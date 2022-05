A Jaime Lorente se le conoce principalmente por sus papeles en “La Casa de Papel”, “Élite” o “El Cid”, sin embargo, el popular actor tiene una faceta musical que asomó con los temas “Corazón” y “Acércate”. Ahora el artista murciano apuesta por su carrera discográfica y se prepara para debutar con el EP “La Noche”, su proyecto “más importante”.

“Este disco es muy importante para mí, es un trabajo muy personal en el que me he desnudado por completo, por lo que estoy feliz, estoy nervioso y estoy ansioso porque la gente lo pueda disfrutar ya de una vez”, confiesa el actor.

Según cuenta el propio actor, este primer EP de cinco canciones -entre las que incluye una colaboración Natos de Natos y Waor, y que ya se encuentra en todas las plataformas digitales-, es “la primera etapa de un largo viaje musical”. “Me tomo en serio esto de la música, y en cuanto pueda empezaré a trabajar en un disco propiamente como tal”, aclara.

Desde muy joven, Lorente (Murcia, 1991) se introdujo en el mundo de la música gracias a su hermano mayor, especialmente en el rap. Poco a poco y ya con un cierto conocimiento musical, empezó a componer canciones, a las que dota de un estilo particular: una simbiosis de rap y pop, aunque no descarta tocar otros palos.

“Es cierto que siempre me ha gustado rapear, desde pequeño ya lo hacía, pero ahora quiero experimentar un poco con todos ellos, quiero buscar un código y poder jugar con los diferentes sonidos”, reconoce.

¿Por qué dice que este es el proyecto más importante de su carrera?

Porque para mí la música va un poquito más allá de lo que significa crear una canción propiamente dicha. Para mí, la música tiene el nombre de Pablo Garaeta (su productor) que es quien me ha enseñado a darle forma a todas las cosas y voces que estaban en mi cabeza y revoloteando por mi corazón. Le quiero tanto, que hacer un trabajo como este junto a él ya es muy importante para mí.

¿En qué momento de tu vida te planteas que quieres hacer música y sacar un disco?

Bueno, siempre me ha gustado la música, y cuando conocí a Pablo y empezamos a jugar con los sonidos y las letras. Un día él me mandó un ritmo así electrónico y de repente me entraron ganas hacer una canción con este estilo, y así fue como Pablo, cuando lo escuchó me dijo que había que hacer un EP, y yo me tiré a la piscina (ríe).

Sacamos unas cuantas canciones antes como “Corazón”, “Acércate” y “Mirando al sol” y luego ya nos pusimos de lleno a trabajar en el EP. Estuvimos 10 meses dándole duro.

¿Por qué el título de ‘La noche’? ¿Qué significa para ti?

Es un poco metafórico. En la noche se despiertan los demonios y la única forma de acallarlos es sabiendo que tú no eres uno de ellos, pero para saber eso tienes que haber vivido antes cosas de demonios. Es decir, representa esa parte nocturna y oscura que tenemos todos dentro, que quizás cuesta reconocer, pero sin la que no se podrían disfrutar también los días y la luz.

Por otro lado, también muestra la parte divertida de la noche, la de la fiesta, la alegría y el jolgorio.

El disco se compone de cinco canciones: “El chaval”, “Lengua de gata”, “Saturday”, “Guapo y loco” y “Sra Smit”. Esta última, ¿la compusiste especialmente para Milena Smit? Ya que también es la protagonista del videoclip.

No la compuse aposta para ella, pero sí que se la he dedicado. Esto surge cuando estábamos rodando una película en Sevilla, “Tini y Tina”, que se estrenará el año que viene, y le pedí el favor de que protagonizara el vídeo conmigo y aceptó encantada. Así que le devolví el favor en modo de dedicación, por eso lleva su nombre.

Qué pasaría si ‘La noche’ tiene gran éxito, ¿peligraría su carrera como actor?

No, no creo. Creo que con paciencia se pueden compaginar ambas cosas y que ninguna se coma a otra. Los horarios que tenemos Pablo y yo son muy amoldables, y se pueden compaginar. Y actuar me encanta, es una pasión que tengo desde que soy niño, asi que si me salen proyectos que me interesen no los dejaría de lado por la música.

Vamos que va a ser como Hannah Montana

Sí, voy a ser el Hannoh Montano español (ríe efusivamente)

Lorente ya ha confirmado su presencia en algunos de los festivales más importantes del verano y se podrá escuchar su nuevo disco en las fiestas de San Isidro de Madrid, en el Holika Festival, Sonica Festival, Boombastic y Arenal Sound, entre otros.