La Banda Trapera del Río es una pandilla de salvajes rockeros convertida en mito. Fue pionera del punk, aunque el aire proletario de sus miembros nunca vaya a ser reivindicado en las revistas cool. Su rock de ciudad dormitorio fue semilla de muchas cosas, desde el rock radical vasco al orgullo callejero de Estopa. Cuando surgieron en los setenta, Ángel Casas escribió sobre ellos: "Hacen canciones que no presentaría Uribarri en Aplauso. Sirven para dar testimonio de una juventud cloaquera dispuesta a no ocultar su basura, sino a echarla a la cara". El libro Escupidos de la boca de Dios (Distrolux, 2007) y el documental Venid a las cloacas, que ganó el In Edit, repasan la historia de los de Cornellá. Y ahora, con motivo de su cuarenta aniversario, han vuelto a los escenarios y esta noche pasan por Garaje Beat Club con orgullo de barrio y toneladas de actitud.

Será la primera parada de la gira y la última vez que podamos disfrutarles en directo en Murcia, ya que, tras el presente tour, el superviviente Morfi Grei pondrá punto y final a la trayectoria del grupo. Su rock and roll para mentes desobedientes, mostrará en este último baile su lado más salvaje y su esencia inconfundible e incontrolable. Será además afterparty oficial del estreno en Cines Centrofama del capítulo 8 de Tatuajeros, la serie autoproducida y dirigida por Fredy Thomas (Exotic Tattoo), con el elenco de actores al completo en GBC y la mejor música de la serie pinchada por el propio Fredy & friends hasta las 7.00 horas. ¿Cuándo? Hoy, 23.30 horas. ¿Dónde? Garaje Beat Club, Murcia. ¿Precio? 12/15 euros.