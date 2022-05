Amaia, su versión más gamberra y atrevida

Amaia Romero, ganadora de la novena edición de Operación Triunfo en 2018, año en el que también representó a España en Eurovisión haciendo dúo con Alfred García, está de estreno: el pasado viernes vio la luz su esperado segundo trabajo discográfico, Cuando no sé quién soy, una colección de canciones de amor y nostalgia pop que presentará esta noche en el Auditorio Regional Víctor Villegas de Murcia.

El éxito de su sencillo El encuentro, más gamberro y sexualizado que a lo que la cantante navarra nos tiene acostumbrados, ha sido decisivo a la hora de marcar la pauta de este álbum. Para empezar, la colaboración con Alizzz -cuya mano se nota sobremanera en este tema- marca un cambio de tendencia en la forma de trabajar de Amaia (al menos, en este momento). La jovencísima artista dejaba atrás las referencias de su primer trabajo, Pero no pasa nada -en el que se deja ver a Cecilia, La Buena Vida, Nosoträsh…, influencias reforzadas por sus colaboraciones con Refree o con Santi de Él Mató a un Policía Motorizado- para presentar en Cuando no sé quién soy un registro más atrevido, divertido y electrónico. No en vano, la producción corre a cargo del hombre tras las máquinas en El Madrileño, de C. Tangana. Además, incluye colaboraciones con Aitana y Rojuu, y una versión de Santos que yo te pinte, de Los Planetas.