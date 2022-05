Warm Up 2022: canciones y actitud

Antes todo esto era indie. Una frase que valdría para indicar el declive del pop de guitarras, pero que en la segunda jornada de Warm Up, y como resumen del festival, puede decirse que el indie aún sobrevive y ayer ofreció algunos de sus momentos más inspirados con Miles Kane y The Vaccines, lo que en definitiva viene a ser el poder de las canciones y la actitud. Aún hay esperanza.

El Warm Up es un evento que, a pesar de contar cada vez con más competencia, parece que sigue resistiendo en la cruda batalla de macroeventos: conviene no olvidar que es un festival de música, con una jungla de géneros en la que no parece haber manera de orientarse, aunque tal vez la gracia reside justamente en esa sensación de extrañamiento permanente.

Lo importante son los conciertos, aunque cada día sea menos el público que va a disfrutar de la músicas: ‘ir de festival’ (entrar a un gran recinto lleno de gente dispuesta a pasarlo bien donde además hay música) se ha convertido en una actividad por sí misma.

Hace tiempo venimos pregonando que Miles Kane es uno de los mejores solistas británicos de su generación. Pues bien, el de Liverpool ofreció anoche un jubiloso concierto que ha sido de lo más convincente de la historia del festival -para ponerlo junto al de Noel Gallagher- con ese punto entre elegante y gamberrete, con perfecto control de la escena, y canciones que ganan en directo.

Miles Kane ha recorrido un largo camino desde que dejó The Rascals, y compartió The Last Shadow Puppets con su amigo Alex Turner de Arctic Monkeys (de hecho rescató Aviation, un momento fuerte, con su melodía propulsora y enigmática). Turner le ayudó a escribir parte de su debut, pero no necesita de favores para atronar sobre el escenario con su desaliño garajero sixty, y es encantadoramente auténtico (entre bailoteo y bailoteo le pone ganas). Presentaba disco nuevo, Change the show: canciones de ritmo fuerte y rápido, infalibles en cualquiera de sus enloquecidos conciertos, pero aprovechó para desplegar un variado repertorio que hace guiños al glam (su voz recuerda mucho a Marc Bolan), al northern soul (hay momentos que crees estar escuchando al Style Council) y al pop británico más clásico (la versión que hizo de Don’t let me down de los Beatles sonó como si la hubiera compuesto él hace unos meses). En su nuevo disco hay todavía destellos de su pasado indie, y mucha arrogancia, especialmente en Don’t Let It Get You Down, pero el sonido es más pulido y sofisticado, más maduro y sensible, acorde con su actual visión de la vida, aunque aquí no vino a relajarnos.

De Miles Kane hay que esperar lo inesperado. Never Get Tired Of Dancing es un puntazo, muy divertida, con ciertas influencias glam. Empieza con un grito, la combinación de un riff de guitarra sucio con el piano da buen resultado, y el estribillo se incrusta en el cerebro. Habla de cambio y de mirar al futuro Y no hay mejor forma de hacerlo que bailando al ritmo que él marca. En Re-arrange clavó perfectamente el sonido de una época tan influyente como los 60; es una de las muchas canciones que guarda como una bala en la recámara para levantar a la peña de cualquier festival. No habla mucho entre canciones, pero cuando toca contagia una emoción casi infantil.

El concierto lo reafirmó como figura insigne del indie rock moderno; se metió al público en el bolsillo sin despeinarse. La última parte resultó sencillamente perfecta, con Don’t Forget Who You Are retomado por el público que de repente se vuelve emblemático y se convierte en apoteosis: Miles se aseguró de que nadie acabara el concierto sin haberse divertido. Aportó una perspectiva fresca a un repertorio que de otra manera podría resultar algo anodino, demostrando que su música no es solo para ‘hooligans’, aunque rebose actitud. ¿Le ponemos un 10?

El alivio del regreso a los festivales con normalidad contribuyó en parte a la emoción que se palpaba, pero a The Vaccines, que hacen honor a la etiqueta de mejor grupo británico en directo, les basta con su propio mérito. La introducción fue explosiva: los colosales riffs de Freddie Cowan establecen la narrativa del concierto en una apertura infecciosa, y Justin Young no flaquea, tiene la voz en su punto, y dirige al público como a una orquesta. Es el arquetipo de ‘frontman’, con ganas de involucrar a todo el mundo. Al grupo también lo dirige con aplomo, mostrando una complicidad casi telepática con el bajista.

Consistentes, exultantes, The Vaccines inyectaron vida a la noche. Llegaron con el entusiasmo alto y las voces perfectas. Después de una década de giras y rock and roll, el quinteto británico nos inoculó una mezcla de éxitos de What Did You Expect From The Vaccines? (2011), Combat Sports (2018) y de su nuevo álbum, Back in Love City, un disco conceptual inspirado en distopías cinematográficas. Habría molado escuchar más de English Graffiti y Come Of Age, pero, con los fastos del décimo aniversario recientes y canciones nuevas que mostrar, es comprensible el repertorio que finalmente trajeron, demostrando que, aunque 10 años más viejos, mantienen el aura juvenil. Las canciones del nuevo disco se alternaron con Teenage Icon, Post Break Up Sex, o rompepistas como If You Wanna, y dejaron claro por qué desafían estereotipos generacionales.

Las guitarras siguieron en alto con Triángulo de Amor Bizarro. La mayoría del público se situó delante de Izal para acompañarlos en su despedida, pero los gallegos, a quienes vimos en la vuelta del Lemon Pop junto a Carolina Durante, tuvieron también mucho gancho confinados en el escenario más pequeño. Son una de las bandas más arriesgadas, extremas y sorprendentes, y siempre les gustó explorar los límites en sus composiciones, así que ofrecieron una suerte de aquelarre sónico, una apoteosis de ruido, con la batería atronando y esas marañas de shoegaze chirriante marca de la casa, a un volumen desorbitado en el que casi nos sangren hasta los tímpanos.

El concierto de Izal tenía sabor a despedida y drama. La Fica estalló ante los gritos de los miles de fans que cantaban sus canciones de pe a pa en una verdadera catarsis emocional. La banda anunció el pasado mes de febrero un parón indefinido. «Se ha hecho largo, pero al final vamos a tener la fiesta que nos merecemos», dijo Mikel al principio.

El disco más personal escrito por Mikel Izal es Hogar. En primera persona, alejado de lugares comunes y centrado en experiencias muy personales, funciona como antídoto ante las adversidades, y muestra el corazón de su autor. Tal vez por eso Izal dieron uno de los mejores conciertos. Por sonido claro, por escenografía, por el montaje, y por la paz que Mikel ha logrado transmitir en este viaje vital. Meiuqér hizo que el personal se sumergiera en este trance personal y se rindiera a los pies del grupo, que repasó grandes éxitos como Copacabana, La mujer de verde, Mi pequeña gran revolución o Qué bien. Durante esta última Mikel se metió entre el público, para sentirlos cerca y verles las caras sin mascarilla, para volver a respirar ese contacto después de tanto tiempo. Fue un solemne «hasta pronto» que dejó a sus seguidores un regusto agridulce.

Zahara nos llevó de rave. La artista ubetense, recientemente ganadora de seis premios MIN de la música, presentó dentro de su gira Puta Rave un espectáculo con puesta en escena muy especial, inspirada en las raves londinenses y berlinesas a las que ha asistido en los últimos años. Se cumplía un año de la salida del disco y ofreció una ‘sesión de madrugada’, un nuevo show completamente electrónico donde el corazón de la propuesta está en el techno, y las canciones se remezclan en una apuesta radical por las máquinas. La calidad audiovisual es sobresaliente, y el fondo de escenario se convierte en discoteca, con temas como Berlín 4U, cuya electrónica se extiende hasta alcanzar el éxtasis. Un frenético viaje de sensaciones positivas y reflexiones.

Sorpresa gorda la de Georgia, la hija de Neil Barnes (Leftfield) ¿Una baterista que canta? ¿Una productora que toca la batería? Una ‘one woman band’ donde la joven cantante británica canta, aporrea la batería, dispara los samples y baila como en una rave.

Fue un poco extraño que pusieran a La La Love You tan tarde, y en el segundo escenario. Pero invitaron a su público a beberse de un trago La pócima del amor para ver la vida en color rosa, y conectaron fácilmente. David Merino, Roberto Castrillo y Celia Becks pusieron ritmo a la fiesta inaugurándola con Big Bang, la canción que hicieron con Delaporte, teletransportando al personal al patio del colegio, cuchicheando sobre amores prematuros, fantaseando con el primer beso, soñando sin miedo y en voz alta.

Si el primer día fueron Arde Bogotá los encargados de abrir el festival para la segunda jornada, los elegidos del sábado serían también otros cartageneros, Nunatak, que hicieron un concierto digno de estar mejor situados, repartiendo positividad y buenas vibraciones para los más madrugadores, sin dejar de lado reivindicaciones como el Mar Menor y mostrando su orgullo por el logro de la ILP, para lo que interpretaron Sol y sal, canción en la que participaron numerosos artistas para mostrar su solidaridad. Y aprovecharon la oportunidad para estrenar una canción inédita. Los Arcade Fire cartageneros están en un gran momento.

Yana Zafiro ha logrado llamar la atención con su pop sintético bañado de ‘urban’, pasando del bedroom-pop lo-fi a la electrónica sin apenas pestañear, y con una seguridad sorprendente para una artista tan joven. Entre infantil y perversa, con adorable arrogancia, se presentó acompañada a ratos por Mario-Poolshake para presentar sus nuevas canciones y reclamar la paz en Ucrania. Otra vez los niños terribles de Jean Cocteau, cronistas involuntarios de nuestro tiempo, con una mirada casi warholiana. Sensible pero con una actitud muy punk.

Ah, y el festival consiguió salir del marasmo de la primera jornada poniendo todo el empeño. A por el Warm Up 2023.