La cantautora francesa Zaz lidera el último avance de la edición"más ecléctica" del Jazz San Javier

El Festival Internacional de Jazz de San Javier ha completado esta mañana el pequeño (gran) avance del cartel que hizo a finales de pasado mes de marzo. Entonces se anunciaron apenas un puñado de nombres para su próxima edición –que tendrá lugar del 1 al 23 de julio en el municipio murciano–, pero todos de entidad, como es habitual. Porque ya entonces se dijo que por el Auditorio Parque Almansa pasarían este verano artistas como Emmet Cohen, Peter Berstein y Mark Whitfield y Terell Stafford, y, muy especialmente, Vintage Trouble y Steve Vai, que ya anunciaban la edición más guitarrera de la larga historia del festival. Pero, obviamente, no serán los únicos.

De hecho, la Concejalía de Cultura de David Martínez –con la inestimable colaboración del que fuera director del Jazz San Javier hasta 2020– ha organizado once noches de música en directo en las que destaca especialmente la presencia de la cantautora francesa Zaz, que el viernes 22 presentará en la localidad su último trabajo discográfico, Isa (2021).

También llama especialmente la atención la visita de la banda británica Matt Banco, pionera en la fusión de la música pop con el jazz y los ritmos latinos. La formación liderada por el vocalista Mark Reilly –y que fue muy popular en toda Europa a mediados de los ochenta– será la encargada de cerrar el programa de esta vigésimo cuarta edición el día 23, con un concierto doble que abrirá la cantante franco-dominicana Cyrille Aimée.

Otro grupo a tener muy en cuenta de este Jazz San Javier 2022 es Incognito, banda con más de cuarenta años de trayectoria y que está considerada como una de las principales referencias del acid jazz, un estilo que tuvo su auge en la década de los noventa y que surgió de la innovación y fusión –sí, David Martínez habla de una de las convocatorias "más eclécticas" de la historia del festival– de géneros principalmente afroamericanos. Los de Jean-Paul Maunick, 'Bluey', que comparten la capitanía de esta tendencia musical junto a gente como Jamiroquai y Brand New Heavies, serán, por su parte, los encargados de inaugurar este programa el día 21 junto al Emmet Cohen Trio.

Por otro lado, conviene destacar a los dos artistas cuyas carreras serán reconocidas por la organización del Jazz San Javier. En primer lugar, la Concejalía de Cultura rendirá pleitesía al pianista norteamericano Kenny Barron, "leyenda viva de la escuela de Detroit" que deleitará al público del Parque Almansa el viernes 8 de julio. Pero este año también se ensalzará especialmente la figura de la vocalista Gunhild Carling, 'The Swedish Queen of Jazz', que agradecerá este premio con, no uno, sino dos conciertos, y ambos gratuitos: el primero, el día 10 en el Puerto Deportivo Tomás Maestre de La Manga del Mar Menor, y el segundo, el día 11 en el templete de los jardines de la Ermita de San Blas, en Santiago de la Ribera.

Este último se enmarca en un nuevo ciclo de conciertos bautizados como 'Jazz in the Garden' que ofrecerá en ese mismo escenario tres actuaciones "al más puro estilo Nueva Orleans", invitando a los vecinos del municipio a acercarse a estas actuaciones "con su silla plegable, su cerveza y su bocata. Queremos que sea algo improvisado y que la gente disfrute de la música de la forma más casual.