El divagar incesante de las palabras

Nada hay que vuele más que las palabras. Han nacido para volar. La ciencia etimológica es tan sólo un intento ciego de controlar esos vuelos. Nacen múltiples, todas, y vuelan de un significado a otro, contiguo o no, y de una lengua a otra, adquiriendo nueva fonética. La escritura fijó levemente ese divagar incesante de las palabras, en la Historia del Mundo. Pero no fue suficiente. En algunos casos, esa escritura, novedad aún en el completo devenir histórico del ser humano, no fue sino un aeropuerto más del que despegar de nuevo las palabras, en busca de una Babel que nunca será definitiva.

Leyendo el admirable libro de Charo Guarino, Vuelo de palabras (Áurea, 2022) —escoltada por unos caballeros de lujo en prólogo, epílogo y diseño, a saber: Paco Nadal, Ángel Montiel y José Luis Montero— se refuerza uno en esa idea del eterno caos admirable que es el vuelo de las palabras. La Etimología es ciencia y es arte a la vez. Tan rica es en ventura, que invita a que vuele también la imaginación del etimologista. Un etimologista sin imaginación es un taxidermista de palabras. No hay peor cosa que conferirle destino de naturaleza disecada a una palabra. Por otra parte, la ciencia etimológica se nutre considerablemente de advertencias de condición y posibilidad o alusiones a terceros que sostienen posturas personales sin demostrar. La Etimología es la fértil incerteza de lo posible, la más de las veces. Charo Guarino, profesora de Lenguas Clásicas, sabe que la Etimología es algo vivo, vibrante, que tiene múltiples orígenes y aún mayor de multiplicidad de destinos, todos fugaces. Por eso, el cine, el humor, la experiencia propia y la alusión literaria o televisiva, y muchas más cosas, comparecen por aquí y por allá, en las páginas de este libro impar, con apariencia de diccionario. En él, se halla todo lo concerniente al ser humano, y lo completa, como dice el viejo adagio latino: Homo sum, humani nihil a me alienum puto (soy hombre y nada humano me es ajeno). La Etimología es Historia, es Ciencia, es Conjetura, es Vida, en suma. Este libro lo demuestra. Pero si lo etimológico no es, gracias a Dios, algo así como una guía de ferrocarriles, sí hay que tener una buena, buenísima brújula para seguir la pista a las palabras, con una universalidad de saberes y de capacidad de relación que únicamente la vocación filológica puede alcanzar, si se comparte con la creatividad. Es el caso de nuestra autora. Ya deseamos una segunda entrega, acaso estival, que psicoanalice las palabras y les dé luego su libertad innata. Recientemente, hemos asistido a una cierta eclosión literaria y editorial, con notorio éxito, del mundo clásico grecolatino, con el libro El infinito en un junco, de Irene Vallejo, que está en la memoria de todos. Este libro continúa, acrecienta y amplía esa estela. La profesora Guarino, poeta y ensayista, se lanza con este libro a la prosa creativa con base en la ciencia filológica. Su seguro éxito será un missil, y no tan sólo uno más, contra la pretensión de los detentadores de la política educativa actual, en orden a prescindir de las lenguas clásicas en los planes de estudios. Las lenguas clásicas son el germen, el núcleo y el venero de todo hálito cultural. Con libros como éste se demuestra tal aserto.