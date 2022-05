Garaje Beat Club recibe esta tarde a los irlandeses God is an Astronaut, que hacen parada en Murcia dentro de la sección española de su gira The beginning of the End, que ya ha pasado en los últimos días por Bilbao y Madrid. Interpretarán íntegro, y como celebración del vigésimo aniversario de la banda, su disco más aclamado, el segundo de los diez que han lanzado hasta la fecha: All is violent, all is bright (2005). Sin duda, una oportunidad única para disfrutar de lo más iluminado del repertorio del grupo.

Se trata de un álbum que captura como pocos el alma del prog y la electrónica, lleno de emotividad y pasión; un arsenal sonoro que supone una pieza fundamental para entender el post-rock moderno, que transmite emociones sin necesidad de palabras. God is an Astronaut transitan en este trabajo por melodías sublimes que transitan delicadamente del punto de partida hasta un estruendoso final, envuelto en un impresionante universo audiovisual en el que el vídeo es un elemento fundamental. Además, el aplazamiento de la gira en 2020 debido a la pandemia por covid-19 nos trae como regalo extra la presentación del su décimo trabajo de estudio, Ghost Tapes #10 (2021), publicado en febrero del año pasado. Los suecos Oh Hiroshima, también abonados al post-rock, abrirán la tarde a partir de las 19.30 horas. Fecha: Hoy, 19.30 horas. Lugar: Garaje Beat Club, Murcia. Precio: 25/30 euros.