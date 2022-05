Sean Frutos: "Volvemos con el fuego que teníamos acumulado"

Flores imposibles (2022) es el título del nuevo álbum de Second, que saldrá a finales de septiembre, y del que ya se conocen algunos temas. Ha servido también para dar nombre a una gira por teatros con una propuesta escénica totalmente renovada y que hoy y mañana hará escala en el Romea. Van a ser dos conciertos de dos horas donde presentarán cinco canciones del último disco, que ha contado con la colaboración en la producción de Manuel Cabezalí y Víctor Cabezuelo (Rufus T. Firefly), que han ayudado a la banda a explorar caminos inéditos, nuevos rincones y sonidos. Y es que las ‘flores imposibles’ son las que aparecen donde no se las espera, en un desierto, asomando entre la nieve o brotando de una grieta en la pared. Así, en un entorno hostil, han nacido estas canciones, explica Sean Frutos.

La gira arrancó a principios de abril en La Rambleta de Valencia. ¿Qué tal ha transcurrido? ¿Cómo ha sido esa vuelta a los escenarios?

Abrimos en Valencia porque es la ciudad donde más estuvimos con el disco anterior, y creíamos que empezar esta nueva aventura allí era una buena forma de saldar nuestra deuda con la ciudad. Nos reciben siempre con mucha energía, y muy abiertos a vivir una experiencia única. Y eso es lo que estamos intentando, que cada concierto sea especial e irrepetible. De momento, todo está saliendo como imaginábamos.

Habéis elegido presentaciones en sitios elegantes, en teatros. ¿Qué características tiene el nuevo espectáculo?

Es que el concepto del espectáculo, que gira en torno a una ‘flor imposible’ central, flanqueada por unos arcos luminosos, era muy de teatro. Era lo que teníamos en la cabeza para este comienzo. Luego, la gira puede variar, mutar y transformarse, pero esta presentación inicial la teníamos clara.

¿Disfrutáis entonces más los formatos pequeños que los grandes festivales?

En realidad, estos aforos, de unas mil personas, son perfectos para que todo el público pueda estar atento a cada detalle de lo que ocurre en el escenario. Se les puede mirar a los ojos, y eso es perfecto. Los festivales se disfrutan de otra manera; hay que ir con otra actitud. Son formatos diferentes, ni mejores ni peores, solo distintos.

Por lo presentado hasta la fecha, Flores imposibles tiene la apariencia de ser el germen de una nueva etapa para Second.

Lo es. Quizás sea nuestra irremediable madurez. Y mira que en el fondo somos unos niños que sueñan con hacer música, pero no podemos evitar haber madurado y visto cosas que nos han hecho tener diferentes perspectivas de la vida. Esto se refleja en las canciones del disco.

Parece que en la actualidad tengáis una debilidad por el color rojo. Están las flores rojas, el salón rojo del vídeo, la imagen... ¿A qué se debe?

Es la pasión. No se puede vivir sin ella. Es fundamental sentir a cada instante que estamos en esta vida, de la que no sabemos absolutamente nada. Solo que hay que sentir y disfrutar. Pero siempre respetando, obvio.

¿Está ya el disco completamente terminado o queda algo pendiente algo? Digo esto por la dosificación que estáis haciendo con los adelantos...

El disco ya está terminado, mezclado y masterizado desde enero. Nuestros productores, Manuel y Víctor, además de dos grandes artistas, saben lo que es cumplir con un calendario, y como habíamos trabajado tanto en la preproducción, lo que fue en sí la grabación fue bastante rodada.

Estáis adelantando un par de canciones inéditas para los que hayan adquirido los tickets de vuestros conciertos. ¿Es algún tipo de recompensa? ¿Saldrán también en el disco, una vez publicado?

Sí, por supuesto. Estas dos canciones estarán incluidas en el disco.

¿Qué podéis contar de ellas, de Muévete y siente y Ya no estamos para gilipolleces. La última parece una respuesta airada...

Pues en realidad hablan bastante de esa pasión que te comentaba. Los títulos casi que lo dicen todo. Hemos aprendido a distinguir lo que queremos y a quien queremos a nuestro lado. También decimos las cosas (las buenas y las malas) a la cara, mirando a los ojos, directamente y de forma asertiva. Sin sentimiento no somos nada, así que, vamos a experimentar, a movernos, a vivir.

En otro momento me decíais que estas canciones habían nacido en ese territorio difícil y hostil que fue la pandemia (creo que eran diez, pero se han quedado en nueve para no romper la uniformidad). ¿Cuál es el aliento de Flores imposibles, su leitmotiv?

Pues que dentro de este terreno yermo que comentabas, de ese territorio difícil y hostil, es donde germinan las flores imposibles, dando un respiro, aportando belleza, siendo nuestro refugio.

Estado de alegre tristeza es la canción oxímoron del disco, y parece que deja traslucir un poco vuestra evolución. ¿Hay otro single que muestre más meridianamente la ruptura con lo anterior?

En realidad, como single, no creo, pero hay una canción, que gusta mucho a Víctor Cabezuelo, y que se llama Los grandes ausentes, que tiene una estructura más loca.

¿No os habéis dejado tentar por el autotune y los aires urbanos del denominado ‘nuevo pop’?

El mundo no necesita a Second con autotune. No es nuestra naturaleza, y hay muchos haciendo eso ya.

¿Y qué nos podéis contar de El contorno de tus miedos? ¿Hay algún tipo de temor?

En realidad, sí, pero ese contorno es como el fin del temor. Ahí nos vemos. Ahí nos encontramos.

¿Cómo ha sido la experiencia de estudio con dos grandes como Manuel Cabezalí y Víctor Cabezuelo? ¿Queríais cambiar de aires? ¿Qué habéis encontrado a lo largo de esta colaboración?

Trabajar con diferentes productores, al final, te hace mejor músico. Ellos han aportado notas que nosotros no meteríamos, estructuras diferentes, puentes, conceptos... Por ejemplo, Estado de alegre tristeza se la presentamos muy abigarrada. Ellos la simplificaron, y la llevaron a una elegancia que le sentó muy bien. Esto es un ejemplo, pero dentro del disco, hay varios.

¿Cuándo? Hoy y mañana, 20.00 horas ¿Dónde? Teatro Romea, Murcia ¿Precio? 22/28/35 euros



Vuestra música tiene un sello muy marcado. ¿Os cuesta reinventaros de un álbum a otro?

Eso intentamos. Supongo que si estamos tantos años haciendo música es porque vamos proponiendo algo distinto en cada disco. De otra forma, nos aburriríamos, y se notaría.

Ha habido cuatro teclistas diferentes en este disco, así que se va a notar, pero ¿sigue siendo un disco guitarrero?

Creo que hay un equilibrio perfecto entre la fuerza de las guitarras y la dulzura que pueden aportar ciertos sintes. También hay teclados con graves, que suman peso a algunas canciones. Es un disco muy de directo. Estamos disfrutando mucho en este inicio de gira.

Tras más de veinte años de carrera, decís que estáis en vuestro mejor momento. ¿Es más fácil hoy en día hacerse un hueco en la música que hace dos décadas?

No tengo ni idea. Hay más artistas, supongo que debido a la facilidad para acceder a hacer música y difundirla. Eso es bueno, pero también, al ser más, quizás pueda ser más difícil hacerse notar. Yo lo único que sé es que estamos aquí, que seguimos haciendo lo que queremos y nos gusta, y que, de momento, somos felices, así que vamos a seguir dándolo todo en los escenarios.

En Murcia sumáis dos fechas en el Teatro Romea. ¿Cómo será la propuesta escénica? Tengo entendido que el show alcanza las dos horas...

Sí. Los conciertos de teatro o sala te permiten desarrollar un repertorio más largo. Como decía, mucho rojo, mucha emoción, baile, risa, llanto, furia..., y lo que surja, porque siempre es interesante ver qué ocurre, qué nos dice el teatro estos dos días, y cómo se lo devolvemos.

¿Puede que esta gira quizás sea en la que más trabajo y empeño habéis puesto? ¿Lo necesitabais como una terapia después de estos dos años horribles?

Desde luego. Hemos apostado todo por esta gira. Después de tener que reducir el formato al acústico para poder realizar los conciertos en pandemia, queríamos volver con toda la fuerza del eléctrico, con la banda al completo, y con el espectáculo que teníamos en mente. Volvemos con el fuego que teníamos acumulado.

El título Flores imposibles parece que ahonda en la esperanza. ¿Os sentís portadores de esperanzas para estos tiempos salvajes?

Cuando recibimos ciertos mensajes, en las redes sociales, de cómo nuestras canciones sirven para sobrellevar ciertas dificultades, putadas u obstáculos que pone la vida, nosotros pensamos que nuestro trabajo está hecho. Es lo mejor que te pueden decir. A todos nos gusta sentirnos útiles para otros. En esta etapa, hemos visto que nuestra aportación a los demás es precisamente esa esperanza en forma de canciones, letras, música. ¿Se puede ser más afortunado?

Esta vez no tocasteis en el Warm Up. ¿Estuvisteis por allí? ¿Pudisteis pasar desapercibidos?

Yo no fui, porque me tomé unas merecidas vacaciones en Canarias. Llevaba desde noviembre sin parar, y al tener dos semanas libres, no lo dudé. También lo necesitaba para encarar este mes de mayo, que viene cargado de conciertos para Second. Me dijeron que el festival estuvo muy bien. Jorge y Fran sí estuvieron, y supongo que no pasarían desapercibidos. Eso no está en su ADN...