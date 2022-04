El grupo de indie-rock-punk The Rimbaud Company debutó en 2017 con una versión eléctrica del poema de Leopoldo María Panero “Deseo de Ser Piel Roja”. Inspirados por artistas tan dispares como The Black Crowes, Antonio Vega, Eels, Led Zeppelin, Surfin’ Bichos, The Pixies, Los Enemigos, Tame Impala, Foofighters, Patti Smith, Bob Dylan o Nacho Vegas, en su sonido cabe el garaje, el punk y la literatura de Raymond Carver, Pedro Casariego Córdoba o Anne Sexton. “El horizonte circular” (2022) es su último álbum, grabado y producido por Juanan López en Baboon Records, con colaboraciones de Emilio Abengoza (hammond en “Contigo” y “Gente abollada 2.0”) y Alberto Sánchez (slide en “Todo lo que quiero”).

Sábado 23. La Yesería 21.00H . 8€