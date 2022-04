Las ‘Xtraordinary Nights’ invitan a Cartagena a bailar con los nuevos talentos del panorama nacional

Las ‘Xtraordinary Nights’ y ‘Los veranos de El Batel’ engrosarán este verano la agenda cultural de Cartagena con más de una decena de actuaciones que entre conciertos, recitales de música clásica y espectáculos infantiles y de humor. En concreto, se llevarán a cabo entre los meses de julio y agosto en dos espacios bien diferenciados del Auditorio: la terraza de la muralla será testigo de nueve actuaciones musicales –entre ellas, las de Mr. Kilombo, Tito Ramírez y Jimena Amarillo–, mientras que, para el interior de El Batel, se han programado cuatro shows de naturaleza muy variada, como puede ser el espectáculo de Ilustres Ignorantes o el concierto de la Big Band de la Joven Orquesta de la ciudad portuaria, que reunirá a un buen puñado de amigos sobre el escenario.

La nueva programación estival del auditorio fue presentada este martes por el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena, David Martínez, y por la gerente del Auditorio El Batel, Ana Pardo. Como en ediciones anteriores, el ciclo de conciertos de las ‘Xtraordinary Nights’ «estará protagonizado por una nueva generación de artistas y bandas nacionales, que ya triunfan con su música en las plataformas digitales. Artistas con mucho talento que dan sus primeros pasos sobre los escenarios de toda España, y que actuarán también en Cartagena», explicó el edil.

Pero entre los artistas que visitarán El Batel también estarán presentes algunos que llevan ya años haciendo disfrutar al público con su música, como es el caso de Mr. Kilombo (13 de agosto). El cantante vuelve a este ciclo después del buen sabor de boca que dejó en sus pasadas visitas: la primera, junto al Niño de la Hipoteca, y el pasado verano en un concierto doble con El Jose. «Este año podremos disfrutar de toda la energía de este cantante en un concierto único», comentó Martínez Noguera.

Otro de los jóvenes talentos que protagonizarán estas ‘noches extraordinarias’ será Tito Ramírez (19 de agosto), que puso su nombre en el radar con su disco The Kink of Mambo, publicado en 2019. El misterioso guitarrista visitó la ciudad portuaria el pasado mes de noviembre dentro de la programación del Cartagena Jazz Festival, agotando todas las localidades. «Quienes se quedaron sin entrada tienen este verano una nueva oportunidad de ver a este joven músico, que mezcla como nadie en su música el rhythm and blues y el latin soul con el rock and roll, entre otros estilos musicales», apuntó el edil.

Por otro lado, el rock andaluz y la fusión flamenca llegarán a El Batel de la mano de Antonio Arco, de nombre artístico Arco (26 de agosto). Un cantante, guitarrista, compositor, escritor y letrista español que dio sus primeros pasos en el mundo musical liderando la banda El Puchero del Hortelano y que desde hace unos años está mostrando su trabajo en solitario.

Sin embargo, esta nueva generación de artistas también lleva nombre femenino, como el de Ainoa Buitrago, que ha irrumpido en el panorama musical con un sonido urbano con una fuerte influencia pop. O Jimena Amarillo, que lo hace con una suerte de pop, de estilo sencillo y elocuente que coquetea incluso con el trap. Ambas estarán también este verano en Cartagena: la primera, el día 5 de agosto, mientras que la segunda pasará por las ‘Xtraordinary Nights’ algo antes, el 30 de julio. El ciclo lo completan las actuaciones de Karmacadabra (9 de julio), Niños Mutantes (12 de agosto), Niña Polaca (20 de agosto) y Karavana (27 de agosto).

‘Los veranos de El Batel’

Por su parte, las actuaciones de ‘Los Veranos de El Batel’ se realizarán en las diferentes salas del auditorio. «Este año se han programado cuatro espectáculos. La primera cita será el concierto de Las cuatro estaciones de Vivaldi (2 de julio), con la sección de cuerda de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia. También actuará la Big Band de la Joven Orquesta de Cartagena (6 de agosto), «que volverá a reunir sobre el escenario a buenos amigos como Kaze, Yarea, Noa Caleo y Adiós Noviembre», adelantó el concejal de cultura.

Cierra esta programación la función infantil de Los Pica Pica (20 de agosto) y el espectáculo de humor del programa de televisión Ilustres Ignorantes (29 de julio). En este último, Javier Coronas, Javier Cansado y Pepe Colubi tendrán como invitada a la murciana Raquel Sastre, con la que pondrán una nota cómica a estas noches de verano en Cartagena.

Por su parte, la gerente del Auditorio El Batel, Ana Pardo, quiso resaltar la que en su opinión es la principal novedad de las ‘Xtraordinary Nights’ de este año: «Con la flexibilización del protocolo sanitario, se van a poder celebrar conciertos con el público de pie. De las nueve actuaciones que hemos programado en la Terraza de la Muralla, seis de ellas tendrán este formato». Además, tuvo palabras de agradecimiento a sus patrocinados y se mostró optimista de cara a la acogida que pudiera tener el público de Cartagena con este nuevo programa: «El pasado año [estos conciertos] congregaron a cerca de 2.000 espectadores, y este año esperamos que sean aún más los que los disfruten de la programación porque, como hemos dicho, en las ‘Xtraordinary Nighs’ de este año se va a poder a bailar», insistió.

Todas las entradas están ya a la venta en las taquillas del auditorio y en la página web www.auditorioelbatel.es.