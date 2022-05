Una ‘calita’ fotográfica en la que (re)conocerse

Dice que cuando se metía al agua con su cámara no buscaba nada. Ni respuestas, ni preguntas; ni siquiera un ‘proyecto’. «Al contrario, más bien. Solo quería divertirme, disfrutar con lo que era casi como un juego», asegura Pilar Morales (Murcia, 1977), que habitualmente se desempeña como fotógrafa de eventos o como fotoperiodista freelance. «Cada rama de la fotografía tiene su propio lenguaje, sus propias normas, pero cuando me adentraba en el mar trabajaba casi que de manera inconsciente, intentando no ponerme reglas, fluir», aclara la artista. Y lo fácil sería decir ahora que el resultado de todo ese proceso, de esa instintiva investigación sobre lo que ocurre bajo las olas, es From Inside Project, una exposición que hasta el 26 de julio puede disfrutarse en Los Molinos del Río. Sin duda, estaríamos en lo cierto, pero no, no todo es tan sencillo. ¿O sí?

A Morales le gusta el mar. ¿Por qué? «No lo sé, pero ejerce sobre mí como una especie de atracción que no sé muy bien cómo explicar. Quizá es porque soy piscis...», señala entre risas. Lo único que tiene claro es que allí, en el agua, se siente «cómoda»: «No hay una razón específica, no es nada racional. Simplemente siento que cuando estoy dentro puedo relajarme, desconectar. Huir de este mundo». Quizá por eso lleva veinte años enganchada a este proyecto; un proyecto (obviamente) abrumador, inmenso como el mismísimo océano, pero del que ahora nos brinda una pequeña porción, como una ‘calita’ en la que conocer y conocerse (o repensarse). Pero sin directrices, sin condicionamientos; solo dejándose llevar, como hizo ella cuando se sumergió en busca de estas treinta y seis fotografías. «La idea es que, de la misma manera en que yo he hecho un viaje personal para llegar a este momento, a esta exposición, el espectador también haga el suyo propio en los Molinos del Río», señala Morales, que insiste en que su principal obsesión cuando montó esta muestra era no interferir en ese proceso, en ese viaje. «Por eso no hay cartelas, no hay textos. Apenas un fragmento de un poema de Juan Ramón Jiménez que da una pista de por dónde van los tiros, pero nada más. Porque lo que yo puedo extraer de estar imágenes es muy subjetivo e igual de válido que lo que detecten otras personas», explica la responsable de From Inside Project. "Siento que cuando estoy dentro del agua puedo relajarme, desconectar. Huir de este mundo" Obviamente, aunque hablemos de estampas que en un primer vistazo pueden parecer (algunas) cotidianas, si algo ha buscado Morales con esta selección es la sugerencia. «Cada fotografía tiene varias capas de lectura. Y por supuesto que soy muy consciente de ello, pero ni siquiera yo soy capaz de leerlas todas; mucho menos, entonces, de saber cómo van a ser procesadas por otros. Pero eso es lo interesante de este proyecto», señala la fotógrafa murciana, quien, eso sí, ha querido dotar de cierta narrativa a la muestra. «Quizá eso ha sido lo más difícil de todo: encontrar exactamente qué es lo quería transmitir y ordenar las imágenes. Porque la exposición tiene un orden, y si no se ve en ese orden creo que es difícil de entender...», advierte su autora, que asegura que «cada fotografía y cada bloque te lleva al siguiente». «Ahí es donde empieza ese ‘viaje personal’», apunta Morales, que arranca su ‘discurso’ con unas capturas «alegres, joviales» y termina mostrando «un mar herido, roto, muerto» –no se especifica de dónde son estas imágenes, pero sí, son de ese mar en el que usted está pensando– y poniendo al visitante «frente al espejo» (literalmente). Tras el único autorretrato de From Inside Project –en el que se pueden ver sus aletas y reconocer su sombra en el fondo del mar–, la artista manda al espectador al «rincón de pensar»: «Llegados a este punto, al final de la muestra, es el momento de que nos paremos, nos miremos y recapacitemos. De ser críticos con nosotros mismos y, ojalá, plantearnos convertirnos en mejores seres humanos. Porque no vamos por el buen camino –lamenta–, y este mundo es cada vez más insoportable...». Stormy days y El grito clausuran este viaje «como diciendo: ‘¡Basta ya! Vamos a parar, vamos a cambiar’». Lo curioso de todo esto –y esto refuerza la pureza con la que nace este proyecto– es que en la cabeza de Pilar Morales nunca habitó la intención de montar una exposición con estas piezas. «Es que no tenía ninguna necesidad de mostrarlas. Quiero decir: eran algo mío, personal; mis momentos para el divertimento, la desconexión, el análisis...», confiesa la artista, que se define como una persona «tímida» y a la que le gusta «pasar desapercibida». Pero desde que empezó a subir estas fotografías a las redes sociales durante los meses más duros de la pandemia, fueron muchos los que la animaron a dar ese pequeño-gran «salto». «De repente, todo empezó a fluir», como en el agua: frente a su voluntad de ponerle «palabras» a todo ese material (miles de fotografías) aprovechando la cuarentena apareció la convocatoria de los ‘Reactivos Culturales’ del Ayuntamiento de Murcia, y contrariamente a lo que ella pensaba, fue seleccionada. Ahora, por fin, sus imágenes cuelgan de las paredes de un museo, y ella se siente «tranquila, feliz y agradecida». A todos: a su pareja, familia, amigos, a Mamen Navarrete (directora de Los Molinos), a las personas que se han acercado y se acercarán a la muestra (y a las que el sábado que viene ofrecerá una visita guiada a partir de las 19.00 horas)... En fin, que ni mucho menos ha sido «sencillo», pero aquí está, por fin, Pilar Morales, y se siente «animada y respaldada» para emprender nuevos proyectos.