Caín, entre las estrellas

En 1821 Lord Byron escribe Caín, un drama de tres actos que el propio autor califica de misterio.

Fresco aún el recuerdo del Paraíso perdido, cuyos límites custodian fieros ángeles, la tierra es joven y está prácticamente vacía, habitada por un pequeño grupo humano, formado en torno a Adán, Eva, y sus hijos Caín y Abel con sus esposas que son además sus hermanas. Aun habiendo desaparecido la inocencia, la humanidad no acaba de salir del barro de su ignorancia. Apenas el minúsculo grupo concibe que pueda haber otro mundo más allá del que ellos contemplan con sus ojos, y pasan los días cuidando rebaños, arando la tierra y presentando sacrificios a Yahvé. Este es un dios ausente, distante, que ha condenado a la humanidad a sufrir la muerte, tan solo porque en el pasado, la serpiente, el más astuto de los animales que vivía en el Jardín, engañó a Eva.

Caín siente la opresión del dueño del Jardín, es consciente de su poder cuando espía desde el bosque los altos muros del Paraíso y a los ángeles que lo custodian. Pero no acepta en modo alguno que ese poder sea bondadoso, sino arbitrario. ¿Qué debe agradecer la humanidad a este dios que la creó primero inmortal para luego degradarla al barro de donde la extrajo, simplemente a causa de un error cometido por unos padres inocentes, inducidos a engaño? Caín se pregunta insistentemente qué puede haber de malo en unir los frutos de los árboles de la vida y de la sabiduría, si también el dios del Paraíso es sabio e inmortal. La única razón es que el viejo del Jardín no quería iguales, que alguien pudiera alcanzarlo, y quizá odiarlo. Mas ¿por qué habría de ser odiado si no tuviera una naturaleza cruel?

Estos pensamientos agobian a Caín. Siente cercana la amenaza desconocida de la muerte, y por ello comienza a negarse a rendir el culto a Yahvé, a presentar sus sacrificios, pues ¿cómo puede un dios, al que todos llaman bondadoso, encontrar satisfacción con la sangre de tiernos corderos, que no han hecho ningún mal para acabar degollados sobre toscas aras de roca, salvo nacer? El futuro fratricida rumia unas ideas que le atormentan y que solo pueden proceder de la semilla que el árbol de la ciencia dejó en la raza humana, una vez que los primeros padres comieron de él.

Ha de ser Lucifer, otro de los excluidos de Yahvé, quien se aparezca al descontento y le muestre a través de un viaje prodigioso cuán grande es la inmensidad del universo que ignora, y en el que la minúscula superficie de barro y roca que habita, antes para él único mundo posible, no es más que un leve punto en la inmensidad sin límites del universo. Lucifer muestra a Caín mundos ignotos, soles y planetas. Aún hace mucho más: descorre el velo del enigma, le muestra el pasado, el presente y el futuro. Ante él aparecen las imágenes espectrales de las más diversas razas anteriores a la humana, seres gigantescos y fabulosos, extinguidos en la corriente eterna del tiempo. El Diablo le hace incluso a cruzar las puertas del Hades para ver a aquellos que han de morir y de cuyo destino no pueden escapar, incluso miríadas de años antes de haber nacido. Yahvé solo ha sido el creador de un mundo imperfecto. Descontento con sus obras, las abandona, las expulsa, las rechaza, las condena a habitar en el infierno, o en un mundo hostil, sometidos a la tiranía de la muerte.

Cuando Lucifer deposita a Caín sobre la tierra de la cual nació, el hombre de barro condenado a la tierra ya no puede dejar de contemplar el cielo, esa pasmosa galería de infinitos astros y cuerpos celestes en permanente cambio y movimiento e indiferente ante la presencia de la humanidad, diminuta y fugaz. Nadie, ningún hombre, ni aunque hubiera de ser su propio hermano; nadie, ni el ser más inocente de la tierra, podría imponerle jamás que volviera a inclinarse ante el viejo del Jardín, ni que pidiera perdón por haber nacido culpable. En áridos yermos, al Este del Edén, la raza maldita de Caín perfeccionará el conocimiento del fuego, unido al de los crisoles, descubrirá los secretos de la escuadra y del compás, levantará ciudades y forjará espadas.