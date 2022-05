La francesa Zaz lidera el último avance de la edición "más ecléctica" del Jazz San Javier

El Festival Internacional de Jazz de San Javier completó ayer, durante una rueda de prensa celebrada en el Teatro Circo de Murcia, el pequeño (gran) avance del cartel que hizo a finales del pasado mes de marzo. Entonces se anunciaron apenas un puñado de nombres para su próxima edición –que tendrá lugar del 1 al 23 de julio–, pero todos de entidad, como es habitual. En concreto, se dijo que por el Parque Almansa pasarían este verano artistas como el pianista norteamericano Emmet Cohen, sus compatriotas y guitarristas Peter Berstein y Mark Whitfield y el trompetista de Miami Terell Stafford, así como los californianos Vintage Trouble y el neoyorquino Steve Vai, que anunciaban la edición más guitarrera de la larga historia del festival. Pero, obviamente, ni ellos serán los únicos que pisen las tablas del ‘Auditorio de los Sueños’ este verano ni las seis cuerdas serán las únicas protagonistas de esta edición, la «más ecléctica» de su historia, apuntó David Martínez, responsable de Cultura y director del festival, del que La Opinión es medio oficial.

De hecho, la Concejalía que dirige Martínez –con la inestimable colaboración del que fuera director del Jazz San Javier hasta 2020, Alberto Nieto– ha organizado nada menos que once variadas noches de música en directo en las que destaca especialmente la presencia de la cantautora francesa Zaz, que el viernes 22 presentará en la localidad su último trabajo discográfico, Isa (2021). «Hemos peleado durante años por ella y por fin este verano va a poder pisar las tablas de San Javier», confesó el edil, que aventuró un concierto «de los que dejan huella». Famosa gracias a su canción Je veux, de su álbum debut (homónimo, de 2010), la de Chambray-lès-Tours ha logrado fusionas con elegancia la chanson francesa y el gypsy jazz.

También llama especialmente la atención la visita de la banda británica Matt Bianco, pionera en la fusión de la música pop con el jazz y los ritmos latinos. La formación liderada por el vocalista Mark Reilly –y que fue muy popular en toda Europa a mediados de los ochenta– será la encargada de cerrar el programa de esta vigésimo cuarta edición el día 23, con un concierto doble que abrirá la cantante franco-dominicana Cyrille Aimée.

Otro grupo a tener muy en cuenta de este Jazz San Javier 2022 es Incognito, banda con más de cuarenta años de trayectoria y que está considerada como una de las principales referencias del acid jazz europeo, un estilo que tuvo su auge en la década de los noventa y que surgió de la innovación y la ‘fusión’ –sí, seguramente la palabra clave de esta edición– de géneros principalmente afroamericanos. Los de Jean-Paul Maunick, ‘Bluey’, que comparten la capitanía de esta tendencia musical junto a gente como Jamiroquai y Brand New Heavies, serán, por su parte, los encargados de inaugurar este programa el día 21. El encargado de abrir esa primera noche será el propio Emmet Cohen en formato trío.

Por otro lado, también conviene destacar a los dos artistas cuyas carreras serán reconocidas por la organización del Jazz San Javier. En primer lugar, la Concejalía de Cultura rendirá pleitesía al pianista norteamericano Kenny Barron, «una auténtica leyenda viva» que deleitará al público del Parque Almansa el viernes 8 de julio. Será una noche «para los amantes del verdadero jazz», que recibirán «una auténtica lección de sabiduría y madurez musical a través de un estilo lírico y flexible con raíces en la escuela de Detroit». Saltó a la fama en los años setenta de la mano del trompetista Dizzy Gillespie, aunque también ha trabajado con otras estrellas del género como el contrabajista Ron Carter.

Pero este año también se ensalzará especialmente la figura de la vocalista Gunhild Carling, ‘The Swedish Queen of Jazz’, que agradecerá este premio con, no uno, sino dos conciertos, y ambos gratuitos: el primero, el día 10 en el Puerto Deportivo Tomás Maestre de La Manga del Mar Menor, y el segundo, el día 11 en el templete de los jardines de la Ermita de San Blas, en Santiago de la Ribera. Este último se enmarca en un nuevo ciclo bautizado como ‘Jazz in the Garden’ y que ofrecerá en ese mismo escenario tres actuaciones «al más puro estilo Nueva Orleans», invitando a los vecinos del municipio a acercarse a este show «con su silla plegable, su cerveza y su bocata. Queremos que sea algo improvisado y que la gente disfrute de la música de la forma más casual», apuntó Martínez.

Los otros dos conciertos programados en la pedanía son los que protagonizarán la CMSJ Jazz Band del Conservatorio Profesional de Música de San Javier (5 de julio) y la cantante local Dora Helena (19 de julio), que incluso estuvo presente durante la rueda de prensa en el Teatro Circo y deleitó con su poderosa voz a los allí convocados tanto en la apertura del acto como al término del mismo. En cuanto a su actuación en el templete de la Ermita de San Blas, el concejal adelantó que será «un recorrido por la música de aquellas grandes vocalistas norteamericanas de los últimos tiempos».

Por cierto, estos tres espectáculos gratuitos se unirán a los tradicionales tres «conciertos de calle» del Jazz San Javier: el primero, ya mencionado, es el de Gunhild Carling del día 10 en La Manga; el segundo, el 17 de julio en la Plaza de España, estará protagonizado por otra gran voz internacional, la de la norteamericana Sharon Clark, y, por último, Tui Higgins & Xavier Monge Jazz Project, que harán una revisión del repertorio de la recordada cantautora madrileña Cecilia (por supuesto, en clave de jazz).

Otros conciertos

En total serán, por tanto, diecisiete conciertos –muchos de ellos, dobles–, y aunque hay viejos conocidos en la convocatoria, el ochenta por ciento de los artistas que viajarán a San Javier lo harán por primera vez, lo que demuestra la apuesta de la Concejalía por seguir haciendo de este festival un «escaparate musical». Es el caso del alemán Joscho Stephan, «uno de los guitarristas europeos del momento». Renovador del gypsy jazz, actuará en el Parque Almansa el miércoles 6 de julio junto con su trío habitual y el jovencísimo violinista Sandro Roy como invitado especial. Ellos serán los encargados de abrir una noche que cerrará la banda española Patax. Estos sí que no será la primera vez que actúen en San Javier, pero en esta ocasión presentarán un espectáculo nunca antes visto en la localidad: Plays the Beatles, con el que repasan lo mejor del repertorio de los cuatro de Liverpool, pero con aires de jazz, flamenco y ritmos afrocubanos.

Otra de las grandes estrellas de esta edición –que, además, también será la primera vez que participe en este festival– es el virtuoso bajista y contrabajista Stanley Clarke, que comenzó su carrera junto a Chick Corea en el mítico grupo de jazz fusión Return to Forever. Con una extensa discografía y numerosas colaboraciones, el de Filadelfia se mueve entre el jazz, el rock, el funk y la fusión, y es tal su magnitud que la organización han querido dedicarle a él y su banda una noche entera: la del 7 de julio. Este, igual que los otros conciertos ‘simples’ del cartel, comenzará a las 22.30 horas, mientras que los doble arrancarán media hora antes.

El sábado 9 volverá a dar protagonismo a la guitarra de la mano de Peter Berstein y Mark Whitfield, que, en una de las producciones propias del festival, homenajearán al legendario Wes Montgomery. Mientras que el segundo concierto de la noche lo ofrecerá el joven pianista sevillano Andrés Barrios, una voz nueva en la fusión del jazz y el flamenco que se presentará con un trío de altura en el que le acompañan el contrabajista cubano Reinier Elizarde, ‘Negrón’, y el baterista iraní Shayan Fathi. Al final del concierto se incorporará como invitado el cantante Manuel Lombo, con el que se recordará a Armando Manzanero.

El 14 de julio, el Jazz San Javier acoge el estreno nacional de 25 años sin Tete, un proyecto liderado por el pianista Chano Domínguez –le acompañarán dos socios habituales, Laura Simó y Eladio Reinón– que recuerda al gran Tete Montoliu, el primer músico de jazz español reconocido internacionalmente. Con la participación de músicos cercanos a Tete Montoliu, como Horacio Fumero, que fue su contrabajista, recordarán el repertorio habitual del genial pianista catalán. Y a continuación llegará el turno de los «inclasificables» Vintage Trouble, que ofrecerán su primer concierto en la Región. Su propio vocalista, el carismático Ty Taylor, define su banda «como si James Brown cantara con Led Zeppelin».

Continuando con el repaso al cartel por orden cronológico, Steve Vai presentará su último álbum, Inviolate (2022), el viernes 15 de julio, mientras que para la noche del 16, el Jazz San Javier ha vuelto a mirar a la escena británica, de la que también se traerá a Young Gun Silver Fox. Será la primera vez que el dúo formado por Andy Platts y Shawn Lee, herederos del west coast pop y el soft rock de la costa de California, actúen en España. Y tras ellos, esa misma noche, se pondrá en escena otra de las producción del festival: Skol 2022, que reúne a grandes músicos de jazz europeos como ocurriera antaño para la grabación del álbum en directo Skol (1979), con Oscar Peterson y Stephane Grappelli, entre otros. En esta ocasión, San Javier reúne al guitarrista sueco Ulf Wakenius, al contrabajista francés Pierre Boussaguet y a los españoles Ignasi Terraza al piano, Raúl Márquez al violín y Marc Miralta a la batería.

El 20 de julio, el Parque Almansa recibirá a otra de las estrellas anunciadas durante aquel adelanto del pasado mes de marzo: a Terell Stafford –«uno de los grandes trompetistas de la actualidad»– junto al Bruce Barth Trio. La vocalista Sara Dowling, uno de los nuevos talentos musicales del momento en Reino Unido, será la artista invitada en la última parte del concierto. Y, en la explosiva recta final de esta edición, Zaz el día 22 y Cyrille Aimée más Matt Bianco el 23. La venta de entradas tanto para estos como para el resto de los conciertos se abrirá «en los próximos días», pero el festival ya ha anunciado que los precios estarán entre los 15 y los 25 euros, a excepción de los conciertos de Steve Vai (35 euros) y la cantautora francesa (50-55 euros). Los abonos, que incluirán todas las actuaciones salvo estas dos, costarán 100 euros.