El ciclo de encuentros literarios ‘Escritores en su tinta’ regresa mañana a la Biblioteca Salvador García Aguilar de Molina de Segura. Será a partir de las 20.00 horas y gracias a la visita de la abogada y escritora gallega María Oruña (Vigo, 1976). Hablará sobre su último libro, Lo que la marea esconde (2021), pero también del camino que le ha convertido en una referente nacional de la novela negra.

El hecho de ser abogada, ¿le ayuda a la hora de escribir novelas de intriga?

En realidad no, porque era abogada laboralista y mercantil, no penal. Pero pasa que los abogados estamos acostumbrados a escribir con cierta propiedad, con matices, utilizando gerundios; esa manera de redactar sí me ha sido útil.

De todas formas en su primera novela trató el tema de acoso laboral y abuso de autoridad. ¿Por qué se pasó al género negro?

No fue premeditado. Escribí aquella primera historia para ayudar a la gente que tenía este problema, el del acoso y abuso. Por mi trabajo sabía que no existían manuales ni libros sin demasiados tecnicismos, así que decidí escribir la novela y regalarla. De hecho, todavía hoy se regala en la Asociación gallega de acoso laboral. Después decidí escribir lo que el corazón me pedía. Había sido madre y recuerdo redactar Puerto escondido (2015) con el bebé en brazos.

Valentina Redondo es su teniente habitual, ¿es un homenaje a Dolores Redondo como Montalbano de Camilleri lo es a Vázquez Montalbán?

Es un guiño no literario. Yo había terminado el manuscrito y estaba viendo Página 2, el programa de libros de Televisión española, y vi a Dolores que contaba sus inicios en la literatura. Se me encendió una chispa. Pensé que si ella había publicado sin demasiada formación literaria, yo también podía hacerlo. Mandé el original a diferentes editoriales hasta que una me contestó afirmativamente.

Dolores Redondo, Eva García Sáenz y usted sitúan las acciones de sus novelas de intriga en el norte, ¿qué tiene esa zona española que tanto les seduce?

Tampoco es premeditado. En este caos, es que conozco muy bien Cantabria (mi padre era de allí). Siempre me ha llamado mucho la atención cómo en aquellos parajes podía haberse cometido el llamado ‘Crimen de Ubiarco’, en los años cincuenta, y empecé a investigar cómo era la vida de la posguerra en esta zona. Primero mi abuela y luego otras personas de su edad me contaron anécdotas que no aparecen en los libros de historia. Todo lo que cuento en mis libros ambientado en aquella época es real.

¿Qué hay de María Oruña en Valentina Redondo?

Estoy en todos mis personajes y en ninguno en particular. Ella es más lista, más fuerte y más decidida que yo, pero también es más frágil. Como todos, mi protagonista tiene dos caras muy marcadas, dos rostros, uno el del trabajo y, otro, el de la vida personal. Resuelve los casos por perseverancia.

La novela negra tiene sus propias reglas. ¿Le ayuda esto al escritor?

Las reglas están para romperse. No podemos escribir igual que hace cien años. Hay que ver la novela negra con ojos del siglo XXI. El modelo Ágata Christie ya ha pasado. Para los puristas, la Christie escribe novelas de misterio. En mi caso, algunos han dicho que hago ‘thriller científico’, ‘novelas de intriga gótica’ y cosas parecidas. Lo que pretendo en mis libros, además de la parte de intriga, es hacer denuncia y que sea el lector quien saque conclusiones de las ideas que se lanzan. Los personajes establecen batallas dialécticas y el lector decide con cuáles se queda.

A veces su escritura no es lineal (utiliza diferentes planos y voces), ¿es un recurso meditado o espontáneo?

Espontáneo. Cada historia tiene sus recursos y una manera de ser contada. En esta última, por ejemplo, doy cierta ventaja al lector con respecto a los investigadores de la Guardia Civil, pues doy pistas que no se mencionan en las declaraciones oficiales de los personajes. Para escribir, hay que arriesgar.

Al iniciar la narración, ¿ya sabe quién será el asesino?

Diría que sí, pero con matices. Mis historias siempre empiezan con algún suceso que parece imposible, y si no supiera cómo se va a resolver me pasaría todo el libro dando palos de ciego. Pero lo que sí puedo variar es, por ejemplo, quien es el autor del crimen, si a medida que voy conociendo a los personajes éstos me lo sugieren. Pero siempre siguiendo un plan preestablecido. Me gusta que, al terminar el libro, el lector lo cierre con una sonrisa y con cierta satisfacción.

Por cierto, en El bosque de los cuatro vientos (2020) trata temas de medicina y antropología. ¿Cómo llevó a cabo la fase de documentación para este libro?

Para asuntos de medicina y boticas tiré de farmacopeas del XVII y XVIII francesas, inglesas y alguna española. Todos los remedios que describo son reales de la época. Me escribió el presidente de los farmacéuticos para felicitarme.

Una abogada con intereses científicos, suena a forense.

Bueno, digamos que me apasiona la historia, y soy cartesiana, muy racional. Creo en lo que veo y en lo que está probado. Por fortuna hay cosas que no podemos explicar hoy, pero que la ciencia y la razón podrán explicar en el futuro. Lo fascinante es que somos un compendio de historias.