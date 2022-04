Mari Cruz Sánchez Vera: Cultura española sin fronteras

Desde hace unos meses, la Casa de la Región de Murcia en Suecia ha añadido a sus actividades de promoción del idioma, la cultura y la gastronomía española, una muy interesante campaña de promoción de nuestros artistas plásticos a través de varias exposiciones en Estocolmo y en otras ciudades del país escandinavo. La presidenta de esta asociación y alma máter de estas iniciativas es Mari Cruz Sánchez Vera, una verdadera embajadora de nuestra cultura en aquellas tierras tan lejanas geográficamente y, sin embargo, cada vez más cercanas. Aprovecho que Mari Cruz ha pasado unos días por aquí para quedar con ella. Ha estado unos días en su casa murciana y en la ciudad de Cartagena, pero quedo con ella en la playa de Campoamor, en su querido rincón con vistas al Mediterráneo. El día luce espléndido y a ella, tan rubia y con sus bellos ojos claros, se le nota exultante y cualquiera diría que es una auténtica sueca, tan enamorada de nuestro país como todos sus vecinos. Empezamos a hablar del tiempo y de las abundantes e inusuales lluvias que aquí hemos tenido en las últimas semanas y me cuenta que «el cambio del tiempo se está notando mucho en Suecia, jamás allí ha sido necesario el aire acondicionado y, sin embargo, la gente está empezando a ponerlo en sus casas y las administraciones en los edificios públicos. Nunca hemos tenido allí unas temperaturas tan altas como ahora. Ya no se puede negar que el cambio climático no es una teoría sino una realidad».

Hace unos años hizo un viaje familiar a Suecia, se enamoró de aquellas tierras y terminó comprándose una casa allí, primero para veranear y finalmente para establecerse: «Además del paisaje y las bonitas ciudades, nos gustó que allí no existe la especulación, tal como aquí la conocemos en el mercado inmobiliario. Además, pronto nos sentimos atraídos por sus gentes y su cultura y nos sorprendió lo mucho que nos aprecian y hasta nos admiran a los españoles, a nuestra cultura y a nuestro Mediterráneo». En 2011 se lanzó al ruedo y puso en marcha un ambicioso proyecto de promoción de la cultura española a través de la fundación de la Casa de la Región de Murcia en Estocolmo, una asociación cultural sin ánimo de lucro que venía a ocupar un hueco que, incomprensiblemente, nadie se había atrevido a emprender. Precisamente, si hay una palabra que a ella le define es la de emprendedora incansable, así que pidió una excedencia en su trabajo de enfermera de la sanidad pública murciana y se embarcó en una asociación que, desde el año 2011, no ha parado de crecer y de poner en marcha intercambios entre Suecia, España y Murcia, organizando todo tipo de actividades culturales.

«Me tacharon de loca cuando dejé mi plaza en el hospital Reina Sofía y sin ningún tipo de subvención pública de nuestra Región, dediqué todas mis energías a poner en marcha este proyecto que yo tenía muy claro que era posible, viable y necesario», me dice, y me va contando como poco a poco fue presentándose a distintas convocatorias españolas y suecas, hasta conseguir que la asociación fuese apoyada por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social del Gobierno de España y, en algunas ocasiones, también por las Consejerías del Gobierno Regional. Han sido muchos los proyectos emprendidos, como los de enseñanza del sueco a la comunidad española de Suecia, de aprendizaje del español a la comunidad sueca en nuestro país y la organización y promoción de eventos y festivales sobre la cultura española y murciana en aquel país. Y añade: «Estamos muy agradecidos a la colaboración de la embajada española, en especial a la titular actual, Cristina Latorre, y también quiero resaltar los frutos de nuestro trabajo compartido con el Instituto Cervantes de Estocolmo». También me cuenta muchas iniciativas en colaboración con el Festival Internacional de Guitarra de Uppsala, el más influyente de Escandinavia, que en sus 15 ediciones ha contado con la participación de grandes intérpretes y compositores españoles, incluido el cartagenero Carlos Piñana o la Orquesta Sinfónica de la Región en el Instituto Cervantes. No es de extrañar que la incansable Mari Cruz recibiera en La Catedral del Cante, en agosto de 2019 el Premio Pencho Cros del Festival de las Minas de La Unión a la Difusión Musical del Flamenco, en representación de la Casa de la Región de Murcia en Suecia.

«De los suecos admiro, sobre todo, su seriedad a la hora del trabajo y de la organización de actividades. Allí no se conciben las promesas al viento, el quedar bien y luego no cumplirlas ni responder. A veces tenemos que perder mucho tiempo con la inconsistencia de algunos políticos de aquí y lo que peor llevo es tantísimos cambios en la Consejería de Cultura y el ICA de la Región de Murcia, así es imposible la continuidad de colaboración regional con grandes iniciativas en las que estamos inmersos en Suecia. Actualmente, sin embargo, tenemos muchas propuestas para que la Casa de Murcia se convierta en la Casa de España en Suecia y, de hecho, a veces encontramos más apoyo en comunidades como la de Madrid, con la que estamos colaborando en algunos proyectos», me cuenta.

«En Suecia no se pierde ni un lápiz público y nadie lo tira mientras quede un trocito de él. Lo público se valora, se respeta y se defiende mucho allí, sin esa obsesión de aquí de denostar los impuestos ni la pillería de pensar que lo que es de todos no es de nadie y me lo puedo echar a la saca». Gran gestora esta mujer, a quien tanto debemos los artistas plásticos de nuestra Región por las exitosas exposiciones que, junto a Claudia Isaza, está promoviendo en Suecia.