El fulgurante éxito del film 'Alcarràs', dirigido por Carla Simón, no ha impedido que se haya visto inmersa en una polémica en redes sociales a cuenta del idioma con el que se está proyectando en las diferentes salas de cine de Cataluña. Decenas de tuiteros han criticado que varias salas hayan ofrecido la versión del filme en catalán subtitulada al castellano.

A través de Twitter han cuestionado que sean necesarios los subtítulos y otros usuarios han explicado qué salas ofrecían el filme únicamente en catalán.

La imposició dels subtítols en castellà a 'Alcarràs' supera el nivell de mesquinesa a que ens tenen acostumats els distribuidors i exhibidors de cinema a Catalunya. — Enric Calpena (@CalpenaEnric) 30 de abril de 2022

"La imposición de los subtítulos en castellano en 'Alcarràs' supera el nivel de mezquindad a que nos tienen acostumbrados los distribuidores y exhibidores de cine en Cataluña.", ha comentado el periodista Enric Calpena. “Es muy cansado. Ahora buscar un cine en el que no pongan subtítulos”, ha comentado la periodista Mariola Dinarès.

“Voy a ver a Alcarràs en los Cines Amposta y la hacen con subtítulos en castellano. Vergonzoso”, ha lamentado otro usuario. "La versión de 'Alcarràs' que pasan en el Foment de Mataró me dicen que es sin subtítulos", ha expuesto otro. “Que en tu país pasen tu película como si fuera una cinta extranjera que debe traducirse es que se quiere humillar este país o lo que queda de él. Sabed todos que los productores mandamos sobre todas estas cosas”, ha destacado el actor Joel Joan.

La culpa de la polèmica dels subtítols d' 'Alcarràs' és dels exhibidors. Tinguem-ho clar. La distribuïdora tenia una versió subtitulada en castellà perquè, evidentment, la pel·lícula es distribueix a Espanya. Però, amb les còpies digitals, cada cinema escull la versió que vol. — Doblatge en català (@DoblatgeCatala) 1 de mayo de 2022

“Otro ejemplo: si 'Alcarràs' se dobla al castellano, mal. Si 'Alcarràs' se proyecta en catalán y subtítulos, mal. La cosa es quejarse.”, ha espetado un tuitero.

“La culpa de la polémica de los subtítulos de 'Alcarràs' es de los exhibidores. Tengámoslo claro. La distribuidora tenía una versión subtitulada en español porque, evidentemente, la película se distribuye en España. Pero, con las copias digitales, cada cine escoge la versión que quiere”, ha puntualizado la cuenta de Twitter “Doblatge en català”.

Simón asume la necesidad del doblaje

En una entrevista a Vilaweb, la directora de 'Alcarràs' ha asumido la necesidad de este tipo de doblaje para poder llegar a más salas de cine: "A mí no es que me haga ilusión. Yo no la veré doblada, se me hace muy raro. Pero no se ha arreglado el problema de doblaje en España. Si queremos que la vea la gente, debemos doblar el filme al castellano. O la doblamos o no la verán. Hay salas que no aceptan la película si no la doblamos al castellano. Al final hemos tenido que hacerlo. Creemos que es más importante que la vea la gente".

Un éxito de crítica y de público

'Alcarràs' se estrenó este viernes en las salas de cine tras el triunfo en el Festival Internacional de Cine de Berlín y el reconocimiento en el Festival de Málaga.

La película se ha convertido en el estreno más visto del fin de semana en las salas de cine de España, con más de 10.000 espectadores, según el el ranking publicado por ComscoreMoviesSpain. Además, el viernes y sábado fue la película más vista en Cataluña y la tercera en España, siendo la primera en media por copia teniendo en cuenta que solo en 169 pantallas.

El filme cuenta la historia de la última cosecha de fruta de una familia de una finca del Segrià antes de que los propietarios instalen placas solares. Tras el viaje emocional de 'Estiu 1993', Simón vuelve a gravitar en las relaciones familiares y en los choques entre las diversas generaciones que viven juntas.