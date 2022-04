Todo lo que debes tener en cuenta si vas al Warm Up

Sí, siempre y cuando no haya gestionado su devolución previamente. Además, dicha entrada será válida sin necesidad de realizar ningún tipo de gestión.

¿Dónde consigo mi pulsera?

Durante toda la semana se han podido recoger en la Filmoteca y en los conciertos del Warm Up de las diferentes salas de Murcia, pero hoy solo podrá conseguirse en el acceso al recinto de La Fica, en horario de 18.00 a 02.00 horas. Mañana, igual. Y, por cierto, dos detalles a tener en cuenta: la recogida de pulseras es individual (solo podrás retirar la tuya, no la de tus amigos) y, en el caso de las entradas de día, solo se pueden validar ese mismo día.

¿Puedo llevar mi entrada en el móvil o es obligatorio acudir a La Fica con ella impresa?

Habrá lectores para entradas en formato passbook (digital). Sin embargo, la organización aconseja llevar también la entrada impresa «por si se produjera alguna incidencia». Además, todos los asistentes deberán llevar encima su DNI. Y si alguno tiene algún problema con su entrada, las tiqueteras que las han estado vendiendo contarán con una caseta en el recinto.

¿Cómo se paga dentro de La Fica?

Con la propia pulsera. Esta es una de las grandes novedades de esta edición, y es posible gracias al sistema de pago conocido como cashless. Así que adiós a los viejos tokens. La ventaja es de este monedero virtual (al que se accede por medio de un número que puede encontrarse bajo el QR o el código de barras de tu entrada) es que se puede recargar desde casa a través de la web del Warm Up, que además ofrece algunas promociones para los más previsores. No obstante, también habrá puntos de recarga dentro del recinto.

¿A qué tengo acceso con mi abono VIP?

A lo mismo que el resto (zona de conciertos y espacio de restauración), así como al apartado VIP, un rincón con precios especiales en barras, plataforma elevada para disfrutar los conciertos, zona de descanso, comida gourmet, etc. Ahora, el festival avisa: si estás en el espacio VIP y quieres salir para acceder al recinto general, solo podrás hacerlo con una bebida máximo por persona.

Soy menor, ¿puedo ir al festival?

Sí, pero presentando un formulario debidamente cumplimentado en la caseta señalizada como ‘Menores’ antes de acceder a la cola de cambio de pulsera. Este archivo se puede descargar en el apartado de ‘Info útil’ de la web del Warm Up. En cualquier caso, los menores deberán ir acompañados siempre de un adulto que se comprometa a hacerse responsable de su seguridad en dicha autorización. Y, por cierto, si ésta no es presentada debidamente, la organización impedirá el acceso del menor al mismo sin que se dé lugar a reclamación alguna o a la devolución de los importes pagados.

¿Los niños pequeños tienen que pagar entrada?

Los niños de 11 años o menos pueden acceder al festival de forma gratuita hasta completar el cupo reservado para ellos (unas 200 personas). Si se supera, los pequeños que deseen entrar deberán pagar una entrada. Asimismo, cabe recordar que los que superen esta edad deberán presentar el formulario detallado en el punto anterior.

Mi entrada no está a mi nombre, ¿hay algún problema?

A día de hoy –y atendiendo a la legislación sanitaria actual– no es necesario realizar ningún trámite ni registro de los nombres de los asistentes. En caso de que cambie, la organización enviará a todos los asistentes un email con la información detallada para tramitar el registro de los asistentes. De todas formas, el festival advierte de que «toda entrada enmendada, rota o sospechosa de falsificación autorizará al organizador a privar del acceso al portador». Además, la organización no garantiza en ningún caso la autenticidad de la entrada si no ha sido adquirida en los puntos de venta oficiales. Y, añade: «La reventa no está permitida en ningún caso».

¿Habrá alternativas para celíacos o vegetarianos/veganos?

Sí. El Warm Up 2022 dispondrá «de una gran variedad de comidas de todo tipo, y también de cerveza para celíacos». En la web del festival hay un apartado dedicado específicamente a la oferta gastronómica.

¿Se puede salir y entrar del recinto cuando se quiera?

Con tu abono, podrás entrar y salir de La Fica con libertad, pero con entrada de día no: una vez que se abandone el recinto, no habrá posibilidad de volver a acceder a él.

¿Qué pasa sin rompo la pulsera?

Ocurre lo mismo que con las entradas: en caso de que una pulsera sea sospechosa de manipulación es posible que la organización no te permita volver a entrar en el recinto, así que asegúrate de no quitártela ni cambiarla con nadie. Si tu pulsera está desgastada o te aprieta, no la fuerces: dirígete a la caseta de incidencias de los accesos al recinto y allí podrán ayudarte.

¿Se puede comprar tabaco en el recinto?

Debido a la legislación actual, se podrá fumar en el recinto, pero lo que no está permitido es la venta de tabaco en ningún festival.

¿Con qué cosas no podré acceder al recinto del Warm Up?

Pues no se puede introducir ni comida ni bebida, aunque hay excepciones. Por ejemplo: sí estarán permitidos los potitos para bebés si viene en recipientes de plástico, igual que las personas diabéticas o celíacas podrán acudir con algo de comer siempre y cuando demuestre con un certificado médico o carnet su condición. Tampoco se puede introducir hinchables, cascos, maletas, latas, vasos de vidrio, desodorante, palos de selfie, cámaras réflex, cámaras de vídeo, pirotécnica, etc.