bastante extraños para todos... Aunque nunca dejamos de vernos. Por suerte, tenemos nuestro lugar, nuestro local, y nos juntábamos allí a ensayar, a trabajar en las canciones...

Y el resultado es un disco que se siente, efectivamente, alegre (no diría ‘optimista’). ¿Ha influido de alguna manera la covid a la hora de escribir estas canciones (aunque sea indirectamente, como ‘algo’ que hay que dejar atrás)?

Sin duda. Creo que las letras de Discopático llaman a reflexionar, a pensar, pero es que es lo que la covid le hizo a un montón de gente: les obligó a mirar en el espejo. Hubo quien hizo introspección y le fue muy bien; a otros, en cambio, no les gustó nada estar encerrados... Pero diría que a todos nos hizo revalorar ciertas cosas. Nosotros, por ejemplo, valoramos muchísimo poder actuar ante cien personas. O quinientas, o dos mil. Igual antes era algo en lo que no pensabas tanto, pero, cuando volvimos a los escenarios, todos coincidimos en que era algo que debimos valorar mucho. Así que, desde luego, todo ese proceso fue importante para La Vela y, de alguna manera, está en las letras.

Se trata de un disco –como se suele decir– bastante fresco; tampoco es eso nada nuevo para La Vela... Pero quizá las numerosas colaboraciones ayudar a acentuar esa sensación. ¿Qué les ha llevado a contar con tantos amigos para este nuevo álbum?

En realidad nosotros siempre hemos sido de traer amigos a nuestros discos y buscar colaboraciones. Nos gusta. Arquero, por ejemplo, es un rapero que nos venía mucho a visitar a la sala; además, es amigo de Seba –grabó incluso una canción–, nos gusta lo que hace y tenemos mucho feeling. Le invitamos a estar en La pastilla porque es el tema que mejor se presta a su rapeos. Luego también tenemos a Andrea Echeverri y los Arteciopelados, que de hecho fue una propuesta de Ale Vázquez. Nos pareció genial porque es una mujer a la que todos conocemos desde hace años y que tiene mucha energía, mucha onda. Tardó un poquito en hacer su parte, pero cuando llegó el track le había dado un vuelco a la canción: con ese aire bluesero tiro para arriba una canción que inicialmente era más lineal. Y luego, Tito, de Molotov, se grabó un solo buenísimo, y Mauricio, de No Te Va Gustar, y sobre todo Martín Morón –que está nosotros desde el principio– ya habían hecho cosas anteriormente con La Vela. Por suerte, tenemos un montón de amigos y gente dispuesta a echarnos una mano si lo necesitamos.

Se encuentran inmersos en un tour de nada menos que diez fechas por España. La sensación es que por aquí siempre han sido bien recibidos (quizá incluso con un cierto aura de ‘culto’, por aquello de que igual no es tan fácil tenerles por aquí...). Supongo que con una gira tan ambiciosa como esta lo confirma, ¿no? A La Vela le gusta tocar en España.

Siempre nos gustó venir acá. Nos encontramos con amigos, con familiares, con otro tipo de realidad... Además, España es un país en el que nos sentimos muy cómodos (aunque no deja de ser el primer mundo y siempre hay cosas que son diferentes). Y la gira la verdad es que muy bien: tenemos bolos que ya están agotados y otros a los que va menos gente, pero cuando haces un tour de este tipo siempre va a haber sitios en los que te vaya a ir a ver menos gente pero que ayudan a costear el viaje.

Eso sí, pasan de los grandes escenarios (pabellones, estadios) a las salas. Sentir al público cerca (aunque sean menos) supongo que también tiene su atractivo, ¿no?

Sí, claro. Mira, venimos de hacer un concierto con 18.000 personas en nuestro país, y aunque no siempre sean bolos tan numerosos, si solemos tocar frente a diez, cinco mil... Pero las salas chicas te vuelven a poner en tu lugar. Y lo disfrutamos, ¿eh? Si es cómodo, estamos bien y el mensaje se puede transmitir, puede haber la mitad de gente y pasarla bomba igualmente. Creo que es necesario pasar por todo.

Por cierto, con más de treinta años de trayectoria es absurdo hablar de influencias: La Vela Puerca hace tiempo que suena a... La Vela Puerca. Pero, como sé que son banda de escuchar mucha música (imagino que también ustedes sufren de ‘discopatía’...), ¿hay alguna banda española que consideren referencia o que sientan cercana, musicalmente hablando?

En un principio nos influenció mucho la música de La Polla y de Barricada, de los que incluso tocamos algunos temas. Pero también Extremoduro, Reincidentes... Esas bandas nos movían. El mensaje, la fuerza, las letras... El rock español nos gusta y es parte de lo que La Vela hace. Luego hay un montón de cosas más, de influencias, pero la actitud de esas bandas ha sido muy importante para nosotros.

Hace unos meses, Seba colabora con La Pegatina en la canción Diez minutos...

Está buenísimo hacer ese tipo de cosas. Gracias a estas cosas, vemos que hay unión, que podemos estar juntos. Pero no solo con La Pegatina, también con Marea, por ejemplo, que es otra banda que nos encanta y cuyo cantante, Kutxi Romero, estuvo con La Vela en un disco que grabamos en vivo. La distancia no impide que nos juntemos de vez en cuando; estamos conectados.

Fecha: Este domingo, 18.00 horas. Lugar: Garaje Beat Club, Murcia. Precio: 18/25 euros.

Como a cualquier otra banda, supongo que lo que ahora les apetece es tocar los temas nuevos, pero... ¿sonarán algunos de sus grandes clásicos en Murcia?

Sin duda. En esta gira estamos tocando por primera vez seis temas del disco nuevo, que acaba de salir, pero también habrá alguna vieja... De todo un poco. Espero que guste en Murcia.

¿Son de los que están cansados de tocar y volver a tocar sus grandes hits (Zafar, Va a escampar, Para no verme más...) por exigencia de los fans?

A veces cansa, sí. Pero hay temas de los que no te puedes zafa..., como Zafar [Ríe]. Tampoco de Va a escampar. Pero es que tenemos un montón de canciones, así que vamos rotando. Para no verme más no la estamos tocando, por ejemplo. Pero, lo que te digo: siempre hay cuatro o cinco hits que tienes meter sí o sí en el set list.

Por último, después de dos años difíciles para la música en vivo, parece que ya empieza a ‘escampar’. ¿Son optimistas con el futuro?

Sí. Fueron dos años de porquería sin poder hacer conciertos en vivo. Hay un montón de sectores perjudicados por la pandemia, obviamente, pero el nuestro fue uno de los más jorobados... Sin embargo, por suerte, ya se terminó lo peor y creo que hay que volver con todo a hacer música en directo. Ojalá pronto todo esto del coronavirus sea solo un cuento del pasado.