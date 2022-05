Doble K Teatro sige girando con Despedida de casada y, esta noche, el texto de Natalia Y. Rodríguez llega al Teatro Capitol de Cieza con la intención (como siempre) de «celebrar la vida». «Sea como sea y venga como venga», apostilla el grupo escénico murciano. Un grupo, por cierto, que en esta ocasión ha reunido a una plantilla (técnica y artística) integrada casi exclusivamente por mujeres. Con Encarna Illán como directora, la obra ce central en un grupo de viejas amigas que deciden irse a pasar unos días a un hotel en Benidorm con el objetivo de animar a una de ellas, que acaba de ser dejada por su pareja. «Solo el humor y la amistad conseguirán convertir algo tan doloroso como el abandono en una especie de celebración del nuevo estado civil de Soledad».

¿Cuándo? Viernes, 21.00 horas ¿Dónde? Teatro CApitol, Cieza ¿Precio? 12 euros

En Molina de Segura: Tic, Tac...Poe

«De Edgar Allan Poe nos atrapa su genialidad, su magnífica obra literaria, el misterio que la envuelve y su vida», señalan desde La Murga Teatro, y esta es una atracción que llevan intentando transmitir también a su público desde que en 2019 estrenara en Cartagena Tic, tac... Poe, una obra que se centra en las últimas horas del escritor y que hoy llega al Teatro Villa de Molina. Con este proyecto, su director, Alfredo Ávila, asegura que el objetivo es acercarse a diferentes tipos de público, “no solo a los que son amantes del teatro ya de por sí, sino también a los de la literatura, a aquellos que se consideran admiradores de la obra de Poe -algunos incluso rozando la obsesión-, para poderlos atrapar en la butaca y que disfruten de esta pieza», aspira.

¿Cuándo? Hoy, 20.30 horas ¿Dónde? Teatro Villa, Molina de segura ¿Precio? 10 euros

En Murcia: El deseo de estar juntos

El Festival Determinantes recibe mañana sobre las tablas del Teatro Circo de Murcia a la compañía Sargantana Circo Inclusivo, que presentará su obra El deseo de estar juntos. Escrito y dirigido por Xavier Puchades y Lucía Sáez, este montaje presenta a seis desconocidos que llegan a un espacio sucio y abandonado. Cada uno carga con su vida y sus circunstancias particulares, pero comparten un mismo lenguaje: el circo. «Y allí están, a punto de estrenar un espectáculo que no han ensayado nunca, que comienza en una hora, que no irá a ver nadie. Y en esa intimidad de la espera, de no saber qué han de hacer, quizás encuentren un inesperado espacio de libertad.

¿Cuándo? Sábado, 20.00 horas ¿Dónde? Teatro Circo, Murcia ¿Precio? 12 euros

En Torre Pacheco: Espíritu

El Centro de Artes Escénicas (CAES) de Torre Pacheco sigue apostando por el humor y esta noche acoge una nueva función en la Región de Espíritu, el último monólogo del televisivo Santi Rodríguez. En esta obra, ‘El Frutero’ de 7 vidas quiere demostrar que está bien reírse ante el miedo y que todo aquello que hemos esperado o temido encontrarnos ‘al otro lado’ es sorprendentemente divertido. En definitva, se trata de un texto que, además de hacer reír al público que lo escuche, pretende hablar de la vida y la muerte desde un punto de vista poco común. El espectáculo, de una hora y media de duración, tiene un precio general de 15 euros y las entradas ya se pueden adquirir online y en la taquilla del CAES.

¿Cuándo? Hoy, 21.00 horas ¿Dónde? CAES, Torre Pacheco ¿Precio? 15 euros



En Murcia: Maestrissimo. Pagagnini 2

Yllana, una de las compañía cómicas más respetadas del panorama nacional, parece haberle cogido el gustillo a la Región. Y es que, para gozo de los aficionados al teatro (y a la música, y a reírse), este domingo estarán sobre las tablas del Teatro Circo de Murcia para presentar la secuela de su espectáculo Pagagnini, y que en esta ocasión se titula Maestrissimo. La obra está protagonizada por un cuarteto de cuerda del siglo XVII que deleitará al patio de butacas con algunas de las grandes obras maestras del bel canto, pero sin perder de vista el característico toque humorístico de la compañía.