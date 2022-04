La Región de Murcia y las comarcas limítrofes comparten el dialecto murciano o el panocho, hablado antiguamente en la Huerta de Murcia. El origen del vocabulario murciano conserva palabras del latín y, sobre todo, de la lengua que permaneció durante siglos tras la expulsión de los musulmanes: el romance mozárabe y mudéjar. Tras la reconquista, Murcia se repobla de aragoneses cristianos y el romance mozárabe se funde con el castellano aragonés. La mitad de nuestro léxico y elementos de pronunciación provienen del catalán ya que la mayoría de los repobladores de la Corona de Aragón eran catalanes.

El murciano tiene rasgos meridionales como la aspiración de la -s al final de cada palabra. Este acortamiento de palabras da lugar a una relajación del lenguaje con el objetivo de expresarse de forma rápida y práctica, pero si no eres murciano, necesitarás este diccionario sobre cultura y vocabulario murciano:

Si no eres murciano, necesitarás este diccionario.

Nivel principiante (A2 en cultura murciana)

Acho o acha: Diminutivo de muchacho o muchacha. Palabra que encabeza toda oración para llamar la atención del interlocutor. Ej. Acho, ¡qué fuerte!

Asín: Significa 'Así'. Lo suelen utilizar los murcianos que tienen un acento más cerrado. Ej. Esto se hace asín.

Calentor: Sitio de donde proviene el calor. Originado en el romance castellano. Ej. Vámonos al calentorcico.

-ico/-ica: Este sufijo diminutivo tan característico de la Región viene de influencia aragonesa. Se utiliza lo máximo posible. Ej. Dame un poquico de esa cosica.

Jornal: Sueldo o salario. Ej. Hoy me he ganado el jornal.

Miaja: Sinónimo de poco. También usado en comunidades vecinas como Castilla La-Mancha. Ej. Solo quiero una miaja de zarangollo.

Molla: Parte interna del pan, sinónimo de miga, o puede referirse a partes del cuerpo más blandas. Término originalmente catalán. Ej. He engordado en el confinamiento, me han salido mollas.

Pijo: Muletilla que se utiliza para cualquier situación de sorpresa, desaprobación o para cuando te quedas sin palabras. Ej. Pijo, ¡qué caro está el tomate hoy!

Zagal o zagala: Forma cariñosa de referirse a los niños. Sinónimo de muchacho o muchacha. Ej. Llama a los zagales.

Nivel intermedio (B1/B2 en cultura murciana)

Amiguico o amiguica: Aunque puede referirse a un amigo o conocido, si añades el sufijo -ico/-ica se sobrentiende que es tu pareja, aunque no quieres que parezca una relación seria. Ej. Me he echado un amiguico.

Apalancarse: Acomodarse en un sitio, en numerosas ocasiones por pereza. Ej. Me he apalancado en el sofá.

Arrejuntarse: Estar muy juntos, sobre todo para un grupo. Sinónimo de juntarse o unirse. Vocablo en desuso debido al coronavirus. Ej. ¿Arrejuntamos estas dos mesas?

Bambo: Zapatilla deportiva. Ej. Me pongo los bambos y estoy lista.

Cangren: Se refiere a gangrena, muerte de los tejidos por falta de riego sanguíneo. Palabra nacida del catalán. Ej. Le tuvieron que cortar la pierna por la cangrena.

Caparra: El DRAE lo define como garrapata. Proveniente del romance mozárabe. Ej. No vayas al monte que no pilles caparras.

Capaza: Espuerta redonda que se utiliza para el campo. Del romance mozárabe, también se usa en Aragón. Ej. Yo no cargo con la capaza que está llena de olivas.

Capuzar: Sumergirse debajo del agua. Ej. Mi hijo se capuzó, y al no verlo creía que se había ahogado.

Chusmear: Contar chismes o cotillear. Ej. Si la vieja'l visillo fuera murciana, chusmearía con ganas.

Endormiscarse: Sensación de estar desorientado o confuso por haberse despertado recientemente. Término originario del catalán. Ej. Estoy endormitado, como atontado.

Enrobinao': Viene de la palabra robín del romance castellano y significa óxido. Por tanto, un objeto enrrobinao está oxidado. Ej. Esas tuberías están todas enrrobinadas.

Esclafar: Chafar un objeto. Vocabulario del catalán. Ej. Esclafa el huevo.

Fiso: Cinta adhesiva o celofán. Ej. Quiero pegar el cartelico en la pared con fiso.

Follonero o follonera: Es la persona que da el follón. Una palabra para denominar a alguien que es cansino y molesto. Ej. Eres un follonero, ¡cállate un poco!

La soga: Tendedero para colgar la ropa mojada. Ej. Voy a tender la ropa en la soga.

Lisiado o lisiada: Adjetivo para la persona, que por no ser muy diestra, ha sufrido una torcedura o fisura en el cuerpo. Sinónimo de lesionarse. Ej. Josefica, en cada partido, mi hijo de lisia.

Llanda: Bandeja para meter la comida al horno. Viene del catalán. Ej. Voy a fregar la llanda.

Meco: Golpe que se da en la nuca con la mano. Sinónimo de colleja. Derivado del catalán. Ej. ¡Acho, vaya meco me has dado!

Malafolla: Adjetivo para una persona con mal genio. Sinónimo de mala leche. Ej. ¡Qué malafolla tienes!

Padecer: Pasarlo mal o sufrir. Ej. Tomarse una cerveza que no sea murciana son ganas de padecer.

Palera: Planta de unos tres metros de altura formada por una serie de palas ovales erizadas de espinas que representan las hojas. Su fruto es el higo chumbo. Sinónimo de nopal. Procedente del catalán. Ej. Las paleras en mi huerta son enormes.

Pegar: Este verbo tan polivalente se refiere, en este caso, a contagiar alguna enfermedad a alguien. Ej. Acho, ¡qué me pegas el coronavirus!

Emperifollá: Ir arreglado ostentosamente. Generado en el romance mozárabe. Ej. Qué emperifollá vas para ir al bar, ¿no?

Picaza: Una azada pequeña. Dimana del catalán. Ej. Coge la picaza y vámonos para la huerta.

Picoesquina: Zona de una pared o un objeto que acaba en pico. Hace referencia a un pico y una esquina simultáneamente. Ej. Me he dado con el picoesquina de la mesa.

Pinatar: Es una pinada. Nombre resultante del romance castellano. Ej. No hay muchos pinatares en Murcia.

Porrazo: Golpe que se da uno en el cuerpo. Ej. Me pegué un gran porrazo.

Sardinero: Fiestero que participa en el Entierro de la Sardina de Murcia. Ej. Como buen sardinero, siempre se me cae una lagrimica cuando la queman.

Cuando dices que tienes un amiguico o amiguica se sobrentiende que es tu pareja, aunque no quieres que parezca una relación seria. Archivo

Gastronomía para no morirte de hambre en Murcia

Abercoque: El fruto albaricoque, proveniente del romance mozárabe.

Arroz caldero: Un plato de arroz espeso con caldo de pescado típico de la zona del Mar Menor, la Vega Baja del Segura y la costa mediterránea. Se suele añadir alioli.

Belmonte: Café con leche condensada y un chorro de Brandy muy típico en la zona de Cartagena.

Bicicleta: Una tapa fría que consiste en una pequeña ración de ensaladilla colocada sobre una rosca de pan tostado.

Danone: Muchos murcianos se han quedado con la marca para referirse a los yogures.

Fresquilla: Nombre de una clase de melocotón. Vocablo del romance cristiano.

Gaseosa: Agua con gas. Ocurre lo mismo que con los yogures.

Marinera: Una bicicleta adornada con una anchoa.

Paparajote: Un postre con una hoja de limonero rebozada por una masa de harina, azúcar, ralladura de limón, canela y huevo. La hoja no se come (no se lo digas a los principiantes).

Pastel de carne: Un bocado con forma de pastel cubierto de hojaldre y relleno, normalmente, de carne de ternera, chorizo, huevo y especias. También puedes pedir pastel relleno de sesos.

Zarangollo: Revuelto de cebolla, calabacín, huevo y patata. Un plato cuyo nombre es del romance castellano y del aragonés "zaranga".

Una marinera. Israel Sánchez

Nivel avanzado (C1 en cultura murciana)

Anda con dios: Expresión que se utiliza para despedirse. Sinónimo de hasta luego.

Ej. - Mamá, me voy a dar una vuelta.

- Anda con dios.

Magrosica: Es cuando la carne está suave y tierna. Justo en el puntico. Ej. La carne está magrosica.

Me ha dado un paparajote: Se refiere a cuando una persona se marea, le da un infarto o cae desmayada al suelo. Fuera de Murcia esta expresión informal es "Me ha dado una pájara". Ej. A mi padre le dio un paparajote y casi se queda en el sitio.

Tanta gloria lleves como descanso dejes: Es cuando una persona excesivamente pesada decide irse y, en confianza, se le suele decir esta frase hecha. Ej. Buah, vete ya, hijo. Tanta gloria lleves como descanso dejes.

A este joven mareado le 'ha dado un paparajote'. G. Nicolás

Variantes del pijo

Una vez comprendido el concepto básico de la palabra pijo, ahondamos más en sus derivados:

Ir a pijo sacao': Ir a una velocidad muy elevada. Ej. Buenas tardes, ¿por qué cree que le hemos parado? ¡Iba usted a pijo sacao'!

Tontoelpijo: Insulto común en la zona. Ej. Eres un ¡tontoelpijo!

Una pijá: Expresar una cantidad abundante. Ej. Me pegué una pijá a andar.

Te pueden multar por ir a pijo sacao'. Marcial Guillén

Gastronomía degustación

Alcanciles: Alcachofa.

Bajocas: Judías verdes.

Chocho o chochete: Altramuces.

Pava: Coliflor.

Pésoles: Guisantes.

Platico de michirones: Guiso de habas que se consume fundamentalmente durante el invierno y como tapa en los bares.

Un plato de michirones, plato típico murciano.