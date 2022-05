"La radio sigue estando dominada por los hombres"

Estirando el chicle es uno de los podcast más escuchados del país. Acumula cientos de miles de escuchas cada semana y cuenta ya con dos premios Onda en su haber. Ahora, además, está girando por todo el país llenando teatros y auditorios en casi cada sitio en el que se presenta; incluso con motivo del último Festival de Málaga, su show en vivo reunió a la friolera de dos mil personas en el Pabellón Martín Carpena. Sus responsables son Carolina Iglesias y Victoria Martín, dos amigas que, aunque lo nieguen, han cambiado las reglas del juego radiofónico. Este sábado estarán en el Romea de Murcia –con una doble sesión, a las 18.00 y a las 21.00 horas, que ya ha agotado localidades para la primera– y, el domingo (20.00 horas), en El Batel, que también ha colgado el cartel de ‘Sold out’.

Tienen dos Ondas, han llenado teatros y también hecho historia en el Wizink Center. ¿Cuándo empezaron en el jardín de los padres de Victoria se imaginaban todo esto?

Carolina Iglesias: Para nada. Pero la clave de todo es hacer siempre lo que te divierta; esa es nuestra premisa. Si nos hace gracia, lo hacemos; no pensamos en qué es lo que le hace gracia a los demás. Hacemos lo que nos divierte. Quizá por eso realmente no lo hemos asimilado aún...

¿Son conscientes de que han sido un altavoz de temas que afectan a muchas mujeres y que hasta ahora no decíamos?

Victoria Martín: ¡Pero si no hacemos nada disruptivo! Es que hablar ya de cualquiera cosa es raro, tal vez porque antes ‘no existía’; hemos tenido que hacer ese hueco nosotras mismas. Pero ahora queremos que todo eso se traslade a las grandes empresas y medios audiovisuales; no se puede quedar solo en Internet.

¿En qué momento de sus vidas les hubiese hecho falta un programa como Estirando el chicle?

C. I.: En la adolescencia. Es que ser adolescente en los noventa... Nos hubiese servido para quitarnos muchos prejuicios y para ser un poquito más libres. Lo bueno es que nosotras hablamos de cosas por las que hemos pasado; y, en concreto, yo hablo de todo eso con una amiga. Trabajar con amigas sí que es un sueño de adolescencia.

Hace no tanto, el panorama radiofónico estaba dominado por los hombres, aunque ahora se está abriendo un poco la puerta para que otras cómicas, que siempre han estado (aunque en la sombra), salgan a la luz. ¿Se consideran pioneras de este cambio?

V. M.: Pero es que los programas radiofónicos siguen estando dominados por los hombres. Los podcast sí que quizá son más una cosa de mujeres.

C. I.: Pero que se preparen, que vamos a por ellos. Si lo hacíamos antes sin cobrar, ahora imagínate...

Murcia: Sábado, a las 18.00 y a las 21.00 horas, en el Romea. Todavía hay entradas a 25 euros para el último pase. Cartagena: Domingo, a las 20.00 horas, en El Batel. Entradas agotadas.

¿Han notado que entre su público cada vez hay más hombres?

C. I.: Sí, cada vez hay más chicos que me dicen: «Oye, que soy heterosexual y os escucho». Pero porque Estirando el chicle no es un podcast solo para mujeres.

V. M.: La risa es una cosa superprimaria. Y, sin embargo, buscamos mucho el análisis en esto del humor. ¿Qué más da quién lo haga? La risa te sale sin más. Cuando ves o escuchas algo cómico no te tienes que parar a analizar quién lo dice para decidir si te hace gracia o no. Hay que quitarse prejuicios de encima...

¿Tienen algún límite a la hora de hablar? ¿Se autocensuran?

V. M.: A veces sí. Antes sí, seguro, pero ahora ya no tanto. Ya que me detengan, me da igual. Hay cosas que ya no digo pero porque han dejado de hacerme gracia. El humor es que envejece fatal y muy rápido... Así que nosotras estamos en constante evolución para que Estirando el chicle no deje de ser gracioso. Bueno, y el público también ha evolucionado mucho con la comedia, claro.

Sus invitadas soñadas son Mercedes Milá y Amaia Montero. ¿Saben si al menos han escuchado sus peticiones de ir al programa?

C. I.: Nos consta que algo les ha llegado. No paramos de decirlo, esto ya es acoso...

Por lo demás, lo han logrado casi todo. ¿Hay algo que les falte por conseguir?

C. I.: Las piernas de Henar Álvarez.

V. M.: Y su meñique. Bueno, también te digo: yo sigo echando el Euromillón, como Georgina.

¿Quieren que el podcast perdure o tienen una fecha de caducidad en mente?

C. I.: Se acabará cuando nos peleemos y vayamos a contarlo al Sálvame Deluxe [Risas]. Hablando en serio, creo que vamos a ser capaces de saber cuándo hay que parar, igual que con los shows. Somos conscientes de que esto no va a durar para siempre y estamos preparadas para afrontarlo cuando llegue.