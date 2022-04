The Vaccines: "Las redes son un lugar muy binario: bueno, malo; sí, no... No hay matices"

Han pasado más de diez años desde que The Vaccines lanzaran su álbum debut, What did you expect from The Vaccines? (2011), y fueran proclamados como la banda que recuperaría la música de guitarras. La revista NME –para muchos algo así como la biblia musical– los mostraba en su portada bajo el título The return of the great british guitar band. El fuerte ascenso que les convirtió –no solo en su país– en el nuevo grupo de moda llegó tras actuar en el programa de Jools Holland antes de lanzar su primer single, pero, a pesar de su éxito, la última década no ha sido para ellos un camino de rosas..., y casi se separan tras la partida del miembro fundador, Pete Robertson, en 2016.

Aún así, The Vaccines, que han vendido desde sus inicios más de dos millones de discos en todo el mundo, reaparecieron el pasado otoño con un nuevo álbum, Back in Love City (2021), de sonido más sintetizado, y hace unos días publicaron el EP Planet of the youth (2022). En su vertiente de estudio, cada uno de los álbumes que han lanzado hasta ahora se ha colocado en el Top 5 en el Reino Unido (el segundo, Come of age, de 2012, fue incluso número uno), mientras que además tienen una feroz reputación en vivo (aquí pudimos comprobarlo con su paso por el SOS 4.8 hace unos años).

Hablamos con Justin Young, líder y vocalista de The Vaccines, aprovechando su visita al Warm Up. El cantante de Southampton aspira a renovar fórmulas sónicas y conceptuales para la banda, una de las más prometedoras de su generación, que sigue inoculando aridez punk.

Tras dos años sin dar conciertos, esta gira os debe saber a gloria.

Creo que poco a poco estamos volviendo a encontrar nuestro sitio sobre el escenario, esa sensación por la que todo lo que hace ahí arriba fluye. Y sí, tienes toda la razón: sabe a gloria. Pero la verdad es que tardamos unos cuantos días en recuperar la naturalidad... Despertarse una mañana en día de concierto es para nosotros como una extraña mezcla entre levantarse para ir al cole un día de examen y hacerlo el día de Navidad: es muy emocionante, pero también da bastante miedo.

¿Qué tal os fue en el Hammersmith Apollo el pasado 21 de abril)?

Muy bien. Además, el Hammersmith Apollo era el único de los grandes sitios de Londres en el que nunca habíamos tocado, así que eso le añadía a la ocasión un sentido especial.

Presentabais Back in Love City, que os muestra más eufóricos que nunca. ¿Qué inspiró el título? ¿Qué significa? Sugiere un futuro distópico estilo Blade Runner...

No estoy muy seguro de cómo surgió la frase... Simplemente salió de mi boca un día, sin pensarlo demasiado (como muchas de mis ideas favoritas). ¡A menudo me siento como un recipiente de este tipo de tonterías! Pero tienes razón, hay cierta euforia en el título; también en la música. Y sí, creo que hay un elemento distópico, pero también de utopía. Hay esperanza, positividad. Durante mucho tiempo creo que me sentí un poco perdido, pero mientras estaba componiendo estas canciones fui aprendiendo a quererme a mí mismo y a los que me rodean. En base a eso, empezamos a elaborar la idea de que algún día los sentimientos y las emociones podrían agotarse como si fueran mercancías, y esto nos dio mucho margen a la hora de construir el mundo de Love City.

Vuestro sonido épico y espectral ha suscitado muchas comparaciones con The Jesus And The Mary Chain...

Pues, mira, te confieso que nunca los había escuchado antes de que la gente empezara a hacer esas comparaciones. Pero me gusta considerarnos (y que nos consideren) parte de ese linaje de canciones pop realmente clásicas y bien facturadas escondidas detrás de un muro de ruido. Creo que eso es un gran punto a nuestro favor: la música de The Vaccines puede interpretarse a muchos niveles. Como oyente, puedes profundizar tanto como quieras, como ocurre con muchos de nuestros artistas favoritos.

Lo grabasteis en los Estados Unidos en un momento política y socialmente muy convulso. ¿Cómo lo vivisteis?

Solo te diré que nuestro estudio estaba en El Paso (Texas), una ciudad que está justo en la frontera con México y en la que Trump tenía unos cuantos campos de internamiento... De hecho, la cerraron al poco de llegar nosotros. La verdad es que impresiona estar tan cerca de algo de esa magnitud... De todas formas, intentamos aislarnos, encerrarnos para poder trabajar en este disco, así que nos sentíamos, en cierto modo, ajenos a todo eso. Supongo que esa es la paradoja de la vida moderna, ¿no? Ahora tenemos las herramientas para darnos la vuelta y desconectar si no queremos ver lo que pasa o si nos da igual (por cerca que estemos). Es fascinante...

Pero, cuando hacéis música, ¿pensáis en el mundo que os rodea?

Creo que es imposible no hacerlo. Vivimos tiempos de cambios tan sísmicos que están afectando a la forma de pensar, actuar y sentir de la gente, y de eso no podemos escapar.

¿Qué inspiró Planet of the youth? ¿Cómo fue el proceso creativo? ¿Puede entenderse como continuación lógica de Back In Love City o hay algún tipo de ruptura?

Me gusta pensar en la banda de Planet of the youth como la banda residente de uno de los casinos de Love City, o algo así; un poco como la banda de la cantina de Star Wars. Creo que el proceso y la música definitivamente lo hicieron parecer una continuación, aunque no necesariamente ilustrativa de hacia dónde va la banda. Fue compuesto en pleno confinamiento, en un momento en que era muy difícil encontrar inspiración en aquello que tenía a mi alrededor, así que empecé a imaginar otros mundos. Sentirme como un alien en el Planet of the Youth no es algo nuevo, de todas formas; creo que, de hecho, cuanto más joven he sido, más alien me he sentido.

Por cierto, ¿tiene The Vaccines unuevo álbum en perspectiva?

Por supuesto.

Al parecer, el nombre del grupo os ha dado problemas recientemente... ¿Os preocupa el rumbo que están tomando las redes sociales?

Las redes son un lugar muy binario: bueno, malo; encendido, apagado; sí, no... No hay matices. Hemos aprendido por las malas: cada publicación que menciona nuestro nombre ahora mismo se etiqueta como potencial desinformación.

¿Alguna vez te has sentido como un teenage icon?

Desde luego que no, pero todavía lo intento. De hecho, ahora mismo estoy mucho más en paz conmigo mismo y con donde estamos The Vaccines que hace unos años.

¿Cuál es el plan?

Pues... no lo sé. Pero estoy muy orgulloso de todo lo que hemos conseguido hasta ahora, y creo de verdad que todavía somos capaces de hacer grandes cosas.

Vais a volver a tocar en Murcia: mismo lugar, distinto festival (Warm Up). ¿Recuerdas algo de la otra vez?

¡Sí! De hecho, la última vez que estuvimos en Murcia hicimos una foto para la portada del NME en el tejado de nuestro hotel. ¡Nos encanta tocar en España, es uno de nuestros sitios favoritos para girar! Estamos deseando.