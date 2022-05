Los 'otakus' invaden el Salón del Manga de Cartagena

Comienza la VIII edición del Salón del Manga en Cartagena con una afluencia masiva de seguidores de la cultura japonesa y el anime. Un evento que se ha hecho esperar tres años por culpa de la pandemia y ha sido recibido con los brazos abiertos por miles de personas. Para esta edición se han invertido cuatro meses de preparativos en los que han participado más de cuarenta personas entre organizadores y voluntarios. Sin embargo, ha merecido la pena pues se estima una afluencia masiva en la que se han vendido más de 12.000 entradas, a las cuales se sumarán varios cientos de ventas en taquilla a lo largo del fin de semana, sumando una asistencia mayor que en ediciones anteriores a la pandemia.

Desde bien entrada la mañana eran miles de personas las que hacían cola para entrar al pabellón. Divido en tres zonas, los jóvenes y no tan jóvenes disfrutaron de todo tipo de actividades. Desde torneos de videojuegos a exposiciones, charlas e incluso talleres y concursos relacionados con la temática japonesa. Unas actividades de las que disfrutaron todo tipo de aficionados al manga, de edades muy diversas, todo tipo de ideologías y toda clase de gustos. “Lo mejor de este tipo de eventos es el ambiente, todo el mundo te acepta y es muy cercana. Además, siempre tienes de que hablar con la gente pues todos compartimos gustos”, comentaba Ángel, habitual asistente a este tipo de eventos acompañado en esta ocasión por su mujer y su sobrino.

Uno de los motivos principales para asistir a Cartagena se ReManga es el amor por el “cosplay”, o lo que es lo mismo, por disfrazarse e interpretar a sus personajes favoritos. “Me gustan este tipo de eventos porque puedo venir haciendo cosplay sin que me miren raro. El tema del cosplay es lo que más me gusta de todo, incluso me preparo a mano mis propios disfraces”, explicaba Daniel, quien afirmaba haber tardado unas dos semanas en preparar su vestimenta para acudir. También Marcos, voluntario en el Salón Manga, admitía que era su parte favorita del evento: “Vi que buscaban voluntarios y no dudé en apuntarme. La experiencia es muy buena y disfrutas de unos cosplays muy trabajados”, señalaba.

El merchandising ocupa una parte muy importante del Salón del Manga este año. “Los puestos de merchandising son un 30% del evento, hay mucha gente que viene con la intención de llevarse un recuerdo. Yo mismo suelo llevarme alguna figurita de mis series favoritas”, explicaba Antonio Álvarez, codirector del Salón. También los dueños de los expositores admitían que este tipo de eventos suponen un gran porcentaje de su facturación mensual. “Durante la pandemia tuvimos que cerrar, porque vendiendo únicamente por internet, no nos daba para sobrevivir. La mayor cantidad de ventas las realizamos en estos encuentros”, explicaba el responsable de uno de ellos.

Sin embargo, todos estaban de acuerdo en que lo más destacable de este tipo de salones es el ambiente. “Si vienes una vez vuelves a la siguiente. Existe muy buen ambiente, con personas muy sanas. No hace falta ser friki para disfrutar de la cultura japonesa”, comentaba el organizador. “ Aquí te sientes seguro, sabes que nadie te va a mirar raro ni te van a faltar al respeto. Podemos disfrutar de nuestros hobbies sin necesidad de aguantar tonterías de aquellos que no nos entienden”, argumentaba Ainoa, asistente a la VIII edición del Salón del Manga en Cartagena.

“Es un sitio de seguridad no solo para el colectivo ‘friki’, sino para todo tipo de minorías. He estado observando que hay mucha gente llevando símbolos LGBT, puede ser que haya algún tipo de correlación entre el mundo del anime y las minorías”, añadía la joven asistente que portaba una bandera en apoyo al colectivo.

La “fiesta de la cultura japonesa” transcurrió de forma animada y sin incidentes, entre charlas, conciertos de K-pop y sobre todo entre coloridas imágenes de cosplayers que interpretaban a sus personajes favoritos.