Carlos Sadness: "En septiembre bajo la persiana, pero han sido dos años de ‘Tropical Jesus’ muy especiales"

Carlos Sadness regresó de su gira por Latinoamérica reafirmado como el ídolo que es también al otro lado del Atlántico, donde su carrera es seguida desde hace tiempo con una devoción especial. Tras llenar en abril el Wizink Center, ofrece ahora los últimos conciertos antes de despedir a su ‘Tropical Jesus’ por un tiempo, y este sábado encabeza la primera edición del Good Vibes Festival en Las Torres de Cotillas, con un cartel en el que figuran nombres como Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Rufus T. Firefly y Pieles Sebastian. Además, Sadness llega con nuevo hit en la cartera, Tuchico, una canción en la que demuestra una vez más una deslumbrante frescura compositiva y un delicado equilibrio entre el pop más ambicioso y una electrónica ligera y sofisticada. Y por si esto no es suficiente, conviene recordar que en esta nueva gira, el cantante y compositor barcelonés propone una celebración colectiva con Levántate y baila, un show especial para festejar que el público se ha liberado de las sillas en los directos.

¿Qué tal te fue en el Wizink? ¿Y al otro lado del charco?

El Wizink es un recinto que siempre impone, pero garantiza un recuerdo inolvidable. La posibilidad de reunir a tanta gente –no solo de Madrid, sino de lugares cercanos a los que les apetece vivir un concierto contigo en ese formato festivo– es algo muy especial. Como lo es girar por Latinoamérica, algo que había tenido pendiente estos años de pandemia en los que no se realizaban conciertos por allí. Me he reencontrado con el público mexicano, colombiano y ecuatoriano, y ha sido muy emocionante. La gente tenía muchas ganas, todo se ha llenado y han sido conciertos y días muy intensos.

De tus conciertos en Latinoamérica, ¿alguno fue particularmente relevante?

Pues el Teatro Metropolitan es un clásico mexicano. Fueron más de 3.000 personas en un sitio precioso y con muchísima historia detrás. Pero he hecho un par de festivales en escenarios principales que no se veía acabar la gente, y eso está siendo relativamente nuevo para mi en Latinoamérica. Aunque también Bogotá ha tenido una respuesta increíble... La verdad es que todo ha sido importante.

Otro artista al que le va muy bien por Latinoamérica es Muerdo. ¿Os habéis cruzado alguna vez?

¡No sabía! Pero tenemos algún amigo en común, así que espero que nos crucemos en algún momento y podamos compartir impresiones y anécdotas.

¿Y qué diferencias encuentras entre el público latinoamericano y el español o europeo?

Hay un punto un poco más apasionado en Latinoamérica. Se va viendo reflejado en pequeñas cosas, desde los comentarios en redes a la euforia en los shows. Te esperan en los aeropuertos y te hacen muchos regalos. Pero están bien los dos. Porque eso no significa que en España la gente no cante muchísimo en los conciertos... al contrario.

Has reinventado tu espectáculo Levántate y baila. ¿Propones una celebración colectiva?

Sí. Fue un poco raro presentar Tropical Jesus con la gente sentada durante dos años... Y la verdad es que no pensaba tocar mucho este tercer año, pero poder hacerlo de pie nos animó a echarnos a la carretera; el disco merecía esos bailoteos. Son canciones que nos han acompañado en estos últimos tiempos: Isla Morenita, Ahorita, Todo estaba bien, pero no habíamos podido bailarlas. Era injusto despedirse sin eso.

Este mes haces los últimos conciertos en sala antes de despedir a Tropical Jesus. ¿Qué balance haces de su recorrido?

Es mi disco más escuchado en menos tiempo, y entiendo eso como algo positivo, como una sensación importante de crecimiento. Se ha enfrentado a los shows de pandemia, que han sido realmente complicados, pero me han dejado momentos muy muy bonitos. En septiembre bajo la persiana, pero me llevo dos años de disco muy especiales para lo malo y lo bueno. Ha sido diferente.

¿Cómo nació Tropical Jesus? ¿Cómo fue promocionar un álbum en un período tan complicado para la industria musical?

Imagínate, todo vía Zoom, sin firmas de discos, sin saber cuándo podrían ser los conciertos... Y cuando pudieron hacerse, con distancias, la gente sentada..., fue complicado. Pero aun así el disco ha ido mejor que ninguno. Creo que las canciones acompañaron a la gente en momentos muy nuevos de sus vidas; hacía falta música nueva, canciones que explicasen cosas y canalizasen emociones. Eso pudo con todo.

¿Cómo definirías Tropical Jesus? Tiene nuevos ritmos, colaboraciones variadas.

Me cuesta definir la música. Hoy en día, todos los límites, los géneros, están más diluidos. Nosotros mismos escuchamos mucha más variedad musical que antes, y eso se nota en las influencias. De hecho, hasta a mí me cuesta incluso ver las influencias de este disco, porque pueden ir desde Joao Gilberto sin identificarse nada, a Manu Chao, Drake... Quizás es mi disco menos rock, pero tampoco es el más pop. Es complicado de definir, pero sí es un disco fácil de escuchar. Creo que es accesible y actual a nivel de sonidos.

En el disco cuentas con dos grandes de la música colombiana como Bomba Estéreo y Manuel Medrano. ¿Para tus próximos proyectos musicales tienes en tu horizonte volver a colaborar con más artistas colombianos?

De momento no estoy planeando ninguna colaboración en el disco nuevo, aunque llegarán. No me he puesto a pensar en eso, pero soy consciente de que vivimos en la época del ‘featuring’. A mí me gusta hacerlos, pero no sentir la presión de hacerlos; me gusta que salgan de manera natural, que de pronto en una conversación entre los participantes ya se huela una canción, que nazca de forma simultánea y ambos lados la hagan crecer con sus ingredientes. Creo en esas colaboraciones, y si hago en un futuro, espero que sean así.

Tras lanzar Tropical Jesus, publicaste tu segundo libro ilustrado, Instrucciones para detener el tiempo. ¿Cuál es la razón de ser de este proyecto? ¿Es una extensión de su último álbum? ¿Y por qué llamarlo así?

Eso lo hice porque muchísima gente me pedía diseños de tatuajes inspirados en canciones. Pero muchísima. Así que un día, hablando con la editorial Lunwerg, que esperaban un libro nuevo en el que estaba trabajando, surgió la idea de convertir esas peticiones en un libro que recorre mi carrera musical de estos últimos diez años (sí, en 2022 hace diez años del primer disco), a través de dibujos pensados para ser tatuajes. Me parecía una forma original de repasar las canciones. Lo llamé así porque la música a veces conserva recuerdos, así que es lo más parecido a detener el tiempo que conozco. Mis canciones son como tatuajes para mí (que no llevo ninguno, por cierto).

¿Cómo va la acogida de Tuchico? ¿Puedes describir la canción?

Es una canción que saqué para acompañar toda esta gira en la que Tropical Jesus iba a cumplir dos años. Me apetecía ir con algo nuevo, no he sacado muchas cosas desde el disco, y me gusta poder tener novedades en las giras, así que Tuchico se me hacía divertida para eso; no estaba seguro de si iba a encajar en el disco... Era un buen momento para sacarla, y ha ido bien, no tenía tanta presión como un single de disco, tipo Todo estaba bien, Qué electricidad..., así que vive relajada y crece a otro ritmo; me gusta eso. La canción tiene algo de coña, de ironía. Viene a ser una invitación de algo muy descortés y que está medio mal, como decir: «¿Por qué no dejas a tu chico y vienes conmigo?». En realidad es algo que dicen millones de canciones de reguetón, pero me apetecía llevarlo a un lenguaje un poco más alternativo, hacerlo mío, porque todos hemos pensado eso alguna vez, aunque no lo hayamos dicho. ¿O no?

¿La imagen ocupa un lugar tan importante en tu propuesta?

Está ahí y tiene su peso. Yo soy de darle valor a la estética de las cosas, al diseño; siento que forma parte, también, del mensaje. Hoy consumimos mucha música con la vista, en Insta, en TikTok... Es impensable un single nuevo sin su videoclip. Nos convence el carisma de un artista con su estética, y muchos andan locos, contratando estilistas, para tener su propia estética súper llamativa, para llevar cosas que no lleve nadie. ¿Hasta qué punto me importa a mí? Me gusta acompañar de imágenes las canciones, imágenes creadas por mí, que salen del mismo lugar que la música.

Tus canciones cada vez incorporan más influencias tropicales en cuanto a ritmos e instrumentos. ¿De dónde surge este interés por estos sonidos?

Siempre han estado por ahí. En mi casa se escuchaba mucha bossa, a Juan Luis Guerra, artistas latinoamericanos que tenían esos arreglos especiales que a mí me seducen mucho. No considero que mi música sea tropical, pero se baña en esas playas; es como un extranjero bañándose en una playa de un lugar donde no ha vivido, pero en el que se enamora del paisaje, lo aprecia, lo entiende y tal vez decida quedarse allí para siempre.

He visto en tus redes críticas a las zonas VIP. ¿Se ha generado debate a raíz de tu post?

Lo que me molesta es que las primeras filas se las quiten a los fans para dárselas a invitados que no se interesan por las bandas. Yo puedo entender que unas entradas valgan más que otras, que haya zonas donde estar más cómodo y que haya invitados sin interés, pero no me gusta que el fan no pueda tener opción de estar en primera fila. Además, a mí como cantante, en el escenario, también me gusta conectar con la gente que me quiere escuchar, y si están a 15 metros es más complicado. Por suerte, no he vuelto a vivir algo tan exagerado como lo de aquel día en Madrid... No sé si se ha generado debate, pero me escribió bastante gente estando de acuerdo, y los dos haters de siempre (siempre los mismos) intentando decir que si yo también he tenido invitados... No tenían mucha idea. Supongo que eso es «algo de debate». Y sí, yo tengo invitados, y normalmente se sientan donde el programador considera. Nunca se me ha ocurrido pedir que los pongan en primera fila; de hecho, me despista mucho ver a mis conocidos en primeras filas, así que suelo pedirles que se pongan donde no pueda verles (con cariño, pero donde no pueda verles).