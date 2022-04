Más de una docena de conciertos gratuitos y dos ‘after parties’ en el Warm Up

Seguramente, el mayor acierto del Warm Up haya sido involucrar a prácticamente toda la ciudad de Murcia. Tocar a todas las puertas del ámbito cultural y extender sus tentáculos más allá del Recinto Ferial de La Fica. Porque este fin de semana el festival casi que monopoliza la agenda de ocio de la capital del Segura. Sí, hay algunos conciertos de calado ajenos a Producciones Baltimore –como los dos que ofrece Soto Asa en la REM con todas las entradas vendidas o la fiesta de presentación del Rock Imperium de Cartagena, que tendrá lugar el domingo en Garaje Beat Club con Lándevir y 91 Suite–, pero incluso estos dos espacios han estado tomados durante los últimos días, y si no lo hacen hoy también es, en parte, porque el Warm Up quiere salir a la calle, disfrutar de Murcia y –esperemos– del buen tiempo.

Antes, este mediodía, tendrá lugar el último de los Secrets Shows de la Sala de Catas de Estrella de Levante. A diferencia de los dos anteriores –programados a las 20.00 horas–, éste comenzará a las 13.00 horas y, como siempre, será gratuito, aunque solo se podrá acceder al recinto si previamente se ha sido agraciado con una de las entradas que la cervecera ha sorteado en sus redes sociales. El motivo de que se haya adelantado es sencillo: no solaparse con los conciertos de La Fica, que comenzarán a las 18.15 horas con Arde Bogotá y se extenderán hasta bien entrada la madrugada (la última de las actuaciones del día en el recinto ferial, la de ElyElla, está previsto que arranque a las 04.40 horas). Pero no terminará con ellos la fiesta, ya que a las 06.00 horas comienza en Garaje Beat Club un after party con Varry Brava DJ Set y RDCTV DJ’s. Y el sábado, misma dinámica para el fin de fiesta, solo que con We Are Not DJ’s y Reve Disco Club. En ambos casos, la entrada será libre. La primavera vuelve a Murcia para el Warm Up Minifestival de calle Pero, sin duda, el punto fuerte de la ‘Warm Up Week’ –como así le han llamado este año a la programación paralela– son los minifestivales que habrá tanto sábado y domingo en la Plaza de la Universidad, en el campus de La Merced, y en la Plaza de los Apóstoles. El primero de estos dos espacios lo abrirán el viernes los locales Pieles Sebastian, que se encuentran presentando su primera referencia tras el cambio de nombre –antes eran Kracauer–, Chico conoce chico (2022). Será a las 12.00 horas y, tras ellos –a eso de las 13.15 horas– le llegará el turno a la catalana Kora, un joven talento a tener muy en cuenta que pasa sin despeinarse del jazz a la electrónica y de la bossa nova al pop más brillante. Por último, a las 14.30 horas y encabezando esta convocatoria, Los Punsetes, una de las bandas veteranas de la escena indie española. Por su parte, en la Plaza de los Apóstoles –y con idénticos horarios, que también se repetirán en los conciertos del domingo–, actuarán Amore, Paco Moreno y Colectivo Da Silva, una de las bandas más frescas del panorama nacional, ideales para calentar de cara a la descarga de música que aguarda en La Fica. Y, al día siguiente, para superar la resaca emocional del fin del Warm Up, actuarán en La Merced: Mala Cotton, El Buen Hijo y el inclasificable Joe Crepúsculo, el ‘trovador techno’ de Sant Joan Despí, mientras que en la Plaza de los Apóstoles harán lo propio Ángel Calvo, Muro María y La Paloma, banda de noise-pop madrileña que ha conquistado a la crítica con Una idea, pero es triste (2021), su primer EP. Estos son los stand que servirán comida dentro del recinto del Warm Up Otras actividades Además, tanto para el sábado como para el domingo, se instalará en la calle Basabé un market de diseño y, pasado mañana, en la Filmoteca, el Warm Up 2022 echará definitivamente la persiana con una nueva proyección de temática musical: Underplayed (2020), un documental de Stacey Lee que pretende ofrecer un retrato sobre cómo están los asuntos de género, etnia e igualdad sexual en la música dance. Para ello, el cineasta ha contado con artistas como NERVO, Nightwave, Rezz, Sherelle, TokiMonsta, Tygapaw y Alison Wonderland. La entrada es gratuita. Estas son las tapas murcianas que no puedes perderte si vas al Warm Up