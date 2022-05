Los angelinos Suicidal Tendencies son toda una institución del hardcore punk. Tras cuarenta años de carrera –con altibajos pero sin concesiones– y gracias en parte a su condición de pioneros del crossover thrash, han logrado no solo llenar estadios por todo el planeta, sino también acariciar incluso el mainstream. Por eso, tenerlos hoy en Murcia, en Garaje Beat Club (20.00 horas) es todo un acontecimiento y una oportunidad de oro para sus no pocos fans en la Región. Y, para quienes no les conozcan lo suficiente y quieran acercarse a GBC, que tengan clara una cosa: la velocidad, la fusión, el compromiso, la denuncia y la contundencia no son negociables para los californianos.

Los californianos, que están en España acompañando a Bad Religion dentro de la gira por el cuarenta aniversario de Greg Graffin y los suyos –lo que le otorga a este concierto un plus de exclusividad, por aquello de tener que desviarse unos kilómetros de la ruta prevista para actuar en Murcia– llegan a la capital del Segura capitaneados por su incombustible vocalista Mike Muir, que sigue removiendo cielo y tierra para consagrar su leyenda. Él es la imagen de una banda única que incluso a nivel estético combina el metal y el funk como nunca antes nadie lo había hecho. Abanderados de la pujante escena crossover estadounidense de principios de los ochenta e iconos del skate punk, por sus filas han pasado músicos de la talla de Robert Trujillo (Metallica), Jimmy De Grasso (Megadeth) y Dave Lombardo (Slayer). Pero la formación actual de la banda no es ni mucho menos una reunión de sustitutos... El guitarrista Ben Weinman (The dillinger Escape Plan), el batería Brandon Pertzborn (Black Flag, Limp Bizkit, Marilyn Manson) y el bajista Tye Trujillo, hijo del propio Robert, que desde los 12 años lleva sustituyendo regularmente a Fieldy en Korn, completan el lineup de Suicidal Tendencies junto a Muir y el guitarrista Dean Pleasants. Fecha: Hoy, 20.00 horas. Lugar: Garaje Beat Club, Murcia. Precio: 25/30 euros.